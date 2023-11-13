Гормон роста имеет несколько пиков возрастания в сутки.‭ ‬В основном это происходит во время ночного сна,‭ ‬приема пищи и при физической активности.‭ ..

Значение‭ ‬соматотропина,‭ ‬его еще называют гормоном роста,‭ ‬трудно переоценить.‭ ‬Он оказывает омолаживающий эффект,‭ ‬убирает жир и наращивает мышцы,‭ ‬способствует быстрому восстановлению после болезней.‭ ‬Гормон роста в организме человека отвечает за рост‭ ‬и восстановление костей и тканей,‭ ‬регулирует обмен белков,‭ ‬углеводов и жиров.‭ ‬Он вырабатывается в передней доле гипофиза.‭ ‬В состав этого гормона входит‭ ‬191‭ ‬аминокислота.

ДЛЯ РОСТА ДЕТЕЙ И ОМОЛОЖЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Соматотропин вырабатывается в течение жизни человека циклично.‭ ‬

С рождения и до‭ ‬20-25‭ ‬лет наблюдается наибольшая его производительность с увеличительными темпами.‭ ‬

К‭ ‬30‭ ‬годам выработка замедляется и останавливается приблизительно на одном уровне.‭ ‬В связи с этим начинаются пока незаметные процессы старения,‭ ‬наблюдается небольшое снижение иммунитета.

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‭После‭ ‬40-45‭ ‬лет гипофиз вырабатывает гормон роста на‭ ‬50%‭ ‬меньше по сравнению с предыдущими годами.‭ ‬Признаки физиологического старения организма становятся более явными.‭ ‬При этом снижается качество сна,‭ ‬нарушается аппетит,‭ ‬появляются лишние килограммы.‭

Гормон роста очень важен для людей любого возраста:

помогает нормализировать обменные процессы‭;

‬тормозит разрушение мышц‭;

‬усиливает процессы сжигания жира;

‬помогает печени вырабатывать энергию для всего организма‭ (‬увеличивает запасы гликогена‭);

‬обеспечивает быстрое восстановление тканей‭ (‬внутренних органов,‭ ‬суставов,‭ ‬кожи‭);

‬увеличивает количество здоровых клеток печени и вилочковой железы,‭ ‬которая отвечает за иммунитет;

‬улучшает процесс выработки коллагена‭ (‬профилактика опущения внутренних органов,‭ ‬укрепление суставов и связок,‭ ‬повышение эластичности сосудов,‭ ‬внешнее омоложение‭)‬; ‬нормализует уровень холестерина,‭ ‬улучшая деятельность сердечно-сосудистой системы;

‬увеличивает сексуальную активность.

ТРИ ГЛАВНЫХ СПОСОБА

Гормон роста имеет несколько пиков возрастания в сутки.‭ ‬В основном это происходит во время ночного сна,‭ ‬приема пищи и при физической активности.‭ ‬Поэтому врачи настаивают,‭ ‬что регулярные физические нагрузки,‭ ‬правильное питание и полноценный ночной сон‭ –‬ три самых проверенных способа поддержания‭ ‬надлежащего уровня‭ ‬этого гормона в организме.‭

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ И МЕНЬШЕ ЖИРА

Физические нагрузки стимулируют выработку гормона роста.‭ ‬Фактически,‭ ‬любая двигательная активность‭ ‬-‭ ‬от ходьбы и до тяжелой атлетики,‭ ‬положительно влияет на выработку соматотропина.‭ ‬Однако некоторые виды нагрузок действуют эффективнее других.‭

Как известно,‭ ‬в спорте есть два типа нагрузок:

1) силовые или анаэронные‭ (‬подъем тяжестей в течение непродолжительного времени‭),

2) аэробные‭ (‬бег,‭ ‬ходьба,‭ ‬лыжи и т.‭ ‬д.‭)‬.‭ ‬

Их разумное сочетание и является золотой серединой для увеличения выработки гормона роста.‭ ‬

Итак,‭ ‬самые полезные виды физических нагрузок:

ходьба со скоростью от‭ ‬4‭ ‬до‭ ‬6‭ ‬км/ч в зависимости от уровня подготовки‭;

занятия с отягощениями с числом повторов от‭ ‬10‭ ‬до‭ ‬15.

Идеально,‭ ‬если каждый день вы будете гулять на свежем воздухе хотя по‭ ‬30-60‭ ‬минут.

Что же касается упражнений с отягощениями‭ ‬-‭ ‬нужно подбирать такой вес,‭ ‬с которым вам будет трудно‭ сделать запланированное‭ (‬в нашем случае‭ ‬10-15‭) ‬число повторов.‭ ‬После этого следует отдохнуть,‭ ‬но не более минуты, и снова повторить упражнение.‭

Желательно,‭ ‬чтобы силовая тренировка прошла до аэробной нагрузки.‭ ‬То есть,‭ ‬сначала упражнения с гантелями,‭ ‬а потом прогулка.

Но если вы ограничитесь только одним видом физических нагрузок‭ (‬ходьба,‭ ‬или бег,‭ ‬или утренняя гимнастика,‭ ‬или йога,‭ ‬или что-то другое‭)‬,‭ ‬это,‭ ‬несомненно,‭ ‬способствует повышению гормона роста в вашем организме.

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Говоря о физических нагрузках,‭ ‬важно отметить еще один нюанс:‭ ‬они способствуют уменьшению жировых отложений в организме.‭ ‬А избавление от жира также значительно увеличивает показатели соматотропина.

Ну и,‭ ‬наконец,‭ ‬режим тренировок.‭ Здесь очень важно соблюдать регулярность.‭ ‬Оптимальным вариантом будет:‭ ‬3-4‭ ‬раза в неделю продолжительностью не меньше‭ ‬30‭ ‬-‭ ‬45‭ ‬минут.‭

Кстати,‭ ‬дыхательные упражнения с задержкой дыхания также благоприятно влияют на выработку соматотропина.

КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕЛОК

Правильное сбалансированное питание является очень важным для выработки соматотропина.‭ ‬Главные враги этого гормона‭ ‬-‭ ‬жирные,‭ ‬сладкие и мучные продукты.‭ ‬Зато‭ ‬белковые блюда создают оптимальные условия для его производства и накопления в организме.

Продукты,‭ ‬лучшие для восстановления сил и поднятия гормона роста:‭

‬творог,‭

‬сыр,‭

‬молоко,‭

‬мясо птицы,‭

‬нежирная говядина,‭ ‬

телятина,‭

‬бобовые,‭ ‬

орехи,‭

рыба,‭

‬гречневая и овсяная каши,‭ ‬

куриные яйца.

Совсем исключать жиры нельзя:‭ ‬это приведет к потере сил и снижению работоспособности головного мозга,‭ ‬но ограничивать их потребление стоит.

Инсулин,‭ ‬который выбрасывается в кровь в ответ на появление сахара,‭ ‬замедляет выработку гормона роста.‭ ‬Поэтому,‭ ‬для лучшей секреции соматотропина,‭ ‬желательно употреблять медленные углеводы‭ (‬каши и т.‭ ‬п.‭)‬,‭ ‬а не быстрые‭ (‬белый хлеб,‭ ‬сахар‭)‬,‭ ‬чтобы инсулин выделялся в кровь не в таких огромных масштабах и не препятствовал выработке гормона роста.

Медленные углеводы‭ ‬содержатся в:

‭бобовых,‭

‬кашах,‭ ‬

макаронах и‭ ‬хлебе грубого помола,‭

‬фруктах,‭ ‬

овощах,‭

‬зелени,‭

‬ягодах.

Количество приемов пищи лучше увеличить до‭ ‬5-6,‭ ‬но снизить объемы блюд.‭ ‬Есть часто и маленькими порциями.‭ ‬На ночь стараться не перегружать желудок едой за‭ ‬3‭ ‬часа до сна.‭ ‬Обязательно пить простую воду до‭ ‬2‭ ‬литров в день.

Разгрузочные дни и оздоровительное голодание также способствуют повышению в организме уровня гормона роста.

ВИДЕТЬ СНЫ‭ ‬-‭ ‬ВАЖНО

Для выработки соматотропина необходим полноценный ночной сон не менее‭ ‬8‭ ‬часов.‭ ‬Процесс естественной выработки начинается через‭ ‬1,5-2‭ ‬часа после засыпания в фазе быстрого сна.‭ ‬Поскольку это фаза сновидений,‭ ‬то желающие помолодеть могут принять во внимание:‭ ‬видите сны‭ – ‬значит,‭ ‬работа по омоложению идет даже ночью.‭

Оказалось,‭ ‬что дольше живут и выглядят моложе своего возраста те,‭ ‬кто спит от‭ ‬6‭ ‬до‭ ‬7‭ ‬часов в сутки.‭ ‬Продолжительность сна более‭ ‬8‭ ‬и менее‭ ‬4‭ ‬часов дает меньше возможностей достичь почтенного возраста и до срока старит.

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КОНТРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР

Гормон роста активно вырабатывается от контрастного изменения температур.‭ ‬Поэтому,‭ ‬сауна,‭ ‬чередующаяся с обливаним‭ ‬холодной водой или погружением в бассейн,‭ ‬а также‭ ‬контрастный душ очень полезны для поддержания надлежащего уровня‭ ‬гормона роста.‭ ‬По данным медиков,‭ ‬он‭ ‬усиленно вырабатывается еще в течение‭ ‬30‭ ‬минут после того,‭ ‬как вы несколько раз сменили сауну на прохладный душ и наоборот.опубликовано econet