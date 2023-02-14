Селен: профилактика рака и других заболеваний

Для профилактики рака и других заболеваний, причины которых связаны с высокой окислительностью, достаточно небольших доз...

Доктор Дональд В. Миллер, кардиохирург и профессор хирургии в Университете штата Вашингтон в Сиэтле, делится впечатляющими результатами исследований свойств селена, которые помогают бороться с онкологическими заболеваниями.

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Как установили ученые, клеткам всех организмов - бактериального, животного или неживотного происхождения – необходим селен для надлежащего функционирования.

Дефицит селена связывают с широким спектром расстройств и заболеваний, в том числе:

Гипотиреоз

ухудшение когнитивных способностей

рак (в том числе легких, предстательной железы, ободочной и прямой кишки, кожи)

сердечная недостаточность

ишемическая болезнь сердца (атеросклероз)

Рекомендуемая норма потребления (РНП), установленная Советом по продовольствию и питанию США, составляет 55 мкг селена в сутки – эта норма основана на результатах двух исследований, которые показывают, что данное количество селена поддерживает оптимальное образование глутатионпероксидазы. Считается, что этого достаточно для 98 процентов населения.

Тем не менее, эти рекомендации правительства не принимают во внимание предыдущий вывод, который показывает, что доза в четыре раза выше (200 мкг) оказывает противораковое действие и при этом не является токсичной.

Ряд научных объяснений противоракового эффекта селена включают в себя:

Повышение антиоксидантной защиты и укрепление иммунной системы

Регулирование пролиферации клеток и апоптоза (запрограммированной гибели клеток)

Подавление роста кровеносных сосудов, снабжающих опухоль питательными веществами

Подавление инвазии опухолевых клеток.

Первыми признаками отравления селеном являются «чесночное дыхание» и сухость кожи. По мере нарастания интоксикации, на ногтях появляются белые пятна, ногти становятся хрупкими и отпадают. По данным одного исследования, потеря волос и ногтей возникает, если потребление селена достигает 4 990 мкг в сутки.

От д-ра Меркола

Действительно, многим необходимо удостовериться в том, что они получают достаточно селена. Особенно если вы живете в районе, где почвы бедны селеном, поскольку в этих регионах уровень заболеваемости раком среди населения склонен превышать показатели заболеваемости у населения, которое живет в районах с богатой селеном почвой.

Недавно я познакомился с доктором Уильямом Ла Валли из Остина, штат Техас. На меня произвел большое впечатление его комплексный взгляд на лечебное питание для лечения болезненных состояний естественными методами лечения.

Много лет он тщательно изучал литературу, посвящая время пониманию сложных молекулярно-биологических путей, чтобы придать этому клинически обоснованную форму.

Я расспросил его об этом и подумал, что вам информация тоже покажется полезной.

Для профилактики рака и других заболеваний, причины которых связаны с высокой окислительностью, достаточно небольших доз - до 200 мкг в сутки, особенно в форме селенметионина. Более высокие дозы могут стать причиной проблем.

Для лечения рака есть хорошая доказательная база, поддерживающая применение значительно более высоких доз в правильной лекарственной форме - особенно селена селенита в каплях - как часть комплексного интегративного и комплементарного медицинского протокола лечения рака.

Однако эта информация может ввести в заблуждение.

Более низкие дозы рекомендуются для профилактики заболевания, в то время как более высокие дозы используются для лечения только после диагностирования рака. Более высокие дозы предназначены для регуляции пролиферации клеток путем стимуляции апоптоза (запрограммированной гибели клеток).

Некоторые сторонники естественного здоровья заставляют людей верить, что 200 мкг селена вполне достаточно для противоракового эффекта за счет механизма стимуляции апоптоза. Я не нахожу этому никаких доказательств.

Доза селена в количестве 200 мкг направлена на клеточный антиоксидантный механизм, который снижает нагрузку АФК (активных форм кислорода) и именно этим объясняются ее антираковые свойства, а, поскольку селен также поддерживает лучшее функционирование клеток - он, скорее всего, поддерживает и иммунную систему. Также можно говорить и о других специфических иммунных преимуществах других молекулярных путей.

Более высокие дозы вызывают выработку активных форм кислорода (АФК) и являются цитотоксическими при острой дозе. Постепенное, медленное увеличение дозы селена, вероятно, позволяет клеткам адаптироваться к селену, не подвергаясь при этом токсичному воздействию, за исключением того, что после этого клетки в меньшей степени способны реагировать на антиоксидантные преимущества глютатиона.

В сухом остатке

Немного высококачественного селена необходимо для хорошего здоровья. Более высокие острые дозы являются цитотоксическими и могут быть вредными или полезными, в зависимости от цели применения. Доказательная база поддерживает использование высоких доз под соответствующим медицинским наблюдением для борьбы с онкологическими заболеваниями, проапоптотической стимуляции и активации молекулярных метаболических путей, которые подавляют/блокируют проникновение новообразований.

Для поддержания здоровья следует использовать селен в хорошей биодоступной форме, в низкой дозе (например, 200 мкг). Это, вероятно, обеспечивает благотворный противораковый эффект ввиду усиления клеточных путей метаболизма глютатиона. Следует избегать более высоких доз и принимать их только под наблюдением компетентного медика, который понимает, какие пути стимулируются. Такие дозы следует оставлять для целенаправленной борьбы с диагностированным раком.

Не принимайте высокие дозы селена в течение длительного времени в качестве профилактической меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Селен в высоких дозах стимулирует образование перекисного аниона, что может вызвать проблемы.

Вопрос использования антиоксидантов и профилактики рака является сложным. Если в организме есть пока не обнаруженные клетки в предраковой стадии или зарождающийся рак, то применение антиоксидантов вполне может способствовать выживанию раковых клеток и ухудшить ситуацию. Таким людям необходимо целенаправленное проапоптотическое, противораковое лечение.

Проблема заключается в том, многие из них об этом пока не знают. Исследования рака легких, которые показывают, что употребление курильщиками бета-каротина и витамина А связано с увеличением заболеваемости раком, объясняются, скорее всего, этим «неописанным» эффектом.

До выхода этих исследований я думал, что употребление курильщиками некоторых антиоксидантов (если размер выборки исследования был достаточно большим) будет связано с повышением заболеваемости раком легких (пока еще этот эффект поддержки антиоксидантами выживания раковых клеток не до конца изучен). Когда появились результаты, моей мыслью было: «Этого следовало ожидать».

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Медицинское сообщество было удивлено, а сообщество природного здоровья так вообще чуть удар не хватил. Думаю, что очень немногие понимают молекулярную биологию, поэтому реакция на результаты исследований во многом определяется личными пристрастиями. Я прогнозирую аналогичные результаты для других видов рака, при условии адекватного размера когорты.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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