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Это золотое масло поможет при простуде, артрите, судорогах и не только

Источник: Econet 02 сентября 2023 6428
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Это самая популярная специя Индии - страны, богатой секретами красоты и здоровья. Её лечебные свойства воздействуют на кожу и заболевания волшебным образом. Есть множество способов применения

Это золотое масло поможет при простуде, артрите, судорогах и не только

Куркума является самой популярной специей Индии - страны, богатой секретами красоты и здоровья. Её лечебные  свойства воздействуют на кожу и заболевания  волшебным образом. Есть множество способов применения куркумы, как внутренних, так и внешних. 

Эфирное масло из куркумы легко приготовить самостоятельно в домашних условиях. 

Польза эфирного масла из куркумы:

Уход за кожей 

Масло можно использовать при массаже кожи, которое поможет уменьшить акне, угри, рубцы, сделает её мягкой и выровняет  тон. 

Регулярный массаж устраняет все дефекты, придает коже здоровый вид. Можете добавлять несколько капель масла в ванную.  

Антибактериальные  свойства 

Куркума обладает антисептическими свойствами, масло куркумы является естественным средством против укусов комаров, кожных инфекций и является хорошим средством для заживления ран.

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Противовоспалительные свойства 

Масло куркумы благодаря своим противовоспалительным свойствам облегчает боли в суставах, мышечные боли, судороги, помогает при артрите. 

Помогает при простуде 

Вдыхание масла куркумы путём добавления её в горячую воду либо используя увлажнитель воздуха, сразу снимает заложенность носа, убивает микробы, помогает быстрее выздороветь. 

Это золотое масло поможет при простуде, артрите, судорогах и не только

Домашнее эфирное масло из куркумы 

Ингредиенты:

  • 2 стакана кокосового масла 
  • Корни куркумы

Приготовление:

Натрите корни куркумы так, чтоб получилась паста. (Нужно минимум 2 столовые ложки пасты) в кастрюле нагрейте на маленьком огне кокосовое масло, добавьте пасту из куркумы, проварите 1 минуту. (Главное не сжечь куркуму!) Выключите огонь и дайте остыть до комнатной температуры. Перелейте в любую чистую и сухую бутылку, нужно избегать контакта с влагой. Масло готово! опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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куркума кокосовое масло здоровье

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Комментарии (Всего: 1)
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      Елена

      Куркума приправка классная, помогает укрепить иммунитет, снимает процессы воспаления в организме. Но вот на вкус не очень, мне так и не удалось ее полюбить. Да и усваивается обычная куркума очень плохо. Я предпочитаю ее в виде капсул принимать - эваларовский куркумин в мицеллярной форме, так она на 95% усваивается. Намного реже болеть стала и печень без сбоев работает.

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