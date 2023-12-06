Упражнение «Зеркало»: быстрая и эффективная методика при болях в шее

Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях.

Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях.

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Принцип действия твист-терапии – это расслабление фасции, высвобождение сустава, восстановление кровообращения, тока энергии в процессе выполнения, тех движений, которые тело само избрало для себя как лечебные, безболезненные. Человек интуитивно пытается придать себе наиболее комфортную, часто скрученную позу.

Задача врача помочь ему в поиске лечебного положения. Находя безболезненные сочетания движений и фиксируя в них тело, возможно проведение лечения для любого отдела и уровня позвоночника или периферического сустава.

Метод применяется при болезненности, ограничении движения, болевой иррадиации по нервам, проходящим в данной области.



Принцип, лежащий в основе выполнения упражнения – поиск максимально комфортных, безболезненных положений, включающих комбинацию наклонов, сгибаний-разгибаний, скручиваний.

Упражнение выполняется следующим образом.

Рассмотрим на примере лечения шеи.

1 этап – Диагностика

1. Медленно плавно выполняем сгибание, затем разгибание. Задерживаемся в каждом положении по несколько секунд. Определяем какое положение более комфортно, уменьшает или прекращает болезненность. Запоминаем положение. Возвращаемся в среднее нейтральное положение.

2. Медленно выполняем наклоны в стороны - налево, направо. Определяем комфортное положение. Запоминаем. Возвращаемся в нейтральное.

3. Медленно выполняем повороты головы налево, направо. Определяем комфортное положение. Запоминаем. Возвращаемся в нейтральное.

Определив три наиболее комфортных положение, можем приступить к лечению.

2 этап – Лечение

Последовательно медленно переводим шею в комфортное положение сгибания-разгибания, затем, из этого положения в положение наклона в сторону, и затем выполняем поворот головы, скручивание. Задерживаемся в достигнутом положении на 30 секунд.

Плавно возвращаемся в среднее положение, последовательно выводя шею из поворота, наклона и сгибания-разгибания.

Делаем 4 глубоких расслабляющих вдоха-выдоха.

Можно отметить, что на этом этапе боль и дискомфорт часто уменьшаются на 30-40%. Это показатель правильности выполнения упражнения. Амплитуда движений шеи также увеличивается, однако активно тестировать ее не нужно - это может нарушить лечебный эффект.

Повторяем упражнение, задерживаясь в комфортном положении на 60 секунд. Возвращаемся в нейтральное. Выполняем 4 вдоха-выдоха.

3-й раз повторяем упражнение с задержкой на 90 секунд. Возвращение. 4 вдоха-выдоха.



Так завершается полный цикл упражнения «зеркало».





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:



При выполнении упражнения не стремитесь сделать его в большой амплитуде или с большой силой. Главное сохранить чувство комфортности, безболезненности. Выполняя движения, следите за сопротивлением тканей, позвоночника – натолкнувшись на явное противодействие (барьер) – останавливайтесь и немного возвращайтесь назад.

Как правило, сочетание 3-х наиболее комфортных положений – зеркально соответствует сочетанию 3-х наиболее болезненных положений. Отсюда происходит название упражнения – «Зеркало». Так, если первоначально шею больно сгибать, наклонять направо и поворачивать вправо, то лечебное положение-зеркало будет в небольшом разгибании, наклоне налево и повороте влево.

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Если ни одно из положений полностью не снимает боль, попробуйте найти из двух вариантов мене болезненный и выполнить его.

Из трех компонентов упражнения наиболее важным является выполнение поворота, скручивания. Если не удается найти три комфортных позиции, постарайтесь определить хотя бы две, одна из которых – поворот шеи, скручивание.

Упражнение можно выполнять как для быстрого снятия острой симптоматики, так и для лечения хронических состояний. Если на фоне упражнений боль уменьшается, но проходит не полностью, через 5-10 минут возможно повторение упражнений. Так выполняется до 3-4 раз. При хронических состояниях в день можно выполнять по 3 подхода или делать упражнения каждый час.

Если продолжение упражнений перестает приносить лечебный эффект, необходимо провести новое диагностическое тестирование – возможно, потребуются другие направления для коррекции.

При выполнении «зеркала» для определенной части тела, возможно появление дискомфорта в других областях. Например, комфортное положение для шеи вызывает дискомфорт в области плечевого сустава или грудного отдела позвоночника. В этом случае необходимо, не выводя шею из лечебного положения, протестировать движения в 3-х направлениях для беспокоящей части тела, найти комфортную комбинацию и выполнить также «зеркало» для нее. Подобное сочетание выполнения упражнений для различных областей дает максимальный лечебный эффект. опубликовано econet.ru

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