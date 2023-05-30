15 лучших пищевых добавок для сердца, мозга, пищеварения и женского здоровья

Чтобы не растеряться среди изобилия диетических добавок, можно взять на вооружение наш список. Эти 15 пищевых добавок помогут решить проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга, пищеварения и гинекологического здоровья. Вот какими свойствами обладают предложенные добавки.

Существует четыре основных проблемы со здоровьем, при которых позитивный эффект оказывают диетические добавки. Предлагаем подробный гид по 15 добавкам, о которых полезно знать.

ТОП-15 диетических добавок

Здоровье сердца

Сердечно-сосудистые патологии – проблема здоровья №1 в мире. Люди покупают добавки для лечения гипертонии, атеросклероза и повышенного холестерина. Львиную долю сердечно-сосудистых недугов возможно предотвратить и исцелить посредством диетической коррекции, физической активности и пищевых добавок. Параллельно с пересмотром образа жизни добавки оказывают лучшее действие, чем медикаменты, так как они устраняют дисфункции при хронических заболеваниях, а не убирают симптомы».

Рыбий жир

Добавки рыбьего жира содержат омега-3 жирные кислоты, поэтому они полезны для сердечно-сосудистой системы.

Как это действует: компоненты рыбьего жира изменяют содержание жирных кислот в мембранах клеток, что улучшает клеточную функцию, и противостоят воспалению, которое вызывает сердечно-сосудистые патологии. Они снижают давление при гипертонии, снижают показатель триглицеридов, улучшают резистентность к инсулину, лечат метаболический синдром, уменьшают симптомы аритмии.

Полезно знать. Желательно убедиться, что рыбий жир не содержит тяжелых металлов и диоксинов».

Куркума

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумы обусловлены ее активным компонентом куркумином. Куркума демонстрирует защитный эффект для сердца.

Как это действует: способность куркумина замедлять воспаление дает основания предполагать, что он может предотвратить и исцелить сердечно-сосудистые болезни. Куркумин предотвращает слипание тромбоцитов, а это нормализует кровообращение и служит профилактикой атеросклероза.

Полезно знать. Куркумин имеет низкую биодоступность, и в клинических исследованиях применялись большие дозировки (до 12 г в сутки) для попадания небольшого объема куркумина в кровоток. Но высокие дозы не всем подходят.

Коэнзим Q10

Антиоксидант Со Q10 присутствует в клеточных митохондриях и образует важную молекулу аденозинтрифосфат (АТФ), который контролирует синтез белка и мышечное сокращение. У больных с высоким холестерином и сердечной недостаточностью обычно показатель коэнзима Q10. Статины назначают для борьбы с высоким холестерином, но они истощают запас кофермента Q10 в организме. Добавки помогут восстанавливать его концентрацию и облегчить боль в мышцах, которую дают статины.

Как это действует: Добавки кофермента Q10 снижают давление и предотвращают сердечно-сосудистые проблемы, работая как антиоксидант и тормозя формирование тромбов.

Полезно знать. «Обычная дозировка Со Q10 100-200 мг в день, но при определенных состояниях могут понадобиться более высокие дозы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Витамин D

Витамин D необходим для здоровья костной ткани, иммунной системы и предотвращения онкологии. Это вещество также играет ключевую роль для кардиологического здоровья. Витамин D считается одним из дефицитных, но физиологически необходимых соединений для сердечно-сосудистой системы. Нехватка витамина D связана с развитием гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта, диабета, патологий периферических сосудов.

Как это действует: нехватка витамина D увеличивает риск отложения минерала кальция в артериях, что вызывает атеросклероз и, вероятно, сердечный приступ и инсульт. Витамин D противодействует ренин-ангиотензиновой системе в организме, которая сужает сосуды при снижении объема крови, повышая давление.

Полезно знать. веганы, люди с темной кожей и с проблемами печени / почек чаще имеют нехватку витамина D.

Здоровье мозга

Рыбий жир

Рыбий жир необходим для нормального функционирования головного мозга. Высокое потребление омега-3 жирных кислот в составе рыбьего жира связано со снижением вероятности депрессии, тревожности и прочих расстройств.

Как это действует: Компоненты в составе рыбьего жира изменяют текучесть мембран, экспрессию генов, белки воспаления и прочие нейротрофины, аномальные у страдающих депрессией.

Полезно знать. Эффект добавок рыбьего жира на здоровье психики различен. Их действие зависит от сложности протекания депрессии, типа психического расстройства и видов основной терапии.

Священный базилик

Это растение из аюрведы имеет большой перечень целебных применений. Базилик является средством против генерализованного тревожного расстройства и незначительной депрессии.

Как это действует: адаптогенный эффект базилика укрепляет природную защиту организма от стрессов, воспалений и недугов. Базилик быстро уменьшает тревожность и депрессию, помогая контролировать и снижать кортизол.

5-HTP

Низкий серотонин – ключевой маркер депрессии и тревожности, а 5-гидрокситриптофан, предшественник серотонина, повышает содержание этого нейромедиатора.

Как это действует: организм используют 5-HTP для выработки серотонина, который имеет значение для настроения, сна, контроля воспалении и прочих функций.

Полезно знать. 5-HTP не рекомендуется принимать одновременно с антидепрессантами. Подобное сочетание может спровоцировать повреждение печени и серотониновый синдром - опасное состояние, которое сопровождается головными болями, поносом, ознобом, частым сердцебиением, судорогами.

Группа витаминов B

Низкое потребление витаминов B (B12, B6 и фолиевой кислоты связано с высоким риском депрессии. Рибофлавин (вит-н В2) в значительной мере влияет на депрессивные расстройства.

Как это действует: Восполнение дефицита витамина В повышает производство серотонина и нейромедиатора дофамина.

Полезно знать. Спиртные напитки, кофеин и белый сахар способствуют разрушению витаминов комплекса B в организме.

SAM-e

SAM-e (S-аденозилметионин, вещество, присутствующее в организме) помогает противостоять депрессии. SAM-e эффективно как дополнительное средство, облегчающее симптомы этого психического расстройства.

Как это действует: Повышение уровня SAM-e в организме способствует выработке серотонина и дофамина, что облегчает проявления депрессии.

Полезно знать. Считается, что SAM-e безопасен в комбинации с антидепрессантами, но потребуются дальнейшие эксперименты для оценки его эффективности и применения как основного средства в терапии депрессии.

Пищеварение

Медикаменты лечат симптоматику, но не восстанавливают должным образом желудочно-кишечную функцию.

Пробиотики эффективно работают при патологиях нижних отделов пищеварительного тракта (синдром раздраженного кишечника, диарея), при сбоях верхних отделов пищеварительного тракта (расстройство желудка, изжога и ГЭРБ).

Пищеварительные ферменты

Если вас беспокоят газы и вздутие живота и нет пищевой непереносимости / аллергии, лучшим выбором будут пищеварительные ферменты.

Как это действует: стресс, прием препаратов, возраст, пищевой рацион становятся причиной нехватки ферментов для расщепления пищи. Это ведет к газообразованию, вздутию живота и кислотному рефлюксу после приема пищи. Дополнительные ферменты из грибковых, растительных и животных источников дадут возможность эффективно переваривать белки, углеводы, жиры и клетчатку и убирают эту симптоматику во время еды и после нее.

Полезно знать. Рекомендуемые добавки имеют в составе липазу, амилазу, панкреатин. В некоторые добавки включены специфические ферменты, которые оказывают дополнительное терапевтическое действие для страдающих непереносимостью глютена и казеина.

Солодка

Прием более 1000 мг солодки в ходе нескольких недель может повысить давление и спровоцировать потерю калия из-за вещества глицирризина. Но добавки солодки в деглицирризиновой форме (DGL) безопасны для продолжительного применения. DGL рекомендуется при изжоге и ГЭРБ.

Как это действует: DGL усиливает приток крови к поврежденным тканям и активирует производство желудочной слизи, что оберегает от пищеварительных кислот.

Имбирь

Имбирь подходит для страдающих вялым пищеварением, газообразованием, вздутием живота и изжогой после еды.

Как это действует: имбирь провоцирует частые мышечные сокращения, быстрее транспортируя пищу из желудка в область кишечника.

Полезно знать. Имбирь уменьшает тошноту и рвоту по причине беременности и укачивания, его противовоспалительное действие позволяет применять имбирь для облегчения болей при артрите.

Алоэ вера

Сок алоэ вера рекомендуется страдающим гастритом и воспалением кишечника.

Как это действует: сок алоэ вера выстилает пищевод и предотвращает пагубное действие желудочного сока.

Мукополисахариды в составе этой добавки имеют противовоспалительные свойства и действуют на слизистую желудочно-кишечного тракта.

Полезно знать. Рекомендуется выбирать чистый гель алоэ вера, который не содержит латекс / алоин (слабительный компонент). У кого-то алоэ вера может спровоцировать диарею, поэтому нужно быть аккуратными при его использовании в ходе беременности и лактации.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Гинекологическое здоровье

Перименопауза и менопауза – вполне естественные гормональные этапы, а не болезни. Но женщины могут испытывать неприятные симптомы из-за эндокринных разрушителей из внешней среды и воздействия на надпочечники стрессовых агентов.

Черный кохош

Черный кохош подойдет женщинам, страдающим ПМС и менструальными спазмами, нарушением сна, болями в суставах. Мужчины также могут применять его для аналогичных целей. Растение снимает симптомы менопаузы (ночное потоотделение, приливы) и облегчает признаки депрессии у женщин в постменопаузе в комбинации с травой зверобоя.

Как это действует: черный кохош провоцирует возбуждение рецепторов серотонина в мозге (они связаны с гипоталамусом, который контролирует температуру тела).

Полезно знать. Черный кохош ранее считался фитоэстрогеном, но сегодня специалисты не установили его эстрогенного действия. А так как растение неэстрогенно, оно не оказывает гормонального эффекта на состояние костей.

Магний (Mg)

Магний важен для контроля признаков менопаузы и ряда физиологических процессов, связанных со старением. Добавки Mg снижают метаболизм костной ткани, что дает снизить минеральную плотность костей у женщин в период постменопаузы, страдающих остеопорозом.

Как это действует: Mg стимулирует ферменты, помогает вырабатывать энергию, расширяет сосуды и способствует сокращению и расслаблению мускулатуры, снимая спазмы. Микроэлемент регулирует содержание прочих питательных компонентов (кальция).

Полезно знать. Добавки с Mg (но не продукты с высоким содержанием Mg) могут нанести вред людям с патологией почек.

Кальций (Са)

Кальций не только полезен для здоровья костной ткани, он облегчает признаки ПМС.

Витамин D улучшает усвоение кальция.

Как это действует: возможно, кальций взаимодействует с эстрогеном в ходе менструации.

Полезно знать. Избыточный прием кальция в ходе продолжительного времени вреден для сердечно-сосудистой системы.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet