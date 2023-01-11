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Зимние маски для лица: 8 лучших рецептов

Источник: vk.com 11 января 2023 6770
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Не удивительно, что кожа в холодное время года нуждается в уходе гораздо больше, чем летом...

Зимние маски для лица: 8 лучших рецептов

На улице – пронизывающий ветер и мороз, в помещении – жара и высушенный отоплением воздух. Не удивительно, что кожа в холодное время года нуждается в уходе гораздо больше, чем летом. 

ПРОБЛЕМА: СУХОСТЬ КОЖИ

Банан+лимон+оливковое масло. Мякоть банана – прекрасный природный увлажнитель, а высокое содержание витамина А поможет вернуть сухой, склонной к раздражению коже, здоровье и упругость. 1/4 банана разомните, добавьте 3 капли лимонного сока и 3 капли оливкового масла. Тщательно перемешайте, нанесите на 15 минут на лицо. 

Авокадо. Мякоть половинки спелого авокадо разомните вилкой, нанесите толстым слоем на очищенную кожу лица на 10 минут. Смойте и нанесите увлажняющий крем. 

Мед + масло. Смешайте 2 чайных ложки меда и 1 чайную ложку оливкового или миндального масла. Нанесите на очищенную кожу лица, оставьте на 10 минут или до тех пор, пока не начнет появляться ощущение стянутости – это сигнал о том, что маску пора смывать.

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Зимние маски для лица: 8 лучших рецептов

ПРОБЛЕМА: РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ 

Мед+ глина. Смешайте 1 чайную ложку меда, 2 чайных ложки лимонного сока и 1 столовую ложку белой глины. Нанесите на лицо. 

Желток + ромашка. Яичный желток смешайте с 1 чайной ложкой растительного масла, добавьте 1 чайную ложку экстракта ромашки (продается в аптеке). Нанесите на кожу тонким слоем и через 10-15 минут смойте раствором чая комнатной температуры. 
 

Белок + отруби. Взбейте белок яйца до получения пены, добавьте чайную ложку лимонного сока и 1 чайную ложку измельченной в блендере цедры,1-2 чайных ложки отрубей. Нанесите маску на лицо на 10 минут, смойте маску прохладной водой. 

Зимние маски для лица: 8 лучших рецептов
ПРОБЛЕМА: НЕЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА 

Хурма + сметана. Хурма – один из самых витаминных зимних фруктов, она отлично увлажняет и питает кожу. Отрежьте от спелого плода немного мякоти, разомните в кашицу. Добавьте половину чайной ложки оливкового масла или полную чайную ложку 20% сметаны, перемешайте и нанесите маску на лицо на 20 минут. 

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Проростки пшеницы. Залейте водой горсть зерен пшеницы и оставьте прорастать на несколько дней. Когда появятся ростки, измельчите пшеницу в блендере, добавьте в полученную массу один желток и столовую ложку оливкового масла. Все компоненты тщательно перемешайте, нанесите зимнюю маску на лицо на 20-30 минут. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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