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15 рецептов лечения бронхита травами

Источник: Econet 22 октября 2023 6854
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Бронхит бывает острый и хронический. Сопровождается кашлем с мокротой, повышением температуры тела, одышкой. Причинами бронхита являются инфекции, загрязненность окружающей среды, курение, охлаждение. Существенное значение в возникновении бронхита имеет охлаждение организма, влияние резких колебаний температуры, длительное пребывание под холодным дождем в ветреную погоду, в связи с чем высокая заболеваемость наблюдается весной и осенью

15 рецептов лечения бронхита травами

Возникновению бронхита способствуют курение, прием алкоголя, ослабление организма после перенесенного заболевания, другие хронические болезни. В некоторых случаях бронхит может развиться на фоне аллергии, например, на пыль, пыльцу растений, химические вещества. Невозможно лечиться от бронхита, перенося болезнь «на ногах». Лечение бронхита у взрослых возможно только на условиях постельного или полупостельного режима. Часто люди даже не подозревают, что маской бронхита у них развивается онкологическая патология или туберкулез.

Целебные рецепты при бронхите

1.  3–4 г сушеных листьев сельдерея залить 1 литром кипятка и настаивать 8 часов, профильтровать. Употреблять 3 раза в день по 1 ст. ложке.

2. Приготовить сок из корня сельдерея и употреблять перед едой 3 раза в день по 1–2 ч. ложки.

3. Трава или корни сельдерея: 3 ст. ложки залить 1 л кипятка и настаивать до остывания, после чего процедить. Готовый настой принимать по 2 ст. ложки по 3 раза в сутки за час до еды, в течение 10 дней.

15 рецептов лечения бронхита травами

4. Рецепт:

  • Мед (желательно липовый) – 1,3 кг,
  • листья сельдерея – 1 стакан,
  • мелко нарубленные листья алоэ – 1 стакан,
  • оливковое масло – 200 г,
  • березовые почки – 150 г,
  • цветки липы – 50 г.

Сорванные и промытые в кипяченой воде листья алоэ положить на десять дней в холодное темное место. Затем растопить мед и положить измельченные листья алоэ, смесь хорошо пропарить, отдельно в двух стаканах воды заварить березовые почки и цветки липы, прокипятить 1–2 минуты, влить процеженный и отжатый отвар в остывший мед, размешать и разлить в две бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло.

Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день при кашле, перед употреблением взбалтывать.

5. Сбор:

  • 300 г меда,
  • 0,5 стакана воды,
  • листья сельдерея и лист мелко нарезанного алоэ

варить на очень слабом огне 2 часа, остудить и перемешать. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

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6. Сбор из следующих растений: мать-и-мачеха, сельдерей, береза, ромашка, багульник, душица.

  • Мать-и-мачеха, листья – 2 части;
  • сельдерей, листья – 1 часть,
  • березовые листья – 1 часть;
  • ромашка аптечная – 2 части;
  • багульник, трава – 2 части;
  • душица, трава – 1 часть.

Все измельчить, хорошо смешать. 2 ст. ложки смеси на 500 мл крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять укутав 30 минут, процедить. Принимать по ⅓ стакана 3 раза в день после еды.

7. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

  • корень алтея – 40 г,
  • листья сельдерея – 30 г,
  • корень солодки – 15 г,
  • листья мать-и-мачехи – 20 г,
  • цветы коровяка – 10 г,
  • плоды фенхеля (укропа) – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и выпить теплым в несколько приемов за один день. 

15 рецептов лечения бронхита травами

8. В качестве отхаркивающего делать отвар корня сельдерея: заварить 1 стаканом кипятка 6 г сухих измельченных корней, поставить на медленный огонь и кипятить на водяной бане в закрытой эмалированной посуде полчаса. Настоять 15 минут, процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день за 20 минут до еды.

9Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

  • листья мать-и-мачехи – 5 г,
  • листья сельдерея – 30 г,
  • цветки коровяка – 5 г,
  • цветки мальвы лесной – 10 г,
  • цветки мака самосейки – 10 г,
  • трава тимьяна (чабрец) – 10 г,
  • плоды аниса – 5 г,
  • корень алтея лекарственного – 10 г,
  • корень солодки – 25 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.

10. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

  • листья сельдерея – 10 г,
  • трава донника лекарственного – 5 г,
  • трава чабреца (тимьяна) – 5 г,
  • плоды фенхеля (укропа) – 5 г
  • листья мяты перечной – 5 г
  • листья подорожника большого – 10 г
  •  корень алтея – 10 г
  • корень солодки – 10 г
  • листья медуницы (легочницы) – 20 г
  • листья мать-и-мачехи – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. 

15 рецептов лечения бронхита травами

11. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

  • цветки мальвы (просвирника) лесного – 2 г
  • листья сельдерея – 5 г
  • цветки мака самосейки – 2 г
  • цветки коровяка – 2 г
  • плоды аниса – 2 г
  • корень алтея – 10 г
  • корень солодки – 30 г

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. 

12. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

  • листья сельдерея – 30 г
  • листья подорожника ланцетовидного – 20 г
  • цветки первоцвета – 20 г
  • трава вероники – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов в течение дня. 

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13. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

  • листья сельдерея – 10 г,
  • листья астрагала – 10 г,
  • семена пажитника сенного – 10 г,
  • плоды фенхеля – 10 г,
  • цветки бузины – 10 г,
  • липовый цвет – 20 г,
  • трава фиалки трехцветной – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.

15 рецептов лечения бронхита травами

14. Сбор при бронхите и трахеобронхите:

  • листья сельдерея – 15 г,
  • трава чабреца -15 г,
  • семена фенхеля – 15 г,
  • корень, алтея – 15 г,
  • лист мяты перечной – 5 г,
  • корень солодки – 10 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды 2 часа, затем варить 3–5 минут, настоять 15 минут, процедить. Пить теплым при бронхите и трахеобронхите в несколько приемов.

15. Сбор при затяжном кашле, бронхите. 

листья сельдерея – 15 г, цветы мать-и-мачехи – 15 г, корень окопника – 10 г, липовый цвет – 15 г, цветы бузины черной – 10 г, корневище пырея – 10 г, цветы коровяка – 10 г. Заварить 1 ст. ложку сбора стаканом кипятка, отстоять, процедить. опубликовано econet

Из книги Юрия Константинова «Лечение сельдереем. Душистый лекарь против ожирения, стресса, отложения солей, анемии, гипертонии»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet 

Источник: https://econet.by/

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бронхит здоровье народная медицина

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