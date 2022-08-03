Как сделать грудь подтянутой: ТОП-10 упражнений

Мать-природа оставила немного шансов изменения формы бюста, заложенного в нас с рождения. Но, все-таки, кое-что подправить можно...

Красивая форма груди всегда была мечтой большинства женщин и мужчин. Еще бы, прелестная обнаженная женская грудь заставляет трепетать сильный пол, возбуждает эротические фантазии.

Но мужчинам никогда не догадаться, сколько волнений и хлопот доставляет она женщинам. Одним кажется, что она слишком маленькая, другим - что вялая, кому-то хочется уменьшить ее размеры - какие только мысли не бродят в ветреных женских головках.

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Иногда и мужчины подливают масла в огонь, засматриваясь в вашем присутствии на прекрасную кинодиву, а то и просто, на соседку. Мать-природа оставила немного шансов изменения формы бюста, заложенного в нас с рождения. Но, все-таки, кое-что подправить можно, не прибегая к хирургическим вмешательствам.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ПРАВИЛ:

Если грудь доросла до самого маленького размера бюстгалтера, нужно его обязательно носить . Он предохраняет кожу груди от будущих растяжек, а саму грудь - от случайных механических повреждений.

После ежедневного душа или ванны ополаскивайте грудь прохладной водой. Это позволит долго сохранять кожу упругой. Неплохо протирать кожу груди (вместе с кожей лица, шеи) замороженным в морозильнике отваром лекарственных трав. Можно использовать, примерно раз в неделю, питательные кремы и маски.

Следите за своей осанкой. При ходьбе держите голову высоко, а спину прямо. В таком положении грудь меньше отвисает, лучше смотрится.

Лучшее упражнение для груди - плавание. Прохладная вода вообще отличное косметическое средство, а в сочетании с плаванием, это просто сказочный подарок для превращения Золушки в стройную и гибкую сексуальную женщину. Плавание оказывает двойное действие: движения рук укрепляют грудные мышцы, а холодная вода закаляет организм и делает кожу более упругой. Поэтому, давайте купаться, купаться, купаться! Конечно, лучше в море, но подойдет и речка, и озеро.

Но на пляже все-таки лучше (для груди) быть в купальнике. Ученые всех стран в один голос твердят, какое активное в этот год солнце, а кожа груди (и, в особенности, сосков) такая нежная.

Чтобы сохранить мышцы груди упругими, придать ей более красивую форму пригодится комплекс упражнений. Их нужно делать каждый день, выкроив время или в утренние часы, или уже после работы на ночь.

Упражнений много, поэтому можно выбрать те, которые больше Вам понравятся.

Сжимание ладоней. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Ладони сложите перед собой, пальцами вверх, локти на уровне груди. 2 раза на "раз, два" сильно сожмите нижние части ладоней, на "три" поверните пальцы к себе, на "четыре" выпрямите ладони, на "пять" опустите руки вниз, на "шесть" сложите руки перед собой. Упражнение повторить 5-8 раз.

Сцепление пальцев рук. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Поднимите согнутые в локтях руки на уровень лица. Крепко сцепите пальцы рук. Затем резкими движениями пытайтесь развести руки в стороны. Упражнение повторить 10-12 раз.

Поочередное поднимание рук. Встаньте прямо, ноги соедините вместе. На "раз" поднимите правую, выпрямленную руку вверх (мышцы расслаблены) и отведите ее за голову, на "два" постарайтесь еще дальше отвести руку назад, на "три" опустите руку вперед-вниз. То же движение повторите левой рукой. Повторить упражнение 4-6 раз каждой рукой.

Поднимание рук. Встаньте прямо. На "раз" поднимите выпрямленные руки мягким движением вперед, на "два" разведите их в стороны, на "три" поверните ладони вверх, на "четыре" поднимите руки над головой и хлопните в ладоши, на "пять" опустите руки вниз, на "шесть" вернитесь в исходное положение.





Описывание кругов руками. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Левую руку положите на бедро, правой опишите большой круг(мышцы расслаблены), начиная движение вперед. Упражнение выполняйте в быстром темпе. Опишите рукой таким образом три круга на "раз, два, три". Следующие три круга - на "четыре, пять, шесть" начинайте с движения назад, то есть в обратную сторону. Потом положите правую руку на бедро, а левой описывайте круги. Повторить упражнение каждой рукой 3-5 раз.

Прогибания. Лежа на животе на полу. Руки согните в локтях и положите за голову. На "раз", "два" отводя локти назад, медленно поднимите голову, а затем и грудь как можно выше от пола. На "три", "четыре" - опускайтесь вниз, полностью расслабляясь, голову опустите, лицо поверните в сторону. Повторить упражнение 5-6 раз.

Быстрый наклон - медленное выпрямление. Опуститесь на колени, руками упритесь в пол так, чтобы руки и ноги составляли с туловищем прямой угол, голова на уровне туловища, не поднята и не опущена. Пальцы ног выпрямите, руки на ширине плеч. Теперь быстро согните руки в локтях (локти наружу) на "раз", на "два, три, четыре" медленно выпрямите руки. Упражнение повторить 10 раз.

Медленный наклон - быстрое выпрямление. Встаньте перед столом или табуретом, обхватите руками боковые края сиденья, затем отведите сначала правую, потом левую ногу назад, опираясь на руки. Все тело составляет прямую линию, лопатки вместе. В этом положении на "раз, два, три" медленно согните руки в локтях (локти наружу) и на "четыре" быстро выпрямите руки. Повторить упражнение 5-6 раз. Затем встаньте, расслабьтесь. Немного отдохнув, повторите упражнение (еще 5-6 раз).





Отталкивание от стенки. Встаньте лицом к стене на расстояние вытянутых рук. Упритесь руками в стену, затем, сгибая руки в локтях на счет "раз, два, три" медленно приближайтесь к стене. На счет "четыре" быстро вернитесь в исходное положение, отталкиваясь от стены руками. Повторить упражнение 10-15 раз.



Движение руками как при плавании стилем брасс. Встаньте прямо, ноги вместе, руки поднимите вверх и немного вперед. На "раз" выверните ладони наружу и, напрягаясь, опустите руки немного вперед и вниз, локти слегка согните, но не опускайте - ладони при этом не опускаются ниже линии плеч (как будто рассекаете воду). На "два" - сильно согните руки в локтях, прижмите их к туловищу, ладони тоже прижмите к себе примерно на высоте шеи. На "три" поднимите ладони вперед-вверх. Движения на "раз, два" медленные, на "три" - быстрые, но все упражнение надо выполнять плавно, с короткой паузой после трех. Повторить упражнение 10-20 раз. опубликовано econet.ru

Автор Ильницкая Марина

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