5 лучших упражнений для пресса

Кто не хочет похвастаться плоским животом с очерченными кубиками? Упражнения на пресс очень эффективны, если не сдаваться и делать их регулярно.
Упражнения на пресс очень эффективны, если не сдаваться и делать их регулярно.
Это одно из лучших упражнений для скульптурирования мышц, которое можно делать дома без проблем, так как оно очень просто в исполнении.
Ляг на спину на коврик и согни ноги в коленях.
Упрись ногами в пол и разведи их на ширину бедер.
Скрести руки за головой или держи их перед грудью.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Существуют различные вариации выполнения этого упражнения. Например, можно перекрестись колени или не поднимать корпус, а опускать его к обеим согнутым ногам по очереди.
Сделай 7 подходов по 10 повторений в каждую сторону.
В этом упражнении мышцы брюшного пресса тоже работают, хотя они не задействованы напрямую.
Ляг на коврик на спину и вытяни ноги.
Положи руки на бедра.
Поднимай и опускай ноги по очереди, не сгибая, как будто это пара ножниц.
Это упражнение помогает проработать разные группы мышц: фронтальные и косые мышцы пресса. Также при выполнении этого упражнения ты напрягаешь подколенные сухожилия, квадрицепсы и ягодичные мышцы.
Сделай 5 подходов по 10 повторений.
Это простое упражнение помогает быстро укрепить мышцы живота. Кроме того, оно также способствует улучшению координации.
Ляг на спину, вытяни ноги и соедини руки за головой..
Согни правое колено и прижми его к животу, а потом приподними корпус и коснись левым локтем правого колена.
Левая нога остается вытянутой и тело движется по диагонали.
Опусти правую ногу и повтори упражнение на левую сторону с правым локтем и левым коленом.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Сделай 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону.
Эти упражнения задействуют сразу несколько групп мышц на животе и позволяют сжечь больше калорий, чем другие серии упражнений.
Упрись руками и ногами в пол. Выгни спину.
Прижми правую коленку к груди, как будто ты поднимаешься в гору, и вернись в исходное положение.
Повтори все то же самое с левой ногой.
Сделай 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Планка часто делается на занятиях по йоге и пилатесу, и она отлично подходит для того, чтобы укрепить мышцы живота. Цель заключается в том, чтобы оставаться в этом положении как можно дольше.
Ляг на живот на коврик. Упрись в пол руками или предплечьями и кончиками пальцев.
Оставайся в этом положении как можно дольше.
Старайся, чтобы корпус и ноги образовывали прямую линию с землей.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
С помощью этого упражнения ты проработаешь мышцы всего тела, а не только мышцы пресса.
Ты можешь стоять в планке одну минуту, отдохнуть 30 секунд и постоять в планке еще 60 секунд.
Упражнение, которое позволяет укрепить мышцы всего тела и нарастить мышечную массу.
Ляг на спину, согни ноги, разведи колени в стороны, чтобы ступни соприкоснулись друг с другом.
Соедини руки за головой.
Подними корпус и дотронься до пальцев ног кончиками пальцев рук.
Если тебе слишком легко делать это упражнение, ты можешь выполнять его, держа гантелю в руках.
Сделай 4 подхода по 15 повторений. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий