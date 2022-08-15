РОЖА – болезнь молодых мужчин и пожилых женщин

Рожа — инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком. Внешне она проявляется воспалением кожи в виде красного пятна, что прогрессирует.

Рожа — инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком. Внешне она проявляется воспалением кожи в виде красного пятна, что прогрессирует.

В структуре инфекционной патологии это заболевание занимает 4-е место после острых респираторных и кишечных инфекций, вирусных гепатитов. Чаще всего рожей заболевают люди пожилого возраста, в основном женщины, а также мужчины от 20 до 30 лет, у которых профессиональная деятельность связана с частой микротравматизацией, загрязнением кожи и резкими изменениями температуры. Это водители, строители, военные и т.д.

Рожистое воспаление: лечение, причины и признаки заболевания

Рожистое воспаление обычно проявляется на ногах и руках, реже на лице, еще реже на туловище, в промежности и на половых органах. Учитывая то, что места воспаления кожи — красные пятна — появляются на открытых частях тела, они вызывают еще и психологический дискомфорт.

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Почему возникает рожа

Возбудитель болезни — гемолитический стрептококк — передается через загрязненное белье, одежду, руки, воздушно-капельным путем. Очень часто рожа возникает на фоне других заболеваний: грибка стопы, сахарного диабета, алкоголизма, ожирения, варикозного заболевания вен, лимфостаза, очагов хронической стрептококковой инфекции (тонзиллит, отит, синусит, кариес, пародонтит, трофические язвы), а также хронических заболеваний, снижающих общий иммунитет (чаще в пожилом возрасте), переутомления, переохлаждения. Течение болезни происходит с явлениями аллергии.

Признаки заболевания

Начинается рожа с недомогания, головной боли, тошноты, бессонницы, иногда рвоты, в определенном участке тела имеет место покраснение кожи, которое может мигрировать. Воспаление на коже в течение нескольких дней увеличивается, некоторое время удерживается на определенном уровне и, зачастую, проходит через 7—10 дней. В этот период температура повышается, соответственно ускоряется пульс.

Противовоспалительные фитонастои

Во время лечения назначают противовоспалительные, противоаллергические средства, а также препараты, стимулирующие иммунную систему.

Настой цветков малины обыкновенной: 2 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, довести до кипения, настаивать 2 часа, процедить, принимать по 1 ст. л. 8 раз в день.

Настой травы хамериона узколистного (в народе называют иван-чай, кипрей): 30 г сухого измельченного сырья залить 500 мл кипятка, настаивать 1 час, процедить, принимать по 2 ст. л. 4 раза в день за 30 мин до еды.

Настойка корней шлемника байкальского: измельченное сырье залить 70% раствором спирта этилового в соотношении 1:5, настаивать 14 дней, ежедневно помешивать, процедить, принимать по 30 капель 4 раза в день за 30 мин до еды.

Для стимуляции функции иммунной системы целесообразно провести курс лечения эхинацеей: по 1 таблетке 3 раза в день.

Компрессы и примочки

Настойкой арники горной смачивают пораженные места или смазывают их спиртовым раствором йода и присыпают порошком солодки голой (Б. Г. Скачко, Г. А. Орещук).

Настой травы колокольчиков скученных (2 ч. л. сырья залить 200 мл кипятка, довести до кипения, настаивать 2 часа) теплым прикладывают к пораженным местам, периодически меняя ткань с раствором, 8 раз в сутки.

Настойку ноготков лекарственных (измельченное сырье залить 70 % спиртом в соотношении 1: 10, настаивать 7 дней, 2 раза в день встряхивая) разводят теплой кипяченой водой в соотношении 1:5 и прикладывают к пораженным местам.

Конопляное семя растирают в порошок, смешивают с кипятком в соотношении 2:1, добавляют свежую зеленую кору бузины черной или терна обычного, прикладывают теплым к коже пораженных мест. Подсохшую повязку меняют на новую. Лечат до тех пор, пока не исчезнет воспаление.

Мел растирают в ступке до мелкого порошка, посыпают пораженные места, накрывают сверху красной шерстяной материей и забинтовывают. Процедуру проводят ежедневно, обязательно до восхода солнца. Мел растирают в ступке в мелкий порошок, смешивают с порошком листьев шалфея в соотношении 1:1, наносят на пораженное место и накрывают хлопчатобумажной материей. Меняют 4 раза в сутки, избегая попадания прямого солнечного света.

Опыт народной медицины утверждает, что эффективным средством для лечения рожи является лягушачья икра, которую заготавливают весной. Для этого икру наносят тонким слоем на материю, высушивают в теплом месте. При обострении болезни икру размачивают и прикладывают к пораженной коже на ночь. Иногда 3—4 таких процедур достаточно для полного выздоровления. Хранить икру следует в прохладном месте не более 6 месяцев.

Пораженные участки кожи смазывают одним из препаратов таких растений: измельченной коры бузины черной (6—8 г измельченного сырья залить 500 мл кипятка, довести до кипения, кипятить 5 мин и настаивать 2 часа), цветов или плодов боярышника кроваво-красного (2 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, настаивать 2 часа), листьев подорожника большого (4 ст. л. сырья залить 500 мл кипятка, довести до кипения, настаивать 30 мин), делают сухой компресс из картофельного крахмала.

Заготавливают пигментированный слой коры терна обычного. Измельчают, высушивают и хранят в сухом месте. При обострении рожи 2 столовые ложки сырья заливают 200 мл кипятка, кипятят 10 мин, настаивают 10 мин, процеживают, прикладывают к пораженным местам. Одновременно принимают отвар внутрь по 1 ст. л. 4 раза в сутки после еды.

Рожа часто рецидивирует на том же месте и имеет такое же течение. Для предотвращения возникновения рецидива необходимо своевременно лечить хронические очаги инфекции: заболевания кожи микробного происхождения, хронический тонзиллит, гайморит, фронтит, кариес.

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Важное значение имеет закаливание организма. Следует избегать переохлаждения.

Лечение рожи требует терпения и уверенности в том, что болезнь можно преодолеть. В этом убеждает клинический опыт автора, и я уверен: один из приведенных методов лечения поможет добиться успеха. опубликовано econet.ru

Автор Иван Чекман

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