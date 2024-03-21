Такой цитрусовый мед рекомендуется принимать как дополнительное средство для профилактики и лечении простуды.
Очень простой рецепт всего из 4 ингредиентов. Такой цитрусовый мед рекомендуется принимать как дополнительное средство для профилактики и лечении простуды.
Ингридиенты:
Цитрусовые хорошенько помыть, при помощи щеточки. Залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Порезать, удалить косточки и измельчить в блендере. Добавить жидкий мед, перемешать - готово. Хранить в холодильнике.
Кол-во меда лучше добавлять по вкусу и в зависимости от сорта цитрусовых. опубликовано econet
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