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Узнайте, ЧТО нужно лечить про проблемах со спиной

Источник: zid.com.ua 08 ноября 2023 6736
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Если сколиоз — это искривление позвоночника вправо-влево, то его искривление вперед-назад — это нарушение осанки, более присущее молодежи и взрослым людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Работа в офисах, отсутствие регулярных физических нагрузок способствуют тому, что ослабляются определенные группы больших скелетных мышц, вследствие чего формируется неправильная осанка.

Узнайте, ЧТО нужно лечить про проблемах со спиной

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ПРОБЛЕМ С ПОЗВОНОЧНИКОМ

Чему учат в школе? Читать, считать — наверное, любой из нас именно так ответит на этот вопрос. Еще кто-то добавит — сидеть смирно на уроках. И никто не вспомнит, что нужно учить детей сидеть правильно. Именно поэтому дети и подростки часто страдают от функционального сколиоза, возникающего вследствие неравномерного тонуса мышц разных сторон тела.

Дети неохотно держат спину ровно — они занимают положение, которое им кажется наиболее удобным, т.е., в котором они тратят минимум усилий и энергии. А это со временем становится привычкой.

Впрочем, сколиоз бывает еще и органически обусловленным (генетически или вследствие грубых травм). Его лечением занимаются большей частью ортопеды-травматологи, а профилактикой и лечением функционального сколиоза — мануальные терапевты.

Чтобы у ребенка не было проблем с позвоночником, ему нужно минимум 1 час в день активно гулять на свежем воздухе. Диета должна быть полноценной, обогащенной витаминами, минералами и микроэлементами, в частности, витаминами группы В — В1, В6, В12.

В случае же возникновения сколиоза нужно выполнять упражнения, способствующие симметрической нагрузке на мышцы обеих частей тела. Очень полезны для лечения сколиоза йоговские физические упражнения с йоговским дыханием, они балансируют мышечный тонус.

СПИНА ВЗРОСЛЫХ СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА ЖИВОТА

Если сколиоз — это искривление позвоночника вправо-влево, то его искривление вперед-назад — это нарушение осанки, более присущее молодежи и взрослым людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Работа в офисах, отсутствие регулярных физических нагрузок способствуют тому, что ослабляются определенные группы больших скелетных мышц, вследствие чего формируется неправильная осанка.

Если у человека слабые мышцы брюшной стенки — другая группа мышц (шеи, затылка, поясницы) напрягается, центр массы тела смещается назад и приходится на межпозвонковые диски (в таком случае увеличивается и вероятность возникновения межпозвонковых грыж).

У такого человека, как правило, округленная спина и выпуклый живот (мышцы живота слабые, а позвоночник выгнут). Единственное спасение — укреплять брюшные мышцы. Без этого эффективность мануальных методов в долгосрочной перспективе будет небольшой.

Другая проблема, когда центр массы тела смещается вперед, тогда она давит на органы брюшной полости, в частности на кишечник. В его работе возникает сбой — такие люди жалуются на расстройства пищеварения, запоры и т.п.

Плоская спина — тоже плохо. У таких людей зачастую болят ноги, особенно мышцы бедер, нарушается кровообращение в ногах. Поэтому их спасение — время от времени делать наклоны вперед-назад.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ

Врач сможет найти и исправить проблемы в позвоночнике, однако они вернутся снова, если мышцы брюшной стенки не настолько крепки, чтобы удерживать позвоночник в правильном положении. Поэтому человек, имеющий проблемы с осанкой, должен сам помочь себе.

Для этого достаточно заниматься дома, но регулярно и постоянно — по меньшей мере, 5—10 минут в день. Можно просто вставать из положения лежа в положение сидя «без рук», можно положить книжку на живот и в течение 3—5 минут «поднимать» ее, вдыхая воздух и напрягая мышцы живота. Можно делать «мостик» или поворачиваться в разные стороны. Можно дать большую нагрузку.

Однако при межпозвонковой грыже лучше посоветуйтесь по этому поводу с врачом — при этой патологии категорически запрещено делать наклоны вперед с поворотом в сторону.

Узнайте, ЧТО нужно лечить про проблемах со спиной

СТРЕССЫ, ПЛОМБЫ И ОЧКИ ВЛИЯЮТ НА ПОЗВОНОЧНИК

Но даже для практически здоровых людей существуют предостережения. Так, для позвоночника очень вредно поднимать тяжелые вещи, наклонившись вперед и еще при этом поворачиваясь в сторону.

Правильно поднимать тяжесть нужно за счет бедренных мышц — т.е. присесть, взять ее и подняться, не сгибая и не разгибая спину, и без каких-либо поворотов туловища.

Оказывает большое влияние на здоровье позвоночника наше эмоциональное состояние, поскольку все стрессы запоминаются мышечной системой (мышцами и особенно фасциями — оболочками, укрывающими каждую отдельную мышцу или группу однородных мышц).

После пережитого стресса мышечные изменения могут оставаться в организме на протяжении месяцев и даже нескольких лет. Важно учесть и то, что наше тело принимает ту позу, которую ему подсказывает вестибулярный аппарат и мозговые центры.

В свою очередь мозг получает эту информацию из разных источников. Поэтому, например, если вам неправильно подобрали очки, мышцы глазного яблока напрягаются неравномерно и через мозг к скелетным мышцам поступит «дезориентирующая» информация.

Так же при несоответствии обуви мозг будет «исправлять» ошибку приспособлением позвоночника, что приведет к нарушению осанки.

Неправильный прикус зубов, неправильно поставленная коронка или несоответствующая пломба и даже кариес зубов также «посылают» дезориентирующие сигналы к головному мозгу, а оттуда — на скелетные мышцы.

В стоматологии существует даже отдельное направление, связывающее состояние жевательного аппарата с осанкой и предлагающее пути ее исправления через корректное лечение зубов. Также, если со стороны кишечника может происходить рефлекторное влияние, например, вызванное воспалительными процессами в нем, паразитами, скоплением токсинов — все это отрицательно будет сказываться на состоянии позвоночника.

КАРТА ДИАГНОЗА

В остеопатии существует свыше 500 диагностических тестов, позволяющих точно определить причину нарушения осанки.

От визуальных — куда наклонено наше тело, до нетрадиционных методов (например, по тому, в каком месте человек стирает каблуки обуви). Изменения в позвоночнике можно продиагностировать и по радужке глаза — если страдают определенные отделы позвоночника, опытный иридодиагност на радужке прочитает, какие именно и по какой причине.

Так как между позвоночником, кишечником и радужкой существует тесная взаимосвязь — они формируются одновременно и почти параллельно в эмбриональном периоде развития.

Вообще же остеопатия — это целостная система диагностики и лечения человеческого организма (прежде всего нервной системы, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и т.п.) с помощью мануальной терапии. Она признана на государственном уровне в развитых странах мира, а ее эффективность подтверждена клиническими и научными исследованиями.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье позвоночник осанка сколиоз остеопатия

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