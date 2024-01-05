Крайне эффективная гимнастика из глубины веков. Предназначена для зарядки организма энергией.

Крайне эффективная гимнастика из глубины веков. Предназначена для зарядки организма эфирной энергией. Занимает всего 15 минут с утра и заряжает бодростью на весь день.

В течение полугода систематических занятий увеличивается энергетический потенциал организма. При этом значительно улучшается здоровье, укрепляется нервная система, резко повышается сопротивляемость организма, сон становится крепким, повышается физическая выносливость, нормализуется вес тела. Кроме того, организм ускоряет процесс вывода имеющихся токсинов, а также поступающих с пищей и питьем.

Комплекс состоит из трех этапов:

1. Три силовых упражнения зарядки Гермеса.

2. Четыре упражнения по равномерному распределению поглощенной энергии в теле.

3. Стабилизация энергии — закрепление энергии в организме.

Во время выполнения упражнений движения должны быть пластичными, непринужденными. В позах максимально прогибаться и проворачиваться.

Начинать заниматься нужно с небольших напряжений мышечной системы, чтобы время, затрачиваемое на момент перехода мышц из состояния напряжения в состояние расслабления, было как можно меньше.

По мере привыкания мышечное напряжение необходимо увеличивать, но при этом не нужно забывать, что переход в состояние расслабления должен быть мгновенным.

Если позволяют погодные условия, гимнастика Гермеса выполняется при максимально обнаженном теле, так как энергия поступает через открытую поверхность кожи.

Во время выполнения упражнений необходимо полностью сконцентрировать внимание на их выполнении и на поглощении энергии. Для более полной концентрации глаза можно закрыть.

Силовые упражнения по набору энергии

Первое упражнение «Крест»

1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, мышцы расслаблены, дыхание свободное.

2. Резкий короткий вдох, одновременно пальцы рук сжимаются в кулаки, вытянутые руки выбрасываются в стороны на уровне плеч и отводятся за спину. Запрокидывается голова, тело максимально прогибается назад, все мышцы напрягаются до предела. Принятая позиция выдерживается на задержке дыхания 4 секунды.

3. Выдох — мгновенный, шумный, всей грудью через рот в виде буквы О. В это время тело броском сгибается вперед так, что вытянутые руки почти достигают пола. Взмах руками крест-накрест (для правильного направления потока энергии) и возврат в исходное положение. К этому моменту мышцы должны быть уже полностью расслаблены. Расслабление 4 секунды.

Повторить 4 раза.

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Второе упражнение «Топор»

1. Ноги на ширине плеч, колени прямые, тело наклонено вперед, руки свисают, почти касаясь пола, мышцы расслаблены, дыхание свободное.

2. Пальцы рук мгновенно сцепляются в замок. Резкий короткий вдох, одновременно распрямляется спина, руки через правую сторону, подобно взмаху топором, закидываются за голову. Тело максимально прогибается назад, запрокидывается голова, все мышцы напрягаются до предела. Принятая позиция выдерживается на задержке дыхания 4 секунды.

3. Резкий выдох через рот, стремительный переход поворотом через левую сторону в исходное положение. Тело наклонено вперед, руки расцеплены и свисают вниз. Вслед за этим полное расслабление в течение 4 секунд, дыхание свободное.

Повторить поочередно 2 раза через правую сторону и 2 раза через левую сторону.

Третье упражнение «Дискобол»

1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, мышцы расслаблены, дыхание свободное.

2. Резкий короткий вдох; одновременно пальцы рук сжимаются в кулаки, правая рука выбрасывается вперед, левая отводится назад, корпус разворачивается в сторону воображаемого броска. Голова поворачивается по ходу движения, принимается поза человека, замершего во время броска диска. Все мышцы напряжены до предела, ноги от пола не отрывать. Принятая позиция выдерживается на задержке после вдоха 4 секунды.

3. Резкий выдох через рот и переход в исходное положение. Выдох мгновенный, шумный, ртом, с одновременным возвращением в исходное положение, с поворотом по винтовой линии вправо. Затем полное расслабление в течение 4 секунд. Дыхание свободное.

Повторить поочередно 2 раза бросок правой, 2 раза левой рукой.

Упражнения по равномерному распределению поглощенной энергии в теле

Первое упражнение

1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуты прямо перед собой, ладони сведены вместе.

2. Вдох в течение 4 секунд, носом, энергично, но плавно, как бы накачивая воздух, одновременно руки развести в стороны до уровня плеч, корпус прогибается назад. К концу вдоха достичь максимального напряжения. Задержка дыхания в позе — 4 секунды.

3. Выдох через рот в течение 4 секунд, и одновременно возвращение рук в исходную позицию. Тело расслаблено, дыхание свободное. Задержка в позе — 4 секунды.

Повторить 4 раза.

Второе упражнение

1. Ноги слегка расставлены, тело согнуто вперед, пальцы рук касаются пальцев ног, колени прямые.

2. Вдох в течение 4 секунд, носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно тело распрямляется, руки вытягиваются вперед на уровне груди, дальше поднимаются над головой с прогибанием туловища назад. Всё тело напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 секунды.

3. Выдох на 4 секунды, ртом, плавно, со звуком «хо», и плавное возвращение в исходное положение. Тело расслаблено, дыхание свободное. Задержка в позе — 4 секунды.

Повторить 4 раза.

Третье упражнение

1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты в стороны на высоте плеч.

2. Вдох в течение 4 секунд носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно максимально поворачиваться с вытянутыми в стороны руками вправо так, чтобы видеть находящиеся сзади предметы. Ноги от пола не отрывать. Тело напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 секунды.

3. Выдох в течение 4 секунд, ртом, плавно, со звуком «хо», с возвращением в исходное положение. Задержка в позе — 4 секунды, тело свободное, расслабленное.

Повторить 4 раза, поочередно, 2 раза в правую и 2 в левую стороны.

Четвертое упражнение

1. Лечь на спину, сложенные ладони положить под затылок.

2. Вдох на 4 секунды, одновременно ноги поднимаются перпендикулярно полу. Задержка дыхания на 4 секунды, и в это время производится два вращательных движения. Всё тело напряжено.

3. Выдох на 4 секунды ртом, плавно, со звуком «хо», и плавное возвращение ног во время выдоха в исходное положение. Задержка в позе — 4 секунды, тело расслаблено, дыхание свободное.

Повторить 4 раза, поочередно, 2 раза с вращением ног по часовой стрелке и 2 раза против.

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Стабилизация энергии — закрепление энергии в организме

Для стабилизации и закреплении энергии в теле после гимнастики обязательно принятие попеременно холодного и горячего душа продолжительностью по 2 минуты каждый.

Контрастность душа постепенно нарастает и после 3-го месяца занятий, достигнув своего максимума, остается постоянной, общая продолжительность времени удваивается. Процедура всегда начинается с холодного душа и заканчивается горячим.

Напряжение при вдохе и задержке дыхания, а также разность температур при контрастном душе увеличивать постепенно. Упражнения не должны приносить усталость.

Необходимо контролировать самочувствие. Если спустя некоторое время после выполнения упражнений вам становится тяжело — значит, необходимо снижать нагрузки.

Естественно, на полный желудок комплекс не выполняется.

В начале после первых занятий может наблюдаться сильное возбуждение и очень высокий тонус, в результате чего абсолютно не хочется спать и при этом не чувствуешь усталости — не беспокойтесь, как только организм привыкнет к постоянно увеличивающемуся уровню энергии, сон станет крепким и здоровым.опубликовано econet

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