Тремор: когда болезнь Паркинсона ни при чем

Совершенно нормально, когда после тренировки наши мышцы перегружены и реагируют дрожью и спазмами. Кроме того, из-за возраста, мы можем также испытывать то, что известно как физиологический тремор...
Вполне возможно, что в какой-то момент вы увидели, как трясутся ваши руки, и этот тремор вас испугал. "Может быть, это болезнь Паркинсона? У меня какие-то неврологические проблемы?" — вы задаете себе эти вопросы и пугаетесь еще больше.
Люди обычно склонны думать худшее, следовательно, первое, что вы должны сделать в таком случае, — это успокоиться.
Как утверждает Хосе Матиас Арбело, координатор Группы исследования двигательных расстройств Испанского Общества Неврологии, ничего страшного не происходит, пока этот тремор не станет постоянным явлением, а также будет затруднять вашу повседневную мобильность.
Дрожь в руках, ногах, или, например, даже в шее, может иметь разное происхождение, ее причины могут варьироваться от простой усталости до более серьезных проблем.
Тем не менее, обычно такие недуги встречаются после 65 лет, и только лечащий врач скажет вам точный диагноз.
Между тем, сохраняйте спокойствие и наблюдайте, является ли это тремор разовым явлением, или же вы испытываете его постоянно. Мы, со своей стороны, объясним вам в этой статье, что может послужить его причиной.
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Что такое тремор? Это дрожь, которая непроизвольно возникает в какой-либо части нашего тела. Обычно это руки, где он проявляется наиболее заметным образом, но также он может возникать в ногах и даже в голосовых связках (дрожащий голос).
Это что-то серьезное? Тремор всегда является лишь симптомом, признаком того, что происходит в нашем организме, но не обязательно это должно быть чем-то опасным, поэтому мы приглашаем вас узнать наиболее распространенные причины его появления.
Мы можем увидеть, например, как вдруг начинают дрожать руки, и, как мы уже говорили, если вам был уже был поставлен диагноз гипертиреоз, это не должно вас напугать.
Проконсультируйтесь у своего врача и следуйте его советам.
Нервная система также страдает, поэтому и появляются эти встряхивания ног, рук, сухость во рту, мы можем даже чувствовать спазмы в мышцах и нервные тики.
Для того, чтобы вы могли отличить ваш тип тремора, ознакомьтесь с этим списком самых распространенных симптомов, которые обычно сопутствуют болезни Паркинсона.
Однако, как мы подчеркнули в начале этой статьи, если вы видите, что тремор не проходит и даже начинает мешать вам заниматься ежедневными делами и манипулировать предметами, немедленно обратитесь к врачу.
Давайте теперь взглянем на самые характерные симптомы болезни Паркинсона:
Эти симптомы могут варьироваться от человека к человеку, а также в зависимости от стадии болезни у каждого пациента.
Тем не менее, никогда не будет лишним знать эти симптомы. Однако помните, что причиной тремора рук не всегда является болезнь Паркинсона.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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