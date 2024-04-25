Балансируем гормоны - 4 природных способа

Все знают, как важно, чтобы наша гормональная система работала "как часы". Но вокруг так много факторов, выводящих ее из равновесия! Дисбаланс гормонов приводит к непредсказуемым результатам: изменение внешности, болезни, нарушения восприятия. Давайте "мягко" будем приводить ее в порядок.

Как сбалансировать гормоны

1. Избегайте рафинированных пищевых продуктов.

Это мучные изделия из белой муки и белый сахар.

Вводите в рацион:

цельнозерновую муку,

крупы,

мед,

натуральные сласти.

2. Вредные жиры замените полезными.

Главная ошибка всех худеющих - полностью исключить жиры из своего рациона. Но включая в пищу полезные жиры, Вы не только контролируете гормоны, но и улучшаете свой метаболизм и тем самым способствуете потере веса.

Продукты, которые следует есть:

сыродавленные нерафинированные растительные масла,

орехи,

авокадо,

семена чиа.

3. Избегайте токсинов.

Это не только исключение алкоголя, табака и прочих химических "ядов", но и создание вокруг себя экологичной атмосферы - использование в быту натуральных товаров - косметики, бытовой химии, посуды и т.д.

4. Разнообразьте свой "витаминный" рацион суперфудами.

Это корешки, семена, листья, водоросли, ягоды и другие части растений, употребляемые как в натуральном, так и в виде порошков, соков и вытяжек. Все их отличает богатейший состав витаминов и минералов.

Особенно полезна цветочная пыльца. Она содержит 28 микроэлементов, витамины С, PP, K, E, D, протеины, природные антибиотики, фитогормоны.опубликовано econet