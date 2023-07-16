15 продуктов для мозга, которые улучшают концентрацию внимания и память

Какие продукты максимально полезны для мозга? Они содержат антиоксиданты, витамины и микроэлементы, благодаря чему борются с болезнями и защищают клетки мозга от повреждения. Продукты для мозга снижают риск болезни Альцгеймера, деменции, депрессии, поддерживает иммунитет и пищеварение.

Определенные продукты играют большую роль в здоровье мозга. Дело в том, что кишечник и мозг тесно связаны. В кишечнике синтезируются гормоны и нейротрансмиттеры, которые проникают в мозг и влияют на когнитивные функции. Какая пища лучше всего подходит для серого вещества? Поддержат функции мозга продукты, насыщенные антиоксидантами, полезными жирами, витаминами и микроэлементами.

15 продуктов для мозга

Эти продукты рекомендуется регулярно вводить в свое меню.

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1. Авокадо

Плод авокадо - источник полезных мононенасыщенных жиров, которые снижают скорость когнитивного спада и оптимизируют показатель сахара в крови.

Авокадо содержит витамин К и фолиевую кислоту, что дает предотвратить тромбообразование в мозге (профилактика инсульта), помогает улучшить память и концентрацию. Кроме того, авокадо содержит:

витамин B,

витамин C,

белок.

2. Свекла

Этот корнеплод помогает уменьшить воспаление, содержит антиоксиданты, которые защищают от злокачественных новообразований и помогают удалить токсины в крови.

Натуральные нитраты в составе свеклы усиливают приток крови к мозгу, что улучшает его работоспособность.

3. Черника и прочие ягоды

Черника, клубника, ежевика, малина должны быть на наше столе каждый день. Черника – настоящий «чемпион» по содержанию антиоксидантов. В ее составе - витамины С, К и клетчатка. Высокая концентрация галловой кислоты в чернике обеспечивает защиту мозг от дегенерации, снижения когнитивных способностей и стресса.

4. Костный бульон

Бульон, приготовленный на костях (например, говяжьих), поможет укрепить иммунитет, улучшить состояние суставов и облегчить пищевую аллергию.

Высокое содержание коллагена помогает бороться с кишечным воспалением, а аминокислоты (пролин, глицин), обеспечивают работу иммунитета и улучшают память.

5. Крестоцветные овощи (особенно брокколи)

Брокколи, наряду с цветной, брюссельской, белокачанной капустой, очень полезна для мозга, благодаря содержанию витамина К и холина. Эти вещества помогают сохранить крепкую память.

Витамин С и фитонутриенты в составе крестоцветных оберегают клетки мозга от оксидативного стресса.

6. Сельдерей

Сельдерей славится высоким содержанием антиоксидантов и полисахаридов. Это естественные противовоспалительные вещества.

В составе сельдерея есть большой перечень витаминов, микроэлементов и питательных соединений.

7. Кокосовое масло

Продукт полезен для мозга тем, что подавляет клетки, ответственные за воспаление. Кокосовое масло замедляет процесс потери памяти с годами и борется с патогенной микрофлорой кишечника.

Кокосовое масло и масло MTC являются компонентами кетодиеты, которая поможет снизить риск болезни Альцгеймера (кетоновые тела имеют нейропротекторные свойства для стареющих клеток мозга).

8. Черный шоколад

Шоколад содержит флавоноиды, оказывающие антиоксидантное и противовоспалительное действие. Какао увеличивает церебральный кровоток и насыщение кислородом церебральной крови, снижает артериальное давление и оксидативный стресс в мозге и сердце.

Это важно знать! Чем темнее шоколад, тем он полезнее.

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9. Яичный желток

Холин в составе желтков помогает в развитии мозга плода при беременности. Он расщепляет бетан - вещество, которое производит гормоны, обеспечивающие бодрое самочувствие.

10. Оливковое масло 1-го холодного отжима

Масло из оливок первого холодного отжима полезно для мозга благодаря антиоксидантам полифенолам и мононенасыщенным жирам. Это один из ключевых продуктов средиземноморской диеты и диеты MIND, которые дают неоспоримые когнитивные преимущества людям преклонного возраста.

Оливковое масло улучшает обучаемость и память, обращает вспять возрастные изменения, борется с токсичными для мозга белками, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.

11. Зеленые листовые овощи

Регулярное введение в рацион листовых зеленых овощей служит профилактикой деменции. Эти овощи содержат витамины А и К, которые борются с воспалениями и обеспечивают крепость костной ткани.

12. Розмарин и прочие травы

Карнозиновая кислота в составе розмарина позволяет уберечь мозг от дегенеративных процессов, вызванных свободными радикалами (последние становятся причиной болезни Альцгеймера и инсульта).

Розмарин имеет противовоспалительные свойства и полезен для зрения благодаря содержанию антиоксидантов. Травы с аналогичной концентрацией антиоксидантов: базилик, мята перечная, шалфей, петрушка, кинза.

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13. Лосось и другие виды жирной рыбы

Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, которые обеспечивают функции мозга. Эти кислоты помогают предотвратить болезнь Альцгеймера и слабоумие.

Детям жирная рыба (сардины, форель) полезна для профилактики СДВГ, она улучшает внимание.

14. Куркума

Вещество куркумин в составе куркумы считается мощным противовоспалительным средством.

Куркума повышает антиоксидантный уровень организма, усиливает иммунный ответ, улучшает оксигенизацию (обеспеченность кислородом) мозга.

15. Грецкие и другие орехи

Грецкие орехи улучшают когнитивное здоровье. Они содержат антиоксиданты, витамины, микроэлементы и активизируют умственную деятельность. Витамин Е в составе этих орехов оберегает клетки мозга и предотвращает болезнь Альцгеймера.опубликовано econet

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