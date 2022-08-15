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Топ упражнения для похудения и подтяжки овала лица

Источник: onadiet.ru 15 августа 2022 5766
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Если недостатки фигуры можно скрыть правильно подобранной одеждой, то полное лицо, пухлые щеки и двойной подбородок утаить невозможно. Не спешите расстраиваться! Специально для вас разработана эффективная методика, которая поможет вам укрепить мышцы, улучшить состояние кожи и преобразить черты лица.

Топ упражнения для похудения и подтяжки овала лица

Если недостатки фигуры можно скрыть правильно подобранной одеждой, то полное лицо, пухлые щеки и двойной подбородок утаить невозможно. Не спешите расстраиваться! Специально для вас разработана эффективная методика, которая поможет вам укрепить мышцы, улучшить состояние кожи и преобразить черты лица.

Известно множество спортивных комплексов и систем, которые включают упражнения для похудения лица и щек. Видео, представленное в интернете, позволяет подробней ознакомиться с каждой из них. Общий принцип всех этих методов — тренировка определенных мышц лица и шеи, которая основывается на чередовании процессов напряжения и расслабления.

НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЛИЦА И ЩЕК:

1. Втягивание щек при крепко сжатых губах. Щеки поочередно/одновременно втягивают внутрь, затем расслабляют.

2. Сжимание губ. Их на несколько секунд собирают в складки, натягивая кожу щек.

3. Опускание уголков губ с напряжением мышц шеи.

4. Направление воздуха. В рот набирают воздух, губы сжимают и отправляют воздух попеременно под нижнюю/верхнюю губу, правую/левую щеку.

5. Управление языком по внутренней поверхности щек. Кончиком языка водят сверху вниз по внутренним сторонам правой/левой щеки. Процесс можно усложнить, прикладывая палец на внешнюю сторону каждой щеки.

6. Касание кончиком языка основания неба.

7. Широкий рот. Рот открывают максимально широко, а губы собирают буквой «О».

8. Вытягивание губ трубочкой в форме буквы «У».

9. Произнесение произвольной комбинации гласных букв при собранных трубочкой губах.

10. Вращение кончика языка в ротовой полости по часовой стрелке и обратно.

11. Сжимание/разжимание зубов. Процедура выполняется при сомкнутых губах.

12. Выставление нижней челюсти вперед до напряжения мышц шеи на 3 секунды.

13. Надавливание подбородка снизу кулаком, одновременно с силой опуская голову.

14. Рисование слов, букв, цифр в воздухе чистым карандашом, вставленным в рот.

15. Последовательная смена мимики.

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Топ упражнения для похудения и подтяжки овала лица

Каждое упражнение следует повторять не менее 10-20 раз или 5 минут. Представленный комплекс при регулярном выполнении благоприятно действует на внешний вид лица: омолаживает кожу, повышает ее упругость, препятствует появлению морщин и уменьшает объем подкожных жировых отложений.

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ЧАСТО ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЛНОТЫ ЛИЦА И ПОЯВЛЕНИЯ ДВОЙНОГО ПОДБОРОДКА ЯВЛЯЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ.

Изменению ситуации способствует:

  • увеличение питьевого режима (более 2 л обычной воды в сутки) для активного выведения шлаков и токсинов;

  • ограничение потребления сахара и соли, препятствующих выведению жидкости из организма;

  • отказ от алкогольных напитков, приводящих к обезвоживанию. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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