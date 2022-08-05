Синдром раздраженного кишечника — взгляд натуропата

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное заболевание кишечника, характеризуемое хронической абдоминальной болью, дискомфортом, вздутием живота и нарушениями в поведении кишечника в отсутствие каких-либо органических причин. СРК входит в группу наиболее распространённых заболеваний. Примерно 15—20 % взрослого населения Земли (около 840 млн) страдают от СРК, две трети из них — женщины. Средний возраст заболевших составляет 30—40 лет

В результате неправильного питания тонкий кишечник заселяется патогенными микроорганизмами. Их чрезмерное количество и является обычной причиной СРК. Устранение этой микрофлоры уменьшало симптомы СРК у 75% больных.Натуропаты использовали прибор для анализа выдыхаемого воздуха на наличие водорода и метана — присутствие этих газов является надежным признаком наличия патогенной микрофлоры. Они считают, что анализ кала не показывает наличие вредной микрофлоры в тонком кишечнике.

Вот как видят причины СРК натуропаты

Симптомы чрезмерного разрастания патогенной микрофлоры тонкого кишечника:

скопление газов, метеоризм

отрыжка

боли и спазмы в животе

изжога

тошнота

анемия

общие симптомы:

головная боль,

суставно-мышечные боли,

усталость,

розацея

Другие проблемы, тоже связанные с патогенной микрофлорой:

Болезнь Крона, гипотиреоз, целиакия, рассеянный склероз, непереносимость лактозы, хронический панкреатит, диабет с невропатией, фибромиалгия, синдром беспокойных ног, интерстициальный цистит, печеночная энцефалопатия, безалкогольный стеатогепатит.

Как же патогенные микроорганизмы (смесь дюжины разного вида бактерий) вызывают симптомы СРК?

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Во-первых, бактерии, которые находятся в тонком кишечнике, ферментируют (сбраживают) пищу, которая поступает в тонкий кишечник. В результате ферментации образуется водород и метан. Газов образуется много, они вызывают такие симптомы, как вздутие, метеоризм, отрыжка. Газы давят на стенки кишечника, это вызывает боль в животе и спазмы (мышечная реакция). Интересно, что преобладание водорода связано с поносами, а преобладание метана обычно вызывает запоры, поскольку метан замедляет скорость продвижения пищи в кишечнике. А при наличии и водорода, и метана можно ожидать и поносы, и запоры.

Бактерии поглощают питательные вещества из пищи, спускающейся из желудка. В первую очередь они забирают витамин B12 и железо, поэтому организм страдает от анемии, нехватки ферритина. Поскольку патогенная микрофлора, которая оккупирует тонкий кишечник, забирает все питание, организму мало что достается. А регулярное поступление в тонкий кишечник новых порций неправильной еды постоянно подкармливает бактерии и вызывает еще больший рост патогенной микрофлоры.

Во-вторых, патогенные бактерии повреждают стенки кишечника и нарушают их работу. Это происходит потому, что тонкий кишечник не рассчитан на большую колонизацию микрофлорой, в отличие от толстой кишки.

Повреждения ведут к гастроэнтерологическим и общесистемным симптомам. Основные повреждающие факторы — это бактериальна декомпозиция желчи, что нарушает усваиваемость жиров и приводит к дефициту жирорастворимых витаминов; бактериальное поглощение дисахаридных энзимов, что затрудняет усваиваемость углеводов, вызывает ферментацию и образование газа; повреждения стенок кишечника приводят к повышенной кишечной проницаемости («протекающая кишка»), а это чревато множеством общесистемных симптомов, т.е. разнообразных симптомов во всем организма. опубликовано econet.ru

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