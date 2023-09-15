СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже представлен маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц.

Функциональные упражнения для ягодичных мышц

Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже я представлю маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц. Его можно выполнять где угодно и он не займет много времени, зато может стать первым шагом в решении проблем с суставами таза и ноги, а так же позвоночника.

Функциональные упражнения для ягодичных мышц

Упражнение 1:

Лягте на бок , колени согнуты

Положите одну руку на таз

Используйте легкий эспандер, надев его на колени

Поднимите колено медленно

Контролируйте , что ваш таз и позвоночник зафиксированы и не вращаются

Выполните 10-12 повторений

Упражнение 2:

Поместите эспандер на колени

Станьте в стойку как на картинке

Позвольте колену медленно двигаться внутрь под давлением эластичной ленты

Затем выполните движение бедром , повернув колено против сопротивления

Сам корпус и таз всегда неподвижен

Выполните 8-10 повторений.

Упражнение 3:

Встаньте в стойку, надев эспандер чуть выше колена

Оторвите одну ногу, балансируя на другой

Медленно отводите ногу в сторону, удерживая баланс

Не ставьте ногу на землю!

Возвращаемся в исходное положение

Повторите эти действия 5-6 раз

Повторите это упражнение в другую сторону

Выполните 2-3 повторения

Дозируйте сопротивление эспандера. Вы можете купить различные эластичные кольца, или сделать самим из эластичной ленты, которая продается в любом спортивном магазине.

Делайте упражнения 6 раз в неделю. Это несложно, один сет займет 10-15 минут.

Чувствуйте включение ягодичных мышц. Заставляйте их работать изолировано. Добивайтесь ощущения усталости и в дальнейшем жжения в работающих мышцах. Не торопитесь и следите за фиксированным положением корпуса. Увеличивайте силу сопротивления эспандера, по мере прогрессирования. опубликовано econet.ru

Автор: Александр Пилюгин

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