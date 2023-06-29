15 признаков того, что ваш организм нуждается в помощи

Ученые уверены, что в нашем организме ничего не происходит просто так. Заметить неблагоприятные изменения внутри легко можно по внешнему виду. Даже необязательно регулярно проходить медицинский осмотр, чтобы понять, что организм не функционирует должным образом.

Как научиться понимать собственное тело и предотвратить серьезные проблемы? Понять, есть ли в организме какие-либо проблемы можно, если обратить внимание на некоторые моменты.

Тревожные признаки неполадок в организме

1. Трещины на губах, интенсивное выпадение волос и снижение концентрации внимания

Свидетельствуют о дефиците в организме витамина B. Для восполнения этого недостатка добавьте в рацион молочную продукцию, яйца домашней птицы, цветную капусту, помидоры, фрукты и арахис.

2. Налет белого цвета на языке

Обычно появляется у тех людей, которые долго голодают или простужены. Если помимо налета заметно покраснение края языка, это может быть признаком гастрита. Если же налет имеет сероватый оттенок, значит, есть проблемы с ЖКТ. Наладить работу организма можно путем добавления в рацион рыбных и грибных блюд, зелени, цитрусовых и яблок. Важно также минимизировать потребление чая и кофе.

3. Ощущение сухости во рту

Обычно возникает из-за постоянных стрессов или нехватки витамина B3. В этом случае потребуется изменить питание и употреблять больше мяса птицы, говядины, орехов. Будьте осторожны, поскольку чрезмерная сухость в ротовой полости может спровоцировать воспаление слюнных желез, а также развитие сахарного диабета.

4. Неприятный запах изо рта

Запах, который появился не из-за плохой чистки зубов, свидетельствует о том, что необходимо проверить печень, почки, а также уровень сахара в крови. Также такой симптом может появиться при хроническом бронхите.

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5. Сухая и шелушащаяся кожа

Обычно является признаком дефицита витаминов A и B2. В таком случае достаточно наладить питание. А если помимо сухости на коже есть раздражение, то возможно это грибковое заболевание и нужно обратиться к специалисту. Если при надавливании на кожу образуются синие пятна, тогда нужно проверить печень или сделать анализ крови, возможно, есть проблемы со свертываемостью.

6. Опухшие веки

Это признак неправильной работы почек, особенно если попутно ощущается сильная усталость, а кожа выглядит бледной.

7. Увеличенные лимфатические узлы

Говорят о воспалительном процессе в организме , причем не факт что речь идет о простуде, возможно проблема более серьезная и без медицинского вмешательства не обойтись.

8. Темный цвет мочи

Свидетельствует о нехватке жидкости в организме, а если этот симптом сопровождается общей слабостью и повышенной температурой, скорее всего, есть серьезные заболевания мочеполовой системы и нужно обращаться к урологу.

9. При постоянных кровотечениях из носа нужно следить за давлением.

Если оно высокое, значит необходимо лечить гипертонию, а если в норме, тогда организм нуждается в витамине K (в большом количестве он содержится в зелени).

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10. Если раны на теле заживают медленно

Значит, организму не хватает цинка. Восполнить этот дефицит удастся за счет потребления бобовых и морепродуктов.

11. Если на ногте вы заметили одну поперечную борозду, значит, область роста ногтя была травмирована.

А несколько борозд являются признаком авитаминоза либо хронического стресса. Если бороздки продольные, значит, есть нарушения в работе системы пищеварения и нужно проверить поджелудочную железу.

12. Меняется цвет глазного белка, образуются темные круги под глазами?

При покраснении глазного белка в первую очередь нужно проверить давление, возможно, оно повышено. Если белок приобрел желтоватый оттенок, значит в печени повышенное содержание билирубина. Постоянное недосыпание провоцирует появление темных кругов либо синяков под глазами, также в этом случае рекомендуется проверить сердце.

13. Проблемная кожа лица говорит о нарушениях в работе внутренних органов.

Если на щеках появляются небольшие красные прыщи, значит, в легких скапливается жидкость либо слизь. Появление гнойничков говорит о проблемах с кишечником. Если угри появляться на висках, значит, плохо работает печень и желчный пузырь. Если есть высыпания на лбу, значит нужно проверить желудок. Высыпания на подбородке обычно появляются при инфекции мочеполовой системы или гормональном сбое.

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14. Обнаружили угри на спине?

Если они находятся вдоль позвоночника, значит, проблема кроется в нем. А если высыпания локализуются вдоль ребер, вероятно, это признак мышечной невралгии.

15. Отечность.

Обычно отеки возникают из-за неправильного питания, к примеру, из-за чрезмерного употребления соленых продуктов, углеводов или алкоголя. Но также отечность может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Если по утрам лицо отекает, то нужно проверить почки. Если вечером отекает область поясницы, живота или половых органов, значит, есть проблемы с сердцем. Если отекает область живота и на ней образуются сосудистые звездочки – проверьте печень. Если отек на теле имеет красноватый оттенок и чешется, значит у вас аллергия.

Научитесь распознавать сигналы своего организма и своевременно предпринимайте меры, чтобы избежать серьезных проблем. опубликовано econet

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