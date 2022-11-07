5 гормонов, которые влияют на увеличение веса

Нормальный гормональный фон зависит от баланса гормонов в организме. Из желез, вырабатывающих различные гормоны, состоит эндокринная система, которая играет огромную роль в регуляции веса каждого человека. От деятельности гормонов зависит работа всего организма, в том числе процессы похудения и набора веса, скорость обмена веществ, аппетит. Но каким же образом гормоны могут влиять на вес человека?

Нормальный гормональный фон зависит от баланса гормонов в организме. Из желез, вырабатывающих различные гормоны, состоит эндокринная система, которая играет огромную роль в регуляции веса каждого человека. От деятельности гормонов зависит работа всего организма, в том числе процессы похудения и набора веса, скорость обмена веществ, аппетит, формирование жировой массы и даже возникновение внезапного желания съесть чего-нибудь вкусненького. Но каким же образом гормоны могут влиять на вес человека? Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать не только за что отвечает тот или иной гормон, но и как сказывается на весе изменение его уровня.

Гормоны и вес: лептин

В переводе с греческого «лептос» - означает стройный. Этот гормон отвечает в основном за чувство сытости и наш аппетит, он посылает в мозг информацию о том достаточно ли в организме жировых запасов. Поэтому в случае снижения уровня лептина мозг сразу посылает организму человека сигнал о том, что запас жира должен быть восполнен. И нам, поэтому очень хочется срочно перекусить.

Вывод напрашивается сам собой – повысив уровень этого гормона можно «убедить» организм в сытости и навсегда решить проблему ожирения. Однако у людей с лишним весом отмечается и в десятки раз более высокий уровень лептина, чем у худых. Возможно, происходит это из-за того, что в организме полного человека утрачивается чувствительность к лептину, благодаря чему он начинает производиться организмом в повышенных размерах. Как только вес начинает снижаться, понижается и уровень лептина.

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Уменьшение уровня лептина происходит также из-за постоянного недосыпания. Поэтому обычно те, чей ночной сон составляет менее 7 часов, склонны к ожирению. Для того чтобы уровень этого готмона в организме был сбалансированным, рекомендуется употреблять в пищу морепродукты и рыбу.

Гормоны и вес: эстроген

Этот гормон является женским, так как производится яичниками. Он выполняет множество функций связанных с регуляцией менструального цикла и распределением жировых отложений.

Эстроген – основная причина того, что жировые отложения у молодых женщин располагаются обычно в нижней части фигуры, а у мужчин и женщин после менопаузы – выше пояса, в области живота. Считается, что набор лишнего веса связан именно с недостатком этого гормона в организме.

Снижение уровня эстрогена в организме – естественно, обычно оно происходит примерно за десять лет до момента наступления менопаузы. Часто проявляется это в повышении любви к сладостям. Уровень эстрогена снижается, и организм начинает получать его из жировых клеток, которых ему приходится запасать все больше и больше. Одновременно с этим происходит и потеря женским организмом тестостерона, что проявляется в резком снижении мышечной массы. В связи с тем, что именно мышцы отвечают за сжигание жиров, чем меньше их становится, тем больше откладывается жира. Поэтому после 40 лет становится значительно труднее избавиться от лишнего веса.

Чтобы организм в достаточном количестве производил эти гормоны, ему нужен такой минерал, как бор, количество которого при поступлении с пищей недостаточно. Значит при дефиците эстрогена и тестостерона показан дополнительный прием бора.

Опасное снижение этих гормонов происходит и при стрессах. А поддержать мышечную массу можно при помощи силовых упражнений.

Гормоны и вес: кортизол

По-другому этот гормон еще называют «гормоном стресса», он считается близким родственником адреналина, так как также производится надпочечниками.

По сути, этот кортикостероидный гормон является частью защитного механизма человеческого организма, так как непроизвольно производится в момент стресса.

Влияние кортизола на организм не однозначно. Являясь антистрессовым механизмом, он одни защитные процессы запускает, другие – приостанавливает. Поэтому у многих в стрессовых ситуациях повышается аппетит, таким образом, организм накапливает силы для противостояния сложной жизненной ситуации. Одновременно благодаря кортизолу снижается скорость процесса обмена веществ, для той же цели – сохранения энергии, которая потребуется для борьбы со стрессом.

Человек не может влиять на выработку этого гормона, поэтому при склонности «заедать» стресс, должен стараться избегать его источников. Помимо того, полезны любые способы релаксации (танцы, йога, медитация и др.).

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Гормоны и вес: адреналин

Это родственный кортизолу гормон также влияет на обмен веществ, только по-другому. Связано это с тем, что кортизол – это реакция организма на стресс, а адреналин – на сильное эмоциональное возбуждение. Так впервые прыгая с парашютом, человек испытывает в основном страх, а значит, организм вырабатывает кортизол. У опытного парашютиста в момент прыжка отмечается выброс адреналина, связанный с эмоциональным возбуждением.

Действует адреналин также по-другому, он ускоряет обмен веществ, способствуя расщеплению жиров. Адреналин способствует повышению температуры тела, которое связано со сгоранием жиров. Помимо того, обычно при выбросе адреналина снижается аппетит. Но чем вес человека больше, тем ниже у его организма способность к производству адреналина.

Гормоны и вес: инсулин

Инсулин производится поджелудочной железой, он отвечает за регуляцию уровня глюкозы (сахара) в крови. Под действием этого гормона излишки сахара превращаются в жировые отложения. Нарушения процесса выработки организмом инсулина приводит к заболеванию диабетом. Проще говоря, происходит это в результате слишком напряженной деятельности поджелудочный железы, связанной с избыточным поступлением в человеческий организм крахмала и сахара. Значит, не нужно злоупотреблять продуктами белого цвета, чтобы не набирать лишних килограммов и не нагружать поджелудочную железу.

Улучшают работу поджелудочной железы такие минералы, как ванадий и хром, а также и витамин В3 (ниацин). Дополнительный прием этих веществ в составе витаминно-минеральных комплексов способствует как профилактике, так и лечению нарушений, связанных с работой поджелудочной железы.

Гормоны и вес: тиреоидные гормоны

Краткие названия этих сходных по природе гормонов, вырабатываемых щитовидной железой – T1, T2, T3, T4.

Если этих гормонов вырабатывается недостаточно, то снижается функция щитовидной железы, что приводит к набору лишних килограммов. Повышенное же производство этих гормонов (гиперфункция щитовидной железы) также ведет к нарушениям.

Для сбалансированной работы щитовидной железы нужен йод, который поступает в организм с пищей в виде йодированной соли, а также в составе витаминно-минеральных комплексов и йодсодержащих добавок. Полезен также и йод в сочетании с селеном.

Тем, у кого понижена функция щитовидной железы нужно исключить из рациона арахис и соевые продукты. Важно знать, что негативно на баланс тиреоидных гормонов влияет стресс.

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Гормоны и вес: грелин

Этот гормон вырабатывается желудком и посылает в мозг сигналы о голоде. Производство грелина провоцирует усиленное потребление калорий. Стимулятором производства этого гормона является фруктоза, которой особенно много в кукурузном сиропе, фруктовых соках и в газированных напитках. Таким образом, регулярное употребление в пищу продуктов, богатых фруктозой, ведет к повышению чувства голода и как следствию – перееданию.

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что людям с лишним весом и тем, кому не помогают диеты, рекомендуется провести анализ крови на содержание гормонов. А в случае обнаружения дефицита какого-либо из гормонов, бывает достаточно изменить рацион и образ жизни, а также начать прием витаминно-минеральных комплексов по назначению врача.опубликовано econet.ru

Автор Татьяна Романчукевич

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