Анализ крови на сахар: какие сдавать и как интерпретировать результаты

Если вы интересуетесь вопросами правильного питания, то наверняка задумывались о том, какие анализы необходимо сдавать, как оценивать результаты. Для того, чтобы вы могли правильно интерпретировать свои анализы, мы планируем создать цикл материалов по диагностике нарушений обмена веществ.

Если вы интересуетесь вопросами правильного питания, то наверняка задумывались о том, какие анализы необходимо сдавать, как оценивать результаты. Для того, чтобы вы могли правильно интерпретировать свои анализы, мы планируем создать цикл материалов по диагностике нарушений обмена веществ.

Обратите внимание, невозможно поставить диагноз и подобрать лекарственную терапию заочно, мы также не призываем вас отменять назначенное вашим врачом лечение.

Важно: первичная диагностика нарушений углеводного обмена и, тем более, постановка диагноза, на основании показателей домашнего глюкометра не проводится! Этот прибор вам может пригодиться, но об этом есть смысл говорить отдельно.

Если вы решили придерживаться LCHF рекомендую предварительно оценить ваше состояние здоровья, чтобы лично убедиться, насколько эффективна система в вопросах нормализации обмена веществ.

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Если у вас обнаружен сахарный диабет, не стоит расстраиваться и опускать руки, питание по системе LCHF будет для вас наиболее правильным и быстро приведет сахар в норму. Единственное, при приеме лекарственных препаратов вам, скорее всего, придется скорректировать их дозы.

Начнем с углеводного обмена

Итак, меня часто спрашивают, когда стоит начинать сдавать анализы и какие? Давайте разберемся.

I Анализ крови глюкоза натощак (или «кровь на сахар»)

Это самый простой и первый анализ при нарушениях углеводного обмена, его вам могут назначить при диспансеризации, или когда есть определенные жалобы. Анализ можно сдавать как из капиллярной крови из пальца, так и из вены. Не имеет значения, какой метод вы выберете, для оценки результатов ориентироваться вы должны на референтные нормы конкретной лаборатории (они всегда указываются в бланке анализов, чаще справа), так же в конце статьи будет дана таблица для оценки результатов.

Когда же необходимо сдавать данный анализ:

1. У Вас есть жалобы, характерные для нарушения обмена глюкозы (сухость во рту, повышенная жажда и мочеиспускание, повышенная утомляемость, постоянный голод, в некоторых случаях резкое похудение, гнойничковые заболевания кожи — фурункулез), которые не лечатся, стали плохо заживать ранки, появился зуд кожи. Обратите внимание, что у женщин – плохо поддающаяся лечению, «беспричинная» молочница, а у мужчин — нарушения потенции, могут быть единственной и (или) первой жалобой, когда есть смысл проверить кровь на глюкозу)

2. У вас есть избыточный вес, ИМТ>25

3. Всем людям, в возрасте старше 40 лет 1 раз в три года, а после 45-50 лет чаще

4. У вас есть признаки метаболического синдрома (избыточный вес со скоплением жира в основном в области талии, повышенное артериальное давление, нарушения липидного обмена, возможно, ишемическая болезнь сердца)

5. В семье родственники страдают сахарным диабетом

6. Все беременные женщины, независимо от начального веса (при постановке на учет, во втором триместре (25-27 неделя) и ближе к родам до 32 недели)

7. В период резких гормональных изменений (половое созревание, беременность, климакс, различная эндокринная патология, например, гипотериоз)

II Глюкозотолерантный тест (ГТТ)

Это длительный, но очень информативный тест, позволяющий определить степень нарушения углеводного обмена или диагностировать сахарный диабет. Ценность метода возрастает, если параллельно определить уровень инсулина в крови (об этом будет отдельная статья)

Как проводится тест:

1. У вас возьмут кровь натощак

2. Затем сразу после забора крови вам необходимо будет выпить раствор глюкозы (75 граммов чистой глюкозы растворенных в 250-300 мл воды)

3. Повторный анализ у вас возьмут через 2 часа

4. Иногда назначают анализ с промежуточными точками через 30 минут и через 3 часа.

О чем я хочу вас предупредить:

Обязательно пройдите данное исследование, если у вас есть описанные выше показания. Не стоит откладывать анализ из-за боязни получить плохие результаты. Лучше как можно раньше узнать о проблеме и начать с коррекции питания и физических нагрузок.

Как правило, используется кровь из вены (все зависит от лаборатории), но использование глюкометров строго запрещено!

Не бойтесь избыточной нагрузки глюкозой, от одного раза у вас не разовьется диабет, если его у вас нет, зато вы сможете четко понять причину, например, лишнего веса или не пропустите начинающийся диабет.

Раствор надо выпить в течение 5 минут, так что старайтесь не растягивать прием глюкозы.

Во время, или после проведения теста вас может тошнить. Будьте к этому готовы. Возьмите с собой порезанный лимон (его можно рассосать во рту), он не исказит показания глюкозы, но поможет справиться с излишне сладким вкусом в момент приема глюкозы.

Пока будет проводиться тест, настоятельно рекомендую спокойно посидеть в лаборатории, взяв с собой книгу или интересный фильм.

Спустя 2 часа у вас может начать кружиться голова и возникнуть резкое чувство голода (это связано с выбросом инсулина) — будьте к этому готовы. Возьмите с собой перекус, попросите кого-то из родственников сопровождать вас.

Когда необходимо пройти данное исследование:

1. Тест показан всем лицам, у которых анализ крови на сахар натощак показал результат 6,1-6,9 ммоль/л. Именно этот тест выявляет так называемый «преддиабет».

2. Это исследование назначают беременным во втором триместре, но тест может быть назначен и раньше, если женщина находится в группе риска (доктор будет учитывать анамнез, наличие излишнего веса и множество других факторов).

3. В рамках определения инсулинорезистентности при избыточном весе, метаболическом синдроме, при отягощенной наследственности по сахарному диабету.

Не все знают, что показатели глюкозы зависят от многих причин, поэтому лучше сразу отнестись серьезно к подготовке к сдаче анализа.

Как подготовиться к сдаче анализов крови на сахар или пройти ГТТ

При сдаче крови на сахар натощак подразумевается, как минимум, 8-часовое, а лучше 12-часовое голодание.

Пить можно только воду. Алкоголь, соки и сладкие напитки запрещаются. Не желателен прием алкоголя накануне вечером.

Часто советуют отказаться от сахаросодержащей зубной пасты утром и жевательной резинки.

Перед любым анализом на глюкозу нельзя курить. При сдаче ГТТ не курите, пока тест не закончен.

Если вы принимаете какие-либо лекарства, вам следует сообщить об этом доктору для верной интерпретации результатов.

Если вы простужены, или имеется какая-то острая инфекция, лучше отложить анализ, так как возможен ложноположительный результат.

Питаться за 2-3 дня до анализа необходимо в привычном вам режиме, не следует искусственно ограничивать углеводы, если вы их обычно едите. Последний прием пищи должен также содержать углеводы (если вы не придерживаетесь LCHF).

Не следует сдавать анализ сразу же после процедур и серьезных исследований (массаж, ультразвук, рентген, физиолечение).

Накануне вечером и, тем более, с утра в день анализа не нужно заниматься активным спортом. Желательно провести предыдущий день и утро в обычном режиме. Если вы спешили в поликлинику, поднимались пешком по лестнице и т.д., стоит так же передохнуть минут 15 перед кабинетом, перед тем как идти сдавать кровь. При проведении ГТТ, пока Вы ждете повторного забора крови, лучше спокойно почитать, не стоит пытаться переделать за эти 2 часа все дела.

Не следует сдавать анализ после работы в ночную смену или если вы очень плохо спали накануне ночью.

Женский цикл в норме незначительно влияет на показатель глюкозы натощак, однако при нарушении цикла и/или у лиц с нарушениями углеводного обмена сахар крови натощак может повышаться во вторую фазу цикла.

Интерпретация результатов:

время определения Показатель глюкозы, ммоль/л дальнейшие шаги цельная капиллярная кровь (из пальца) плазама крови (из вены) НОРМА натощак 3,3 5,6 < 6,1 Вы здоровы, и если у вас нет лишнего веса, вам подходит «либеральный вариант» LCHF (с количеством углеводов до 50-60 гр, а при серьезных физических нагрузках и до 100 гр в сутки, или до 10% от всех потребляемых калорий) через 2 часа после ГТТ < 7,8 < 7,8 НАРУШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ натощак 5,6-6,1 6,1-7,0 Ваше состояние можно расценивать как преддиабет, лучше всего не откладывая перейти на LCHF, с ограничением углеводов до 20-50 г в сутки. Контролировать процесс можно по глюкометру, или анализом на гликированный гемоглобин через 3 месяца. через 2 часа после ГТТ 7,8-11,1 7,8-11,1 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ натощак >6,1 >7,0 У вас сахарный диабет, необходимо срочно обратиться к врачу и подобрать лекарства, или, в зависимости от результатов, вы можете начать только с соблюдения LCHF, продолжая наблюдаться у специалиста. Количество углеводов должно подбираться более тщательно, учитывая принимаемые вами лекарства, особенно при СД 1 типа, когда без лекарств не обойтись. Вам необходим домашний глюкометр. через 2 часа после ГТТ >11,1 >11,1 случайное определение >11,1 >11,1 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ натощак >5,1 5, 1-7,0 Если вы беременны, то очень строгий вариант LCHF для вас нежелателен, хотя ограничение углеводов 70-100 граммов в сутки может помочь Вам контролировать сахар и прибавку в весе. Вам желательно иметь домашний глюкометр. через 1 час после ГТТ >10,0 через 2 часа после ГТТ >8,5 через 3 часа после ГТТ >7,8

Если ваши показатели уровня сахара в крови выражены в мг% (или mg/dl, что означает то же самое), то их можно пересчитать в ммол/л по формуле ммол/л = мг%/18.

III Гликированный (гликозилированный) гемоглобин HbA1c

Соединение гемоглобина с глюкозой, позволяющее оценивать уровень гликемии в среднем за 3 предшествующих месяца. Гликированный гемоглобин отражает гипергликемию, имевшую место на протяжении периода жизни эритроцитов (до 120 суток). Эритроциты, циркулирующие в крови, имеют разный возраст. Обычно ориентируются на усреднённый срок — 90 суток. Уровень гликированного гемоглобина является показателем компенсации углеводного обмена на протяжении этого периода. Нормализация уровня гликированного гемоглобина в крови происходит на 4 — 6-й неделе после достижения нормального уровня глюкозы.

Этот анализ, как правило, назначают:

1. чтобы подтвердить (или опровергнуть) наличие сахарного диабета,

2. анализ необходим у лиц, которые уже болеют диабетом для контроля компенсации и для оценки эффективности проводимой терапии.

Данный анализ у лиц с диабетом должен проводиться 2-4 раза в год. Этот анализ не заменяет собой ежедневный контроль за глюкозой при установленном диабете.

Я часто рекомендую, вместо простого исследования глюкозы натощак, если у вас есть соответвующие жалобы, избыточный вес, сразу пройти тест на гликированный гемоглобин, который покажет уровень ваших сахаров за прошедшие три месяца. Если результаты теста окажутся «пограничными» в дальнейшем ГТТ позволит прояснить ситуацию.

Чем еще удобен данный анализ? К нему не надо специально готовиться, анализ можно делать не натощак, так как результат не зависит от времени сдачи анализа и от приема пищи.

Интерпретация результатов:

Этот показатель в российских лабораториях обычно указывается в %. Но во многих странах используется показатель mmol/mol.

У здоровых людей этот уровень не должен превышать 6%. В данном случае вы можете придерживаться LCHF в зависимости от поставленных целей, например для снижения веса.

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Уровень от 6 до 6,5% рассматривается как нарушение толерантности к глюкозе, т.е. человек входит в группу риска. Вам стоит пройти тест ГТТ, как можно скорее пересмотреть свой рацион и начать соблюдать LCHF (более строгий вариант), и оценить результаты спустя три месяца.

Целевой уровень HbA1С может отличаться у больных сахарным диабетом в зависимости от возраста, наличия осложнений и риска гипогликемии.

Если у вас повышенный уровень сахара в крови и высокий уровень HbA1С или же просто анализы с интервалом в 3 месяца дважды показывают повышенный уровень гликированного гемоглобина, то врач имеет право ставить вам диагноз “сахарный диабет”.

Уровень HbA1С выше 6,5% можно рассматривать как сахарный диабет. Вам необходим глюкометр!

При уровне HbA1С 6,5%-7,5% — речь должна идти о назначении лекарственной терапии (как правило, один препарат в небольших дозах, если вы будете придерживаться LCHF).

При уровне HbA1С 7,5%-9% — без медикаментозного лечения вам пока не обойтись, может потребоваться назначение нескольких лекарств. Естественно, соблюдать LCHF вам нужно.

При уровне HbA1С выше 9% необходимо назначать инсулин (временно, или постоянно, оценит ваш врач в динамике, в зависимости от вашего диагноза и сопутствующих моментов). Ограничение углеводов вам необходимо! Выбрать свой вариант LCHF вы сможете, когда научитесь подбирать дозу инсулина в зависимости от ежедневных показателей глюкозы до еды (по вашему глюкометру) и от расчета съеденного (часто, при строгом LCHF необходимо учитывать количество съеденного белка).

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Что касается конкретных рекомендаций по подбору рациона питания, медикаментозной терапии и оценки результатов у лиц с уже выявленным сахарным диабетом в динамике, то это вопрос индивидуального подхода, настоятельно не рекомендую ориентироваться на общие рекомендации, изучайте свой организм. Каждый случай сахарного диабета протекает по-разному, изучайте свой организм с любовью и у вас все получится!опубликовано econet.ru

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