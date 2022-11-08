Преддиабет: симптомы, которые заставляют задуматься

Вот такой хаос мы устраиваем в своем организме, если кормим его утром сладким рогаликом и чашкой кофе, в полдень — пиццей с кофе или сладким чаем...

В наши дни у всех есть родные или знакомые, которые страдают диабетом. Но многие, считающие себя здоровыми, не слишком далеки от такого же диагноза, потому что их состояние здоровья может классифицироваться как преддиабет.

У таких людей уровень сахара в крови уже держится выше нормы, но еще ниже той цифры, за которой уровень сахара уже считается диабетом 2-го типа. Врачи полагают, что если ничего не делать, то в течение 10 лет преддиабет разовьется в полный диабет-2.

И хотя официально состояние организма еще не классифицируется как диабет, долгосрочные повреждения, вызываемые диабетом (особенно в системе кровообращения), уже могут начаться.

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Как же можно узнать, есть преддиабет или нет? К сожалению, точных симптомов преддиабета нет. Преддиабетическое состояние определяется по анализам крови.

Но можно по некоторым симптомам предположить, может ли у конкретного человека быть преддиабет или же нет.

1. Постоянный голод. Человек испытывает голод, потому что организм уже не в состоянии использовать глюкозу крови, как мог раньше.

2. Лишний вес. Поскольку человек постоянно голоден, то ест больше нормы и набирает лишний вес. На этой стадии еще можно вернуться к нормальному состоянию.

Что можно сделать в такой ситуации? Изменить свой образ жизни — правильно питаться, достаточно двигаться и иметь нормальный вес, что особенно важно. При выполнении таких простых правил уровень сахара в крови постепенно вернется к норме и о возможных проблемах можно будет забыть.

3. Частое мочеиспускание. Это происходит потому, что организм старается избавиться от излишнего сахара с помощью выброса его с мочой. Таким образом организм теряет много жидкости. Человек начинает испытывать жажду. Надо пить, чтобы восполнить потерю воды.

4. Усталость и слабость. Это происходит потому, что в клетках организма развивается сопротивляемость действию инсулина, поэтому клетки не могут использовать плавающую в крови глюкозу. Клетки остаются голодными - у человека нет энергии.

Но отчего возникает преддиабет, а затем и диабет? Официальная медицина не пришла к какому-то одному выводу. Как считают специалисты известной Mayo clinic, излишний жир, особенно жир на животе, и недостаточность физической активности являются важными факторами.

Что касается излишней глюкозы в крови, то большинство глюкозы попадает в организм с едой, содержащей углеводы.

Если мы с едой получаем больше углеводов, чем организму нужно для нормального функционирования, уровень «сахара» (глюкозы) в крови становится повышенным. Организм пытается устранить такое состояние, поэтому поджелудочная железа вырабатывает дополнительный инсулин, чтобы убрать излишний сахар.

Все это нормально, если излишние углеводы попадают в организм только изредка, время от времени. Но когда это становится каждодневным явлением, организм находится в состоянии углеводного стресса. Уровень сахара в крови почти постоянно повышен не из-за болезни, а из-за излишних углеводов в питании. Не зря диабет называют «болезнью неправильного питания».

Когда уровень сахара в крови выше нормы

«У вас уровень сахара в крови выше нормы. Это может означать, что у вас преддиабет…» Так или почти так обычно проходит разговор с доктором о результатах последнего анализа на сахар. Неприятную новость слышат тысячи людей каждый день. Но не все знают, что эта новость хуже, чем просто известие о возможном преддиабете.

Излишек сахара в крови ведет не только к преддиабету или даже диабету. Появляется множество других проблем, например:

ухудшается зрение,

возникает катаракта,

повреждается нервная система,

появляются проблемы с почками и сердцем,

ухудшается состояние иммунной системы.

Но и это не все.

Что рак и диабет связаны, было известно давно. Но постепенно становилось ясно, что даже небольшой избыток сахара в крови повышает риск развития рака. Впервые связь между раком и сахаром была подмечена еще в 1931 году. Раковые клетки используют сахар крови (в виде глюкозы) для своего питания. С тех пор этот факт был многократно подтвержден.

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Поскольку у миллионов людей уровень сахара в крови умеренно повышен, то можно сказать, что все эти люди имеют как преддиабетическое, так и предраковое состояние организма. Возможно, что и диабет, и рак, и сердечные проблемы — все это проявления одной и той же болезни «избыток сахара в организме».

Что же делать, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы? Можно ли понизить его самим и без лекарств?

Да, можно. Правильная еда решает проблему.

Вы уже, наверно, догадались, что теперь мы переходим к теме «Углеводы в питании».

Как вы помните, углеводы бывают разные: простые и сложные.

Простые — это обычно все сладкое, включая фрукты. Простые углеводы быстро усваиваются организмом, уровень сахара в крови быстро увеличивается, появляется энергия. Потом через 1-2 часа уровень сахара быстро падает, вызывая увеличивающееся чувство голода, усталости, нервозности и ощущения дрожания во всем теле. Знакомо?

Чтобы избавиться от этого неприятного состояния, надо что-нибудь съесть, причем обычно людей тянет на что-нибудь сладкое — и цикл повторяется. Такое состояние знакомо и диабетикам, и многим преддиабетикам.

Если же не есть ничего - это повысит уровень сахара в крови, он может так упасть, что диабетик впадет в кому (крайний случай), а преддиабетик будет очень голодным и нервным, пытаться лихорадочно искать источник простых углеводов (конфеты, мед, фрукты, сахар, сладкие соки и т.п.). Если преддиабетик съест достаточно много простых углеводов, кровь снова переполнится сахаром, пока инсулин поджелудочной железы не понизит его уровень до более-менее безопасного уровня.

Вот такой хаос мы устраиваем в своем организме, если кормим его утром сладким рогаликом и чашкой кофе, в полдень — пиццей с кофе или сладким чаем, вечером — ужином, который заканчивается каким-нибудь десертом. А в перерывах между едой — энергетические напитки, пирожные-конфеты или чай с ложечкой меда.

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Понятно, что если исключить из питания простые углеводы, исчезнет и это состояние подъемов и спадов сахара в крови. При небольшом количестве углеводов в питании люди чувствуют себя спокойно и комфортно, им хватает энергии на весь день, улучшается кровяное давление, повышается концентрация и память… Можно долго перечислять все плюсы.

Так в чем же дело? Почему мы все так любим простые углеводы, что не ограничиваем себя? И что делать, чтобы «разлюбить» сладкое? Ответом может быть лишь понимание того, как реагирует организм на разные виды еды и использование лечебных низкоуглеводных диет.опубликовано econet.ru

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