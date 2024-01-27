15 мощных продуктов для поддержки печени и желчного пузыря

Когда что-то мешает хорошему оттоку желчи, могут возникнуть самые разные проблемы. Плохой отток желчи может привести к множеству проблем с пищеварением, включая плохое усвоение питательных веществ, чрезмерный рост вредных кишечных бактерий, воспаление кишечника и синдром дырявого кишечника.

Правильный отток желчи регулирует многие важные процессы в организме. Если это затруднено по какой-либо причине, может проявиться ряд осложнений, в том числе:

Увеличение веса

Упадок сил

Эмоциональная нестабильность

Плохое пищеварение

Головные боли и мигрени

Фибромиалгия

Воспалительные заболевания кожи (угри, экзема, сыпь)

Химическая чувствительность (из-за накопления токсинов)

Эта статья будет посвящена продуктам и добавкам, которые вы можете использовать для улучшения функции печени и желчного пузыря, чтобы вы могли улучшить отток желчи и предотвратить эти нежелательные побочные эффекты.Один из лучших способов поддержать печень и желчный пузырь - использовать травы и натуральные продукты.

Яблочный уксус

Яблочный уксус обладает противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным действием. Он обычно используется при боли в желчном пузыре. Это может быть полезно для пищеварения, печени, уровня сахара в крови и уровня холестерина.

Напиток для печени и желчного пузыря: 1 столовую ложку яблочного уксуса добавить в 250 мл чистой воды

Артишок

Артишок обычно относят к овощам. Однако на самом деле это бутон цветка. На протяжении веков он использовался по всей Европе для лечения несварения желудка.

Артишоки низкокалорийны, но богаты клетчаткой и питательными веществами, включая магний, калий, фолиевую кислоту и витамин С. Они могут помочь увеличить выработку желчи и поддержать функцию печени и желчного пузыря.

Артишоки - восхитительная закуска. Их можно подавать жареными или приготовленными на пару, как гарнир или соус.

Лимон и лайм

Лимон и лайм удивительно полезны. У них низкий гликемический индекс, полны витамина С и они могут помочь сбалансировать уровень pH. Лимонный сок может способствовать выработке желчи и желудочной кислоты. Сока лимона или лайма отличное средство, которое способствует выделению желчи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вы можете использовать лимон или лайм по-разному. Можно начинать свой день с большого стакана теплой воды с лимоном, чтобы способствовать гидратации, ускорить метаболизм и поддержать пищеварение, печень и желчный пузырь. Добавляйте сок лимона или лайма в зеленые соки и коктейли, травяной чай, супы и другие блюда.

Петрушка

Петрушка - это гораздо больше, чем просто зелень для гарнира. Она полна антиоксидантов, флавоноидов, минералов и витаминов. Петрушка обладает невероятными свойствами для детоксикации печени. Помогает стимулировать выделение желчи, выводит тяжелые металлы и другие токсины из организма.

Можно использовать петрушку как гарнир, можете добавлять ее в салаты или зеленые соки. Вы также можете попробовать успокаивающий чай из петрушки. В небольшом кастрюле вскипятите 1 стакан воды, затем добавьте стакана нарезанной свежей петрушки или 2 столовые ложки сушеной петрушки и дайте настояться 5-10 минут.

Огурец

Огурец - кладезь фитонутриентов и электролитов. Поддерживают пищеварение и печень и являются неотъемлемой частью диеты для детоксикации печени, желчного пузыря или почек. Огурец - идеальный овощ для перекуса. Вы можете окунуть его в хумус или гуакамоле. Добавляйте его в зеленые соки и салаты.

Сельдерей

Сельдерей - еще один увлажняющий и богатый клетчаткой овощ. Он богат антиоксидантами и микроэлементами, такими как магний, кальций, калий, фосфор, фолиевая кислота, фолиевая кислота, витамин А и витамин К.

Сельдерей может помочь уменьшить воспаление в организме и помочь с рядом проблем со здоровьем, включая кислотный рефлюкс, язвы и пищеварение. Сельдерей может помочь улучшить функции ферментов печени и улучшить общее состояние печени. Добавляйте сельдерей в салаты и зеленые соки. Попробуйте сок сельдерея.

Мята

Мята - мощный суперпродукт, помогает стимулировать пищеварительную систему. Действует как естественный релаксант. Вы можете добавлять мяту в салаты, соусы и блюда. Вы можете приготовить мятный чай или воду с лимоном и мятой.

Кинза

Кинза, также известная как кориандр, на протяжении тысячелетий использовалась для ароматизации блюд в Южной Европе, Северной Африке и Западной Азии. Это классическое ветрогонное горькое растение, которое способствует выработке пищеварительного сока и стабилизации уровня сахара в крови.

Кинза также прекрасно очищает организм и выводит токсины. Он богат полифенолами и другими питательными веществами. Защищает печень от токсинов и предотвращает повреждение печени.

Вы можете добавлять кинзу в салаты, сальсу или гуакамоле.

Редис

Редис - замечательный овощ, который можно найти круглый год. Источник антиоксидантов и клетчатки, помогает очистить печень, укрепляет ее здоровье и стимулирует синтез желчи.

Редис может стать прекрасной частью любого салата или стать ароматной хрустящей закуской.

Расторопша пятнистая

Расторопша пятнистая, также известная как Silybum marianum, - это колючее растение с белыми прожилками и фиолетовыми цветками. Расторопша используется в качестве лечебного средства на протяжении веков. Расторопша защищает многочисленные мембраны печеночных клеток и замедляет скорость всасывания токсинов в печень. Исследования показали , что это может принести пользу людей с циррозом печени и гепатитом С и В.Расторопша чаще всего используется в качестве добавки. Принимайте по одной капсуле три раза в день или по рекомендации врача.

Одуванчик

Одуванчик - это хорошо известный «сорняк», бесплатная еда, которая растет практически везде. Зелень одуванчика улучшает моторику желудка, является прекрасным мочегонным средством и улучшает пищеварение. Обладает противовоспалительным действием. Улучшает функцию печени. Листья одуванчика можно есть сырыми, они станут хорошим дополнением к любой смеси зеленого салата.

Куркума

Куркума - одна из самых мощных противовоспалительных трав, которая на протяжении тысячелетий использовалась в индийской и китайской медицине. Одно из самых ранних задокументированных применений и преимуществ куркумы датируется 250 годом до нашей эры в Аюрведическом компендиуме Сусруты для облегчения негативных последствий отравления.

Куркума приобрела популярность за последние 30 лет в США и других странах как добавка и вкусная специя. Куркума обладает невероятной способностью уменьшать воспаление и бороться с бактериями, вирусами и другими патогенами. Он отлично подходит при проблемах с пищеварением и может поддерживать функцию печени и желчного пузыря.

Куркума - популярный продукт индийской кухни и блюд карри. Вы можете использовать его в своих азиатских блюдах. Добавляйте ее в салаты, смузи, супы и соусы. Для поддержки печени и желчного пузыря можно ежедневно принимать добавки с куркумой.

Имбирь

Имбирь - мощное противовоспалительное растение. Это близкий родственник куркумы. Имбирь использовался в Индии и Китае из-за его лечебных свойств и в качестве пряности в течение 5000 лет.

Активное химическое соединение имбиря, гингерол, поможет уменьшить воспаление в организме. Особенно полезен при воспалении толстой кишки и проблемах с пищеварением.

Можно выпить чашку имбирного чая, чтобы успокоить желудок, также можете использовать его в качестве добавки.

Квашеная капуста

Помогает сбалансировать кишечную флору. Поддерживает печень и желчный пузырь и помогает предотвратить синдром дырявого кишечника. Вы можете приготовить ее самостоятельно.

Активированный уголь

Активированный уголь - одно из старейших средств детоксикации в мире, история которого насчитывает более 3000 лет, и он используется в китайской медицине, аюрведической медицине и западной медицине. Это фантастический абсорбент, который связывает и выводит токсичные желчные и токсичные вещества. Используйте его, если съели пищу сомнительного качества или пьете алкоголь.

Если вы хотите оптимизировать отток желчи и поддержать работу печени и желчного пузыря.

Активированный кокосовый уголь: принимайте 2–4 капсулы (около 500–1000 мг) примерно за час до еды (если вы весите менее 57 кг, принимайте 2 капсулы (около 500 мг),)

Печень и желчный пузырь - два органа, которые участвуют в образовании желчи. Желчь - это пищеварительный сок, который помогает эмульгировать жир в организме и, как следствие, способствует процессам пищеварения и детоксикации. Хороший отток желчи необходим для оптимального пищеварения и общего состояния здоровья. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet