Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!

Чтобы улучшить свое самочувствие после долго сидения на одном месте за компьютером, надо помассировать несколько точек на лице. Практически сразу вы почувствуете себя намного лучше и бодрее.
ТОЧКА № 1
Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.
ТОЧКА № 2
Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.
ТОЧКА № 3
Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.
ТОЧКА № 4
Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.
КАК НАЖИМАТЬ?
Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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