Как приготовить мазь с прополисом от кашля в домашних условиях

Готовится легко. Хорошо и долго хранится. Быстро и надежно лечит насморк, кашель, воспаленное горло у взрослых и детей. Может применяться не только для лечения ОРЗ, но и других болезней.

Прополисная мазь от кашля в домашних условиях готовится легко. Хорошо и долго хранится. Быстро и надежно лечит насморк, кашель, воспаленное горло у взрослых и детей. Может применяться не только для лечения ОРЗ, но и других болезней.

Рецепт 1

50 гр прополиса

50 мл масла подсолнечного.

Как приготовить:

1. Прополис положить в масло.

2. Растопить на водяной бане. Топить пока прополис не станет мягким. Это происходит достаточно быстро.

3. Процедив, слить в баночку. Охладить.

4. В итоге получается как мазь с очень вкусным запахом!

5. Натирать грудь, спину, ноги 2 раза в день от кашля.

Хранить в тёмном месте.

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Рецепт 2 - для внутреннего применения

10-15 г прополиса;

100 г сливочного масла.

Как приготовить:

1. Прополис положить на 1 час в морозилку и натереть на терке (после вымораживания он действительно отлично измельчается)

2. На водяной бане растопить сливочное масло, всыпать прополис, размешать и томить смесь около 30 минут, снимая пену

3. Процедить мазь через 2 слоя марли, оставить прополис на ткани на 2-3 минуты для остывания и хорошенько отжать. В горячем виде процеженное целебное масло будет иметь ярко желтый цвет.

4. Горячую массу нужно оставить остывать при комнатной температуре на несколько часов (можно на ночь). В результате получается мазь прополиса от простуды и кашля, применять которую можно для лечения всей семьи.

5. Хранить в холодильнике.

При простуде, насморке и кашле мазь прополиса применяют в указанной норме, запивая горячим молоком 2-3 раза в день через 1-1,5 часа после еды.

Детям (если нет аллергии на продукты пчеловодства!):

2-3 года – по трети чайной ложки;

4-5 лет – половина чайной ложки

После 6 лет – по 1 чайной ложке.

Взрослым по 1 чайной ложке 3-4 раза в день, запивая горячим молоком или чаем с корнем имбиря от простуды. При болях в горле, ангине и гриппе можно растопить мазь в стакане горячего молока с медом и употреблять в таком виде.

При насморке у взрослых и детей смазывать мазью носовые ходы на ночь (для этого удобно пользоваться ватными палочками).

Для чего еще можно использовать мазь прополиса:

при сухих корочках на губах (часто бывают зимой);

при ссадинах, царапинах, кожном зуде и сыпи – просто смазать им пораженное место несколько раз в день;

при сильной простуде у детей чайную ложку мази растопить, добавить пол чайной ложки аптечной настойки прополиса, размешать и смазать грудь, минуя область сердца, утеплить. Помимо этого мазь давать внутрь по схеме, указанной выше. опубликовано econet.ru

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