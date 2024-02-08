ВНИМАНИЕ! 7 ранних признаков артрита

Ревматоидный артрит является «симметричным» заболеванием, т.е. одновременно поражаются суставы обеих рук или ног.

Артрит — это воспалительное заболевание суставов, распространенный недуг, от которого страдают тысячи людей по всему миру.

7 ранних признаков артрита

1. Боль в суставах ночью

Каждый человек имеет индивидуальный порог боли. Но если боль в суставах настолько сильна, что влияет на качество сна и заставляет вас просыпаться среди ночи, это признак остеоартроза.

Боль при остеоартрозе вызвана истончением хряща, что в конечном итоге приводит к трению костей сустава. Да, боль при этом может быть нестерпимой и мешать спать.

2. Скованность суставов после сна

Скованность суставов после ночного сна или долгого бездействия, например после просмотра фильма, является признаком ревматоидного артрита.

3. Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги

Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги сигнализирует, скорее всего, о приступе подагры, – распространенной формы артрита.

4. Боль в коленях при подъеме по лестнице

Обычно люди испытывают боль в коленях при подъеме по лестнице и, особенно, при спускании вниз, когда у них остеоартроз.

Это состояние усугубляется, если у человека есть лишний вес, т.к. нагрузка на больные суставы возрастает.

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5. Состояние похожее на грипп

Гриппозное состояние, сочетающееся со скованностью и болью в суставах, может указывать на ревматоидный артрит.

Данный тип артрита относится к системным воспалительным заболеваниям, когда в процесс воспаления вовлекается весь организм, в отличие от изолированного воспаления, ограниченного одним или несколькими суставами, как при остеоартрозе.

6. Уплотнения на пальцах, похожие на шишки

Уплотнения на последних (ногтевых) фалангах кистей рук называются узелками Гебердена, а твердые образования на средних фалангах пальцев – узелками Бушара.

Эти костные уплотнения врачи используют как визуальную информацию для диагностики остеоартроза.

7. Трудности с мелкой моторикой рук

Вы не можете вставить ключ в замок или застегнуть рубашку? Как правило, это связано с ревматоидным артритом, который поражает мелкие суставы и делает пальцы рук недостаточно подвижными.

Ревматоидный артрит является «симметричным» заболеванием, т.е. одновременно поражаются суставы обеих рук или ног. опубликовано econet

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