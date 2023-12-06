7 признаков того, что с вашим телом что-то не так

Но во многих случаях, когда с нашими «деталями» не все в порядке, тело само пытается доходчиво об этом сообщить, а нам остается лишь внимательно прислушаться, пишет врач-терапевт с многолетним стажем Дейо Фамубони. Она привела конкретные примеры таких сигналов, которые нельзя игнорировать.

Живой человек – не машина, чтобы его можно было разобрать по частям и провести диагностику каждой детали.

Но во многих случаях, когда с нашими «деталями» не все в порядке, тело само пытается доходчиво об этом сообщить, а нам остается лишь внимательно прислушаться, пишет врач-терапевт с многолетним стажем Дейо Фамубони.

Она привела конкретные примеры таких сигналов, которые нельзя игнорировать.

1. Вы заметно толстеете в области талии

Объем вашей талии уже превысил 80 см (у женщин) или 94 см (у мужчин)? Это может быть признаком развивающегося диабета и так называемого метаболического синдрома, который связан с нездоровым образом жизни и дурным питанием. Если ничего не предпринять, то вместе с диабетом вы получите быструю утомляемость, невозможность сосредоточиться, частое мочеиспускание и постоянную жажду, а в долгосрочной перспективе – размытое зрение, плохое кровообращение и риск прожить меньше, чем могли бы.

Что делать: больше двигаться, начать регулярные тренировки и изменить свой рацион. И, конечно, провериться на сахарный диабет 2-го типа.

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2. Желтые бляшки вокруг глаз и/или на локтях

Эти слегка выступающие над кожей жировые отложения называются ксантелазмой и могут быть признаком высокого уровня холестерина. А это чревато проблемами с сердцем и сосудами, что, в конечном итоге, может привести к сердечному приступу или инсульту.

Что делать: сдать кровь на анализ (обычно делается натощак), чтобы понять, входите ли вы в группу риска. В любом случае, придется сменить диету (ваш врач должен сказать, от чего отказаться, а на что налегать) и, опять же, заниматься физкультурой.

3. Темные круги вокруг глаз

Недосыпание – самая распространенная причина. Но, возможно, это аллергическая реакция, особенно если у вас регулярно чешутся глаза и щекочет в носу. На что? Например, на клещей домашней пыли (они же, кстати, чаще всего вызывают астму).

Что делать: изменить свой режим или принимать лекарства от аллергии. А еще, как показывают исследования, полезно принимать пробиотики – они способны облегчить состояние аллергиков.

4. Чешутся ноги

Если вы много потеете (скажем, усердно тренируясь в спортзале) или часто плаваете, то у вас может появиться зуд. Присмотритесь: может быть, между пальцами ног и на ступнях заметны белые чешуйки или влажная сыпь? Влажная среда идеальна для грибков и бактерий.

Что делать: пользоваться противогрибковыми средствами для ног, соблюдать гигиену, хорошо высушивайте ступни и регулярно проветривайте обувь.

5. Трещинки в углах губ

Так организм пытается вам сказать, что ему не хватает витаминов группы B и железа. Кроме того, если не избавиться от трещинок, то в них может попасть инфекция, а это уже совсем другие проблемы.

Что делать: включить в свой рацион побольше листовых зеленых овощей (это кочанная капуста, брокколи, шпинат, различные виды листового салата и т.п.), а также постного мяса и яиц. Кроме того, не допускайте сухости и обветривания губ и используйте специальные мази для заживления слизистой.

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6. Волосы истончаются и редеют

Очень возможно, у вас пониженный уровень железа. Особенно это свойственно женщинам, которые в попытке придерживаться «здоровой диеты» отказываются от продуктов животного происхождения, как раз богатых железом. Впрочем, и без этого наш организм теряет железо каждый месяц, и если его не восполнять (конечно же, по рекомендации и под наблюдением врача), то появляются слабость, вялость и бледность. Помимо этого, заметное ухудшение состояния волос может сигнализировать о проблемах с щитовидкой.

Что делать: сдать кровь на анализ, чтобы выявить причину. При нехватке железа налегать на железосодержащие продукты или принимать его в виде добавки.

7. Ломкость ногтей

Звучит как противоречие, но ногти иссушаются, если слишком часто пребывают в мокрой или влажной среде. У женщин эта проблема может также возникнуть из-за злоупотребления лаком. Но иногда хрупкие ногти могут быть признаком грибковой инфекции, псориаза, заболеваний щитовидки и даже артрита. В этом случае должны быть и другие симптомы: сыпь или шелушение, непривычная усталость, боль в суставах.

Что делать: при первом варианте (если ногти иссушены) их следует регулярно увлажнять специальными кремами и маслами. Можно принимать биотин (витамин B7) – в виде пищевой добавки. Если же подозреваете более серьезные причины, не ленитесь сразу обратиться к врачу.опубликовано econet

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