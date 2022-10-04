Ночная потливость: 5 возможных причин

Если сильное потоотделение во сне бывает часто и без явной причины, нужно обратиться к медикам. Специалист определит причину потливости и назначит, если это требуется, необходимое лечение. Ночная потливость может быть связана со слишком высокой температурой в помещении или слишком высоким атмосферным давлением. Это нормально. Но если эти факторы отсутствуют, важно выяснить причину повышенного потоотделения.

Если сильное потоотделение во сне бывает часто и без явной причины, нужно обратиться к медикам. Специалист определит причину потливости и назначит, если это требуется, необходимое лечение.

Ночная потливость может быть связана со слишком высокой температурой в помещении или слишком высоким атмосферным давлением. Это нормально. Но если эти факторы отсутствуют, важно выяснить причину повышенного потоотделения.

Мы можем потеть ночью, когда заболеваем гриппом или другим простудным заболеванием. Или во время менопаузы.

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Но причины повышенной ночной потливости могут быть и не такими очевидными. Между прочим, существует Международное общество по исследованию проблем, связанных с гипергидрозом (повышенной потливостью).

Не все люди, которые потеют ночью, страдают гипергидрозом. Чрезмерная потливость может быть связана с бессонницей, со стрессом, с переживаниями из-за того, что мы не можем заснуть.

Но она может быть спровоцирована и достаточно серьезными болезнями, которые требуют лечения. Мы расскажем о пяти возможных причинах чрезмерной потливости во сне.

1. Ночная потливость и побочное действие некоторых лекарств

Чрезмерная потливость по ночам может объясняться побочным действием некоторых лекарств.

Исследователи из Пенсильванского университета показали, что многие лекарства, назначаемые при повышенной тревожности и депрессии, вызывают ночную потливость.

Но они действуют так не на всех пациентов. Только от 14 до 20% пациентов, принимающих эти лекарства, сильно потеют ночью (так, что потом пропитываются пижама и простыни).

Такое же побочное действие может вызвать чрезмерное употребление болеутоляющих и противовоспалительных препаратов.

Обязательно проконсультируйся с врачом, если ты принимаешь такие лекарства и сильно потеешь ночью.

2. Гипертиреоз

Это, без сомнения, самая частая причина ночной потливости. Напомним, что гипертиреоз имеет и другие, более явные симптомы — постоянное чувство усталости, потеря веса, повышенная хрупкость капилляров, повышенная температура.

При гипертиреозе щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона тироксина, и это приводит к ускорению процессов метаболизма. С этим и связана чрезмерная потливость, в том, числе ночью.

Кроме этого у больных гипертиреозом проявляется учащенное сердцебиение, звон в ушах и бессонница.

3. Лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы

Мы уже говорили, что ночная потливость может быть признаком очень серьезных заболеваний.

Именно к таким заболеваниям относятся лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы. Это онкозаболевания, при которых поражаются лимфоциты, неотъемлемая часть иммунной системы.

Эти болезни поражают лимфатическую систему, состоящую из лимфатической ткани и лимфатических сосудов. Ночная потливость является одним из симптомов лимфомы.

Главным признаком лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом является воспаление и значительное увеличение размеров лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах или в паху.

Важно иметь в виду, что эти виды онкозаболеваний хорошо поддаются лечению.

4. Гипогликемия

Ночная потливость бывает также при гипогликемии.

У страдающих диабетом первого типа по ночам часто бывает сильное потоотделение, связанное с изменением уровня глюкозы в крови.

Организм реагирует на падение содержания сахара в крови выделением адреналина. Адреналин стимулирует высвобождение сахара из запасов организма, одновременно вызывая симптомы тревоги, в том числе, потоотделение.

5. Желудочный рефлюкс или несварение

Наверное, ты знакома с этим неприятным явлением. Переев за ужином или съев что-то, что «не принимается» организмом, ты просыпаешься ночью с ужасным самочувствием и вся в поту.

Так организм реагирует на нарушение равновесия или на угрозу.

Имей в виду, что при желудочно-пищеводном рефлюксе тоже бывает повышенная ночная потливость.

При этом мы испытываем изнеможение, боль в груди, нам трудно дышать. Если с тобой такое часто бывает, обязательно обратись к врачу.

Он поможет диагностировать болезнь и назначит лечение.

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В заключение скажем: не считай, что ночная потливость — это нормально. Обратись к врачу и объясни ему, что с тобой происходит и как ты себя чувствуешь.

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Здоровьем рисковать нельзя. Самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов обращайтесь к врачу. опубликовано econet.ru

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