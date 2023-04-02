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1 упражнение, которое реально избавляет от болей в пояснице! Приструните седалищный нерв

Источник: ognov.ru 02 апреля 2023 6926
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Седалищный нерв — один из самых длинных и самых важных в нашем организме. Он начинается в нижней части позвоночника и ведет дальше к бедрам, коленям и пяткам. А отдельные его ветки тянутся даже к пальцам рук.

1 упражнение, которое реально избавляет от болей в пояснице! Приструните седалищный нерв

Седалищный нерв — один из самых длинных и самых важных в нашем организме. Он начинается в нижней части позвоночника и ведет дальше к бедрам, коленям и пяткам. А отдельные его ветки тянутся даже к пальцам рук.

Если седалищный нерв передавить, это может вызвать сильную боль в спине или в задней поверхности бедра. Наиболее часто эта проблема встречается у людей в возрасте от 35 до 50 лет.

Хуже всего, когда боль в нижней части спины сопровождается хронической усталостью и болью в ногах. Если этой проблемой не заниматься, боль вскоре может стать изнурительной.

Важно, конечно, вовремя обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения. Но пока вы не дошли до нужного кабинета, попробуйте одно просто упражнение, которое поможет облегчить боль.

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1 упражнение, которое реально избавляет от болей в пояснице! Приструните седалищный нерв

Упражнение «бабочка»

1. Сядьте на пол. Сложите ноги ступнями вместе прямо перед собой.

2. Помогите себе руками и сведите пятки и стопы вместе. Потом придвиньте ноги к туловищу настолько близко, насколько это возможно.

3. А теперь опускайте колени, тяните их к полу. Со стороны это упражнение напоминает взмахи «крылье», поэтому и называется «бабочкой».

4. Начните делать это упражнение с 30-60 секунд за раз. В процессе главное — спокойно и глубоко дышать. Постепенно увеличивайте время занятий.

Это древнее упражнение из традиции йоги. Наиболее полезно оно для женщины.

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Помимо решения проблем со спиной, оно помогает привести в тонус почку, исправить урогенитальные проблемы, предотвратить образование грыжи и радикулита. А еще оно укрепляет матку.

Если вы будете делать это упражнение каждый день по утрам, то фактически сразу заметите, что боли и дискомфорта в вашей жизни стало намного меньше. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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здоровье упражнение спина седалищный нерв поясница боли

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