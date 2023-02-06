5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Нижеприведенные упражнения подарят вашему животу желанные 6 кубиков.

Эта не совсем стандартная для пилатеса тренировка предусматривает использование дополнительного веса. Поэтому, регулярно выполняя эти упражнения, вы совсем скоро станете обладателем железного пресса.

Нижеприведенные упражнения подарят вашему животу желанные 6 кубиков. Каждое из них направлено на проработку основных мышц кора:

поперечная брюшная,

внутренняя и наружная косые,

передняя зубчатая,

широкие мышцы спины,

прямые мышцы живота.

Все упражнения (за исключением разминки) предусматривают использование 2-х гантелей по 5 кг. В зависимости от уровня вашей подготовки вес можно регулировать.

Разминка (скручивания)

Исходное положение: Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы стоят на полу, руки за головой.

Выполнение: Поднимайте спину (делая скручивание) до тех пор, пока не почувствуете, что ноги и лопатки уже не поддерживают ваше тело. В точке максимального напряжения задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторений.

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Упражнение 1

Исходное положение: Лягте на спину, удерживая ноги над полом, руки с гантелями лежат на полу вдоль тела.

Выполнение: Поднимите руки с гантелями над полом, синхронно подтягивая одно колено к груди. Затем вернитесь в исходную позицию и смените ногу. Движение ног должно напоминать езду на велосипеде.

Выполните 100 повторений.

Упражнение 2

Исходное положение: Лягте на спину, ноги прямые, широко расставленные руки лежат на полу (в каждой руке по гантели).

Выполнение: Сведите руки с гантелями перед собой, одновременно подтягивая колени к груди (гантели должны касаться друг друга). В максимальной точке напряжения задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 8-10 повторений.

Упражнение 3

Исходное положение: Лягте на спину, ноги ровные, широко расставленные руки лежат на полу (в каждой руке по гантели).

Выполнение: Поднимите ноги над полом, удерживая их на весу. Сводите гантели перед грудью, чтобы они касались друг друга (все это время ноги не должны касаться земли).

Сделайте 8-10 повторений.

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Упражнение 4

Исходное положение: Примите позицию боковой планки: лягте на бок, опираясь на согнутую руку. В другую руку возьмите гантель и поднимите вверх. Ноги вместе.

Выполнение: Согните локоть поднятой руки, опуская гантель к плечу, и колено ноги, которая лежит сверху. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходную позицию.

Сделайте 8-10 повторений.

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Упражнение 5

Исходное положение: Лягте на живот, ноги ровные, руки с гантелями лежат вдоль тела ладонями вверх.

Выполнение: Сохраняя тело ровным, усилием мышц кора оторвите от пола грудь, руки и ноги. Постарайтесь задержаться в таком положении до 10 секунд, затем вернитесь в исходную позицию.

Сделайте 8-10 повторений.опубликовано econet

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