Сухая кожа: 5 рецептов натуральных увлажняющих средств

Чрезмерно сухая кожа может быть в любой зоне тела, и это увеличивает риск развития более серьезных кожных заболеваний. К счастью, есть некоторые натуральные решения, которые помогут ускорить ее естественное восстановление, не прибегая к синтетическим продуктам.
В то время, как одни из нас больше озабочены эстетическими вопросами, другие знают, что здоровая кожа имеет важное значение для предотвращения развития заболеваний и инфекций.
К сожалению, мы все, как правило, страдаем от последствий ультрафиолетовых лучей, токсинов окружающей среды и самых разнообразных факторов, ухудшающих состояние кожи.
Из-за этого часто нарушается баланс производства кожного сала, и она начинает выглядеть сухой, грубой и на ней даже могут появиться небольшие трещины.
Чрезмерно сухая кожа может быть в любой зоне тела, и это увеличивает риск развития более серьезных кожных заболеваний.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
К счастью, есть некоторые натуральные решения, которые помогут ускорить ее естественное восстановление, не прибегая к синтетическим продуктам.
Далее мы раскроем рецепты, наиболее подходящие для каждой части тела, принимая во внимание, что структура кожи и потребности на разных участках могут различаться.
Узнайте их все!
Этот натуральный крем для лица сочетает в себе полезные свойства таких ингредиентов, как авокадо, миндальное масло и витамин Е.
Они содержат незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, которые помогают восстановить естественную влагу сухой кожи и увеличить ее эластичность.
Постоянное использование крема поможет смягчить кожу и создаст защитный барьер от воздействия свободных радикалов, которые ускоряют старение.
Нежная кожа губ имеет тенденцию к сухости, поскольку она подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, обезвоживанию и химическим веществам.
Этот простой домашний бальзам обеспечит ее питательными веществами, такими как незаменимые жирные кислоты и витамин Е, которые восполнят естественную влагу, облегчая удаление омертвевших клеток кожи.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Свойства этого домашнего крема для рук устранят сухость и помогут уменьшить пигментные пятна, которые обычно появляются с возрастом.
Кроме того, что на этих участках у нас постоянно сухая кожа, локти и колени, как правило, темнеют из-за накопления мертвых клеток.
Для того, чтобы улучшить их внешний вид как можно скорее, стоит попробовать следующее средство с отшелушивающими и увлажняющими свойствами.
Из-за постоянного бритья, воздействия химических веществ и недостаточного потребления воды часто кожа на наших ногах выглядят тусклой и сухой.
Этот натуральный увлажняющий крем сочетает в себе три отличных ингредиента, которые помогут восстановить нежную кожу и дать ей дополнительное питание.
Помимо того, что сухая кожа будет увлажнена, этот крем поможет уменьшить такие эстетические проблемы как целлюлит или растяжки.
Также интересно: Омолаживающий чудо-крем из натуральных ингредиентов
Самое удивительное лекарство для кожи: вы будете СВЕТИТЬСЯ!
Помните, что в дополнение к эффекту от этих натуральных средств, вам следует увеличить ежедневное потребление воды и пищевых продуктов с высоким содержанием антиоксидантов. Это обеспечит гидратацию организма изнутри и поможет защитить кожу.опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий