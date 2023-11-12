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Упражнения при воспалении ахиллова сухожилия

Источник: gitt.ru 12 ноября 2023 6490
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Эта методика позволяет достаточно быстро справиться с этим недугом. Правда, на время лечения надо воздержаться от физической нагрузки...

Упражнения при воспалении ахиллова сухожилия

Ахиллово сухожилие — самое мощное в организме человека. Оно соединяет пятку с икроножной мышцей и испытывает при движении очень большую нагрузку. Например, при прыжках — до тонны.

Воспаление ахиллова сухожилия чаще всего встречается у спортсменов. И моя методика, к счастью, позволяет достаточно быстро справиться с этим недугом. Правда, на время лечения надо воздержаться от физической нагрузки на ноги, особенно от прыжков и бега.

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Лечение включает в себя упражнения по типу «шалтай-болтай» (то есть нагрузки без нагрузки) и внешнюю проработку области расположения сухожилия.

Упражнения выполняются в положении сидя на стуле или кушетке.

1. Если форма воспаления тяжелая и вы испытываете сильную боль, поставьте стопы на пол на полшага перед собой и поочередно шлепайте носками по полу, то есть поднимайте их где-то на 1 сантиметр от пола и свободно опускайте.

Между шлепками делайте небольшой перерыв, примерно на 2—3 секунды.

Главные условия этого упражнения: отдых между шлепаньем и мягкость движений (ни в коем случае нельзя стучать ногами по полу).

Когда боль станет утихать, можно добавить второе упражнение: передвинуть стопы к себе так, чтобы колени находились под прямым углом, и начинать шлепать по полу пятками, также поочередно, мягко и с перерывом в те же 2—3 секунды между шлепками.

Делать эти упражнения нужно часами, и если вы будете соблюдать правила их выполнения, то ни боли, ни усталости от движений испытывать не будете.

Упражнения при воспалении ахиллова сухожилия
2. Для внешней проработки сухожилия, которую следует делать 2 раза в неделю, понадобится помощник.

Пациенту нужно лечь на кушетку на живот и положить больную ногу (подъемом вниз) на бедро помощника, сидящего на кушетке.

Массажист обхватывает одной рукой область над пяткой и, продвигая эту руку вверх к икроножной мышце, кулаком поколачивает больную область через плотно прижатую руку. Удары достаточно сильные, но не причиняющие боль.

Так повторять несколько раз.

Проводить этот массаж следует 2—3 минуты.

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Упражнения при воспалении ахиллова сухожилия

Благодаря этой методике выздоровление обязательно наступит, но нужно набраться терпения, возможно, на несколько месяцев. Ведь сухожилия восстанавливаются очень медленно, поскольку обладают плотной тканью, состоящей из клеток с толстыми стенками и не имеющей капилляров.

Поэтому обмен веществ (который и способствует восстановлению) в них слишком замедлен и происходит поверхностно, а не через кровообращение (кстати, о невероятной плотности и прочности сухожилий свидетельствует тот факт, что до недавнего времени из сухожилий животных изготавливали тетиву для лука).опубликовано econet

Автор Виталий Гитт

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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