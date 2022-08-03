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Как сделать грудь подтянутой: ТОП-10 упражнений

Источник: medinfo.ru 03 августа 2022 7130
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Мать-природа оставила немного шансов изменения формы бюста, заложенного в нас с рождения. Но, все-таки, кое-что подправить можно...

Как сделать грудь подтянутой: ТОП-10 упражнений

Красивая форма груди всегда была мечтой большинства женщин и мужчин. Еще бы, прелестная обнаженная женская грудь заставляет трепетать сильный пол, возбуждает эротические фантазии.

Но мужчинам никогда не догадаться, сколько волнений и хлопот доставляет она женщинам. Одним кажется, что она слишком маленькая, другим - что вялая, кому-то хочется уменьшить ее размеры - какие только мысли не бродят в ветреных женских головках.

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Иногда и мужчины подливают масла в огонь, засматриваясь в вашем присутствии на прекрасную кинодиву, а то и просто, на соседку. Мать-природа оставила немного шансов изменения формы бюста, заложенного в нас с рождения. Но, все-таки, кое-что подправить можно, не прибегая к хирургическим вмешательствам. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ПРАВИЛ:

  • Если грудь доросла до самого маленького размера бюстгалтера, нужно его обязательно носить. Он предохраняет кожу груди от будущих растяжек, а саму грудь - от случайных механических повреждений.
  • После ежедневного душа или ванны ополаскивайте грудь прохладной водой. Это позволит долго сохранять кожу упругой. Неплохо протирать кожу груди (вместе с кожей лица, шеи) замороженным в морозильнике отваром лекарственных трав. Можно использовать, примерно раз в неделю, питательные кремы и маски.
  • Следите за своей осанкой. При ходьбе держите голову высоко, а спину прямо. В таком положении грудь меньше отвисает, лучше смотрится.
  • Лучшее упражнение для груди - плавание. Прохладная вода вообще отличное косметическое средство, а в сочетании с плаванием, это просто сказочный подарок для превращения Золушки в стройную и гибкую сексуальную женщину. Плавание оказывает двойное действие: движения рук укрепляют грудные мышцы, а холодная вода закаляет организм и делает кожу более упругой. Поэтому, давайте купаться, купаться, купаться! Конечно, лучше в море, но подойдет и речка, и озеро.
  • Но на пляже все-таки лучше (для груди) быть в купальнике. Ученые всех стран в один голос твердят, какое активное в этот год солнце, а кожа груди (и, в особенности, сосков) такая нежная.

Чтобы сохранить мышцы груди упругими, придать ей более красивую форму пригодится комплекс упражнений. Их нужно делать каждый день, выкроив время или в утренние часы, или уже после работы на ночь.

Упражнений много, поэтому можно выбрать те, которые больше Вам понравятся. 

Как сделать грудь подтянутой: ТОП-10 упражнений

Сжимание ладоней. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Ладони сложите перед собой, пальцами вверх, локти на уровне груди. 2 раза на "раз, два" сильно сожмите нижние части ладоней, на "три" поверните пальцы к себе, на "четыре" выпрямите ладони, на "пять" опустите руки вниз, на "шесть" сложите руки перед собой. Упражнение повторить 5-8 раз. 

Сцепление пальцев рук. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Поднимите согнутые в локтях руки на уровень лица. Крепко сцепите пальцы рук. Затем резкими движениями пытайтесь развести руки в стороны. Упражнение повторить 10-12 раз. 

Поочередное поднимание рук. Встаньте прямо, ноги соедините вместе. На "раз" поднимите правую, выпрямленную руку вверх (мышцы расслаблены) и отведите ее за голову, на "два" постарайтесь еще дальше отвести руку назад, на "три" опустите руку вперед-вниз. То же движение повторите левой рукой. Повторить упражнение 4-6 раз каждой рукой. 

Поднимание рук. Встаньте прямо. На "раз" поднимите выпрямленные руки мягким движением вперед, на "два" разведите их в стороны, на "три" поверните ладони вверх, на "четыре" поднимите руки над головой и хлопните в ладоши, на "пять" опустите руки вниз, на "шесть" вернитесь в исходное положение. 


Как сделать грудь подтянутой: ТОП-10 упражнений
Описывание кругов руками. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Левую руку положите на бедро, правой опишите большой круг(мышцы расслаблены), начиная движение вперед. Упражнение выполняйте в быстром темпе. Опишите рукой таким образом три круга на "раз, два, три". Следующие три круга - на "четыре, пять, шесть" начинайте с движения назад, то есть в обратную сторону. Потом положите правую руку на бедро, а левой описывайте круги. Повторить упражнение каждой рукой 3-5 раз. 

Прогибания. Лежа на животе на полу. Руки согните в локтях и положите за голову. На "раз", "два" отводя локти назад, медленно поднимите голову, а затем и грудь как можно выше от пола. На "три", "четыре" - опускайтесь вниз, полностью расслабляясь, голову опустите, лицо поверните в сторону. Повторить упражнение 5-6 раз. 

Быстрый наклон - медленное выпрямление. Опуститесь на колени, руками упритесь в пол так, чтобы руки и ноги составляли с туловищем прямой угол, голова на уровне туловища, не поднята и не опущена. Пальцы ног выпрямите, руки на ширине плеч. Теперь быстро согните руки в локтях (локти наружу) на "раз", на "два, три, четыре" медленно выпрямите руки. Упражнение повторить 10 раз. 

Медленный наклон - быстрое выпрямление. Встаньте перед столом или табуретом, обхватите руками боковые края сиденья, затем отведите сначала правую, потом левую ногу назад, опираясь на руки. Все тело составляет прямую линию, лопатки вместе. В этом положении на "раз, два, три" медленно согните руки в локтях (локти наружу) и на "четыре" быстро выпрямите руки. Повторить упражнение 5-6 раз. Затем встаньте, расслабьтесь. Немного отдохнув, повторите упражнение (еще 5-6 раз). 


Как сделать грудь подтянутой: ТОП-10 упражнений
Отталкивание от стенки. Встаньте лицом к стене на расстояние вытянутых рук. Упритесь руками в стену, затем, сгибая руки в локтях на счет "раз, два, три" медленно приближайтесь к стене. На счет "четыре" быстро вернитесь в исходное положение, отталкиваясь от стены руками. Повторить упражнение 10-15 раз. 

Движение руками как при плавании стилем брасс. Встаньте прямо, ноги вместе, руки поднимите вверх и немного вперед. На "раз" выверните ладони наружу и, напрягаясь, опустите руки немного вперед и вниз, локти слегка согните, но не опускайте - ладони при этом не опускаются ниже линии плеч (как будто рассекаете воду). На "два" - сильно согните руки в локтях, прижмите их к туловищу, ладони тоже прижмите к себе примерно на высоте шеи. На "три" поднимите ладони вперед-вверх. Движения на "раз, два" медленные, на "три" - быстрые, но все упражнение надо выполнять плавно, с короткой паузой после трех. Повторить упражнение 10-20 раз. опубликовано econet.ru

Автор Ильницкая Марина

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Источник: https://econet.by/

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