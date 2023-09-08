Как избавиться от боли в ухе за 1 минуту. Капли, которые действительно помогают

Ушная сера — желтое смолянистое вещество, вырабатывающееся в ушном канале, которое выполняет функцию природного антисептика и помогает вывести из уха отмерший эпителий. Часть серы выводится наружу в результате жевания или зевания, а часть остается. Привычка очищать уши ватными палочками чревата утрамбовкой серы, что может привести к образованию серной пробки. Также неаккуратным движением ты рискуешь повредить барабанную перепонку.

Ушная сера — желтое смолянистое вещество, вырабатывающееся в ушном канале, которое выполняет функцию природного антисептика и помогает вывести из уха отмерший эпителий. Часть серы выводится наружу в результате жевания или зевания, а часть остается.