Эта простая техника сократит порцию, необходимую для утоления голода, в 2 раза!

При нормальном умеренном питании человек не испытывает тяжести, легче реагирует на внешние события. Когда желудочно-кишечный тракт хронически перегружен, возникают леность ума, неустойчивость психики. Однако привычку переедать можно изменить и перейти к умеренному режиму питания. Для этого нужно соблюдать несложные правила.

При нормальном умеренном питании человек не испытывает тяжести, легче реагирует на внешние события. Когда желудочно-кишечный тракт хронически перегружен, возникают леность ума, неустойчивость психики. Однако привычку переедать можно изменить и перейти к умеренному режиму питания. Для этого нужно соблюдать несложные правила.

Нельзя приступать к еде голодным. Чувство голода — одно из самых мощных в эмоциональном арсенале человека, и когда вы садитесь за еду, то можете проскочить рубеж достаточности. Поэтому, как бы голодны вы ни были, сначала съешьте небольшой кусочек хлеба с солью. Как говорится, «заморите червячка», и аппетит уменьшится. Порция, необходимая для утоления голода, сократится раза в два.

В промежутке между первым кусочком и основным приемом пищи погладьте глазные яблоки через закрытые веки. За ними расположены зоны, регулирующие аппетит. Массировать надо мягко, медленными круговыми движениями (по часовой стрелке).

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Для утоления голода меньшим количеством пищи во время еды нужно концентрировать внимание на ощущениях языка и нёба, жевать долго и тщательно. Обычно люди за едой разговаривают, читают, слушают радио, смотрят телевизор, и потоки внешней информации приглушают слабые сигналы рецепторов сытости.

За сытость принимают тяжесть и распирание желудка. А это уже сигнал переедания. Излишки пищи идут либо в шлаки, либо в жировые депо и заставляют работать желудочнокишечный тракт с перегрузкой. При концентрации внимания на ощущениях языка и нёба съедаемая порция уменьшается вдвое, и этого количества хватает, чтобы утолить голод.

Откажитесь от привычки завершать еду чаепитием. Для наглядности сравните свои ощущения: когда плотно пообедали, но сразу не употребляли жидкость, то нет тяжести в желудке, голова ясная. А когда попили чайку, обед тяжелым грузом давит на стенки желудка, и переварить съеденное трудно.

Усиливается приток крови к желудку, появляется тяжесть в голове, возникают сонливость, вялость.

Чувство жажды, возникшее после приема пищи, скоро пройдет. Нужно потерпеть несколько минут.

А для ускорения переваривания можно использовать несложный психофизический прием.

Возьмите пустой стакан, поставьте его на левую ладонь. Правую поместите сверху над стаканом, пальцы направлены внутрь посуды.

Представьте, что с пальцев правой ладони в стакан стекает густой свет (рис. 40). Емкость наполняется воображаемым светом. Но при этом пустой стакан (или чашка) вполне ощутимо тяжелеет.

Поднесите стакан к губам и, делая реальные глотательные движения, выпейте этот свет. Одновременно поглаживайте рукой область желудка.

Регулярное «выпивание» после еды «стаканчика света» активизирует пищеварение, повышает усвояемость пищи.опубликовано econet

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