Как вывести щелочные соли из организма

Как правило, сначала выводятся самые мягкие соли — карбонаты, фосфаты, трипельфосфаты. Затем наступает очередь уратов — солей мочевой кислоты. И только потом из организма выходят оксалатные соли

Соли в организм поступают с жидкостью и едой. Основные причины их накопления - неправильное питание, наследственная предрасположенность и заболевания мочевыводящей системы.

Однако соли могут быть разными. Чтобы определить, какая именно соль зашлаковывает ваш организм, надо утреннюю мочу отстоять в течение суток, лучше в стеклянной банке. А на следующее утро по отложениям на дне и стенках банки можно определить, избыток каких именно солей содержится в вашем организме.

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Если моча после отстаивания дает белый осадок — это карбонаты (щелочные соли). Если в моче слизь, после выпадения в осадок превращается в «стеклянные» кристаллы в форме палочек — это фосфаты или трипельфосфаты (они большего размера). Соли мочевой кислоты (ураты) — красноватые или желтоватые кристаллы, на вид — как растертый кирпич. Оксалаты дают темные или черные кристаллы.

Наличие в организме различных щелочных солей — карбонатов, фосфатов, трипельфосфатов — может вызвать остеохондроз. Начинают болеть голова, спина и плечи, нарушается мозговое кровообращение. Массажные процедуры дают облегчение, но не выводят сами соли, а лишь временно перемещают их в другое место.

Соли мочевой кислоты (ураты) откладываются у любителей мясных блюд и тех, кто ест много кислых овощей и фруктов, содержащих яблочную, лимонную и другие кислоты. Эти соли скапливаются в суставах ног, стопах, голенях, в результате чего последние опухают и болят. В этом случае ставится диагноз «подагра».

Оксалатные соли откладываются в мышцах, костях и суставах. Нередко оксалатные соли образуют чрезвычайно твердые камни с гладкой поверхностью.

Так называемые коралловые камни чаще всего образуются в почках и состоят из уратов, соединенных с помощью более мягких карбонатов и фосфатов.

ВЫВЕДЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ СОЛЕЙ

Как правило, сначала выводятся самые мягкие соли — карбонаты, фосфаты, трипельфосфаты. Затем наступает очередь уратов — солей мочевой кислоты. И только потом из организма выходят оксалатные соли.

Щелочные соли нужно растворять щелочными растворителями. Можно попить чай из корней подсолнуха или молодых побегов груши.

Для приготовления чая из корней подсолнечника следует 50 г корней залить 2 л кипятка и настаивать в термосе или заварочном чайнике. Принимать такое средство вместо чая в течение месяца-двух. Примерно через 2 недели начнут выходить соли. Во время оздоровительного курса не следует есть соленого, кислого и острого.

Чай из молодых побегов груши. Две-три молодые веточки длиной около 10—15 см измельчить, положить в чайник или кастрюлю, залить 2—3 л воды и кипятить 10—15 мин, затем настоять 30—40 мин. Процеженный отвар можно подогреть и залить в термос, пить вместо чая.

Один зонтик с семенами дикой моркови измельчить, залить стаканом кипятка, настоять и принимать по 0,25 стакана четыре раза в день. Соли начнут выводиться из организма уже через неделю.

Необходимо знать, что во время лечения возможны повышение давления, боль головная и в области сердца. Это сигнализирует, что в организме начался процесс выведения щелочных солей.

ВЫВЕДЕНИЕ СОЛЕЙ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ

Уратные соли твердые и «колючие», с неровной поверхностью. Они начинают выходить через несколько недель после начала лечения и достаточно ощутимо при этом травмируют стенки мочевого прохода, вызывая раздражение.

Для избавления от солей мочевой кислоты можно приготовить такой настой. Взять 1 ст. л. спорыша, по 2 ст. л. листьев земляники и смородины, все компоненты измельчить и залить 1 стаканом кипятка. Настоять 30 мин. Принимать в течение дня по 0,25 стакана в течение месяца. После недельного перерыва провести еще один курс.

Листья брусники (20 г) заварить стаканом кипятка, настоять 30 мин и принимать по 1 ст. л. 3—4 раза в день.

Сок крапивы помогает выводить мочевую кислоту из организма: принимать по 1 ч. л. трижды в день.

Измельчить 2 ст. л. листьев березы и заварить в 400 мл кипятка, кипятить в течение 10—15 мин, настоять 30 мин, процедить. Принимать во время еды по 50 мл.

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ВЫВЕДЕНИЕ ОКСАЛАТНЫХ СОЛЕЙ

Оксалаты откладываются во всех частях организма, это, как было сказано выше, очень твердые соли, из которых образуются камни. Такие соли хорошо выводятся с помощью настоя молодых виноградных побегов и усиков, которые отрастают весной.

Одну чайную ложку измельченных усиков или побегов винограда залить 1 стаканом кипятка и настаивать 30 мин. Принимать по 0,25 стакана в течение дня. Через месяц сделать перерыв на полторы недели и повторить курс.

Кстати, ежедневное употребление в пищу виноградных листьев поможет наладить в организме оксалатный обмен, таким образом, соли не будут откладываться. Из виноградных листьев готовят голубцы, салаты, их можно добавлять в первые блюда.

Также вывести оксалатные соли поможет корень петрушки. Для этого нужно тщательно вымыть и нарезать мелкими кружочками 2 грубых корня петрушки, в эмалированной кастрюле залить 1,5 стакана кипятка. Прокипятить на слабом огне 15 мин и настоять 30 мин. Затем сырье отжать и процедить. Пить трижды в день за 30 мин до еды. Ежедневно следует готовить новую порцию.опубликовано econet.ru

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