Растяжка на все зоны: как улучшить осанку и линии тела

Данный комплекс на растяжку занимает совсем немного времени, а если тратить каждый день по двадцать минут на них, то можно улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, развить в себе гибкость и плавность движений, сделать красивой осанку и придать красивый силуэт всему телу

Для того чтобы шея выглядела подтянутой, с красивой линией скулы и без лишних подбородков, нужно встать ровно, плечи развести назад и опустить, взгляд направить перед собой.

Растяжка мышц шеи

Теперь представьте, что к затылку, ушам и носу привязали ниточки и тянут их по очереди в разные стороны. Не меняя положения головы, тянитесь ей за «ниточками» сначала по четырем точкам, потом описывая окружность. Затем можно потянуться ушами к опущенным плечам и сделать наклоны головой вперед и назад.

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Растяжка мышц рук

Поднимите вверх правую руку, а левую опустите и заведите назад. Ваша задача соединить ладони за спиной, а в идеале - сделать замок руками. Если не вышло с первого раза, не страшно. Просто тяните руки в требуемом направлении, постепенно все получится. Сделайте подходы на обе стороны.





Растяжка мышц ног

Самыми лучшими для ног являются упражнения для растяжки на шпагат.Сядьте на пол, разведите колени и соедините стопы. Старайтесь как можно ниже наклонить корпус вперед, колени при этом направляя вниз. Можно помогать себе руками, поставив их на бедра.

Сидя на полу, вытяните ноги вперед перед собой, положив их на ширине плеч. Старайтесь дотянуться ладонями до стоп. Если у вас это получилось, то попробуйте положить на бедра живот или дотронуться лбом колен.

Лягте на спину и вытяните ноги. Поднимите одну ногу вверх и достаньте рукой до стопы. Если не получается, захватите то, что достается. Тяните ногу на себя, стараясь не сгибать колени и не отрывать другую ногу от пола. Повторите подход на другую сторону.

Растяжка мышц спины

Из положения «стоя, ноги вместе» наклонитесь вперед, пытаясь дотянуться ладонями до стоп, и не сгибая при этом колени. Если не получается, просто повисните руками вниз и расслабьтесь. В идеале, нужно положить на бедра живот.

Теперь поставьте ноги на ширине плеч и совершайте наклоны к каждой. Смысл тот же – положить живот на бедра.

Этими двумя упражнениями хорошо растягиваются не только мышцы спины, но и задняя поверхность бедра.

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Данный комплекс на растяжку занимает совсем немного времени, а если тратить каждый день по двадцать минут на них, то можно улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, развить в себе гибкость и плавность движений, сделать красивой осанку и придать красивый силуэт всему телу. опубликовано econet.ru