Эти семена оказывают мощное омолаживающее действие на организм

Семена этогот растения обладают высокой питательной ценностью и содержат большое количество полезных веществ...
Амарант, или щирица, кошачий хвост, — род травянистых растений семейства амарантовых.
Некоторые виды амарантовых выращивают в качестве зерновой, овощной культуры, декоративного растения, другие же считаются сорняками.
Семена растения обладают высокой питательной ценностью и содержат большое количество полезных веществ:
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В народной медицине амарант применяют как:
Свежие листья используют для приготовления салатов, сушеные — напитков и соусов.
Семена амаранта могут успешно заменить манную крупу.
Также из семян, которые имеют ореховый сладковатый привкус, можно готовить муку, но она не имеет клетчатки, поэтому к ней добавляют пшеничную или ржаную. Из смеси такой муки готовят печенье, бисквиты и т.п., к тому же благодаря сладковатому вкусу — без примесей сахара.
Смесь для омоложения, способствующая очищению организма:
Можно приготовить пророщенные семена амаранта — мощный иммуномодулятор:
Эти семена принимают по 2 ст. л. дважды в день.
Внимание! Семена амаранта не желательны при камнях в почках и желчекаменной болезни. Поэтому перед употреблением семян стоит проконсультироваться с врачом.опубликовано econet.ru
Автор Любовь Дудченко
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Источник: https://econet.by/
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