Узнайте, ЧТО нужно лечить про проблемах со спиной

Если сколиоз — это искривление позвоночника вправо-влево, то его искривление вперед-назад — это нарушение осанки, более присущее молодежи и взрослым людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Работа в офисах, отсутствие регулярных физических нагрузок способствуют тому, что ослабляются определенные группы больших скелетных мышц, вследствие чего формируется неправильная осанка.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ПРОБЛЕМ С ПОЗВОНОЧНИКОМ

Чему учат в школе? Читать, считать — наверное, любой из нас именно так ответит на этот вопрос. Еще кто-то добавит — сидеть смирно на уроках. И никто не вспомнит, что нужно учить детей сидеть правильно. Именно поэтому дети и подростки часто страдают от функционального сколиоза, возникающего вследствие неравномерного тонуса мышц разных сторон тела.

Дети неохотно держат спину ровно — они занимают положение, которое им кажется наиболее удобным, т.е., в котором они тратят минимум усилий и энергии. А это со временем становится привычкой.

Впрочем, сколиоз бывает еще и органически обусловленным (генетически или вследствие грубых травм). Его лечением занимаются большей частью ортопеды-травматологи, а профилактикой и лечением функционального сколиоза — мануальные терапевты.

Чтобы у ребенка не было проблем с позвоночником, ему нужно минимум 1 час в день активно гулять на свежем воздухе. Диета должна быть полноценной, обогащенной витаминами, минералами и микроэлементами, в частности, витаминами группы В — В1, В6, В12.

В случае же возникновения сколиоза нужно выполнять упражнения, способствующие симметрической нагрузке на мышцы обеих частей тела. Очень полезны для лечения сколиоза йоговские физические упражнения с йоговским дыханием, они балансируют мышечный тонус.

СПИНА ВЗРОСЛЫХ СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА ЖИВОТА

Если сколиоз — это искривление позвоночника вправо-влево, то его искривление вперед-назад — это нарушение осанки, более присущее молодежи и взрослым людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Работа в офисах, отсутствие регулярных физических нагрузок способствуют тому, что ослабляются определенные группы больших скелетных мышц, вследствие чего формируется неправильная осанка.

Если у человека слабые мышцы брюшной стенки — другая группа мышц (шеи, затылка, поясницы) напрягается, центр массы тела смещается назад и приходится на межпозвонковые диски (в таком случае увеличивается и вероятность возникновения межпозвонковых грыж).

У такого человека, как правило, округленная спина и выпуклый живот (мышцы живота слабые, а позвоночник выгнут). Единственное спасение — укреплять брюшные мышцы. Без этого эффективность мануальных методов в долгосрочной перспективе будет небольшой.

Другая проблема, когда центр массы тела смещается вперед, тогда она давит на органы брюшной полости, в частности на кишечник. В его работе возникает сбой — такие люди жалуются на расстройства пищеварения, запоры и т.п.

Плоская спина — тоже плохо. У таких людей зачастую болят ноги, особенно мышцы бедер, нарушается кровообращение в ногах. Поэтому их спасение — время от времени делать наклоны вперед-назад.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ

Врач сможет найти и исправить проблемы в позвоночнике, однако они вернутся снова, если мышцы брюшной стенки не настолько крепки, чтобы удерживать позвоночник в правильном положении. Поэтому человек, имеющий проблемы с осанкой, должен сам помочь себе.

Для этого достаточно заниматься дома, но регулярно и постоянно — по меньшей мере, 5—10 минут в день. Можно просто вставать из положения лежа в положение сидя «без рук», можно положить книжку на живот и в течение 3—5 минут «поднимать» ее, вдыхая воздух и напрягая мышцы живота. Можно делать «мостик» или поворачиваться в разные стороны. Можно дать большую нагрузку.

Однако при межпозвонковой грыже лучше посоветуйтесь по этому поводу с врачом — при этой патологии категорически запрещено делать наклоны вперед с поворотом в сторону.

СТРЕССЫ, ПЛОМБЫ И ОЧКИ ВЛИЯЮТ НА ПОЗВОНОЧНИК

Но даже для практически здоровых людей существуют предостережения. Так, для позвоночника очень вредно поднимать тяжелые вещи, наклонившись вперед и еще при этом поворачиваясь в сторону.

Правильно поднимать тяжесть нужно за счет бедренных мышц — т.е. присесть, взять ее и подняться, не сгибая и не разгибая спину, и без каких-либо поворотов туловища.

Оказывает большое влияние на здоровье позвоночника наше эмоциональное состояние, поскольку все стрессы запоминаются мышечной системой (мышцами и особенно фасциями — оболочками, укрывающими каждую отдельную мышцу или группу однородных мышц).

После пережитого стресса мышечные изменения могут оставаться в организме на протяжении месяцев и даже нескольких лет. Важно учесть и то, что наше тело принимает ту позу, которую ему подсказывает вестибулярный аппарат и мозговые центры.

В свою очередь мозг получает эту информацию из разных источников. Поэтому, например, если вам неправильно подобрали очки, мышцы глазного яблока напрягаются неравномерно и через мозг к скелетным мышцам поступит «дезориентирующая» информация.

Так же при несоответствии обуви мозг будет «исправлять» ошибку приспособлением позвоночника, что приведет к нарушению осанки.

Неправильный прикус зубов, неправильно поставленная коронка или несоответствующая пломба и даже кариес зубов также «посылают» дезориентирующие сигналы к головному мозгу, а оттуда — на скелетные мышцы.

В стоматологии существует даже отдельное направление, связывающее состояние жевательного аппарата с осанкой и предлагающее пути ее исправления через корректное лечение зубов. Также, если со стороны кишечника может происходить рефлекторное влияние, например, вызванное воспалительными процессами в нем, паразитами, скоплением токсинов — все это отрицательно будет сказываться на состоянии позвоночника.

КАРТА ДИАГНОЗА

В остеопатии существует свыше 500 диагностических тестов, позволяющих точно определить причину нарушения осанки.

От визуальных — куда наклонено наше тело, до нетрадиционных методов (например, по тому, в каком месте человек стирает каблуки обуви). Изменения в позвоночнике можно продиагностировать и по радужке глаза — если страдают определенные отделы позвоночника, опытный иридодиагност на радужке прочитает, какие именно и по какой причине.

Так как между позвоночником, кишечником и радужкой существует тесная взаимосвязь — они формируются одновременно и почти параллельно в эмбриональном периоде развития.

Вообще же остеопатия — это целостная система диагностики и лечения человеческого организма (прежде всего нервной системы, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и т.п.) с помощью мануальной терапии. Она признана на государственном уровне в развитых странах мира, а ее эффективность подтверждена клиническими и научными исследованиями.опубликовано econet

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