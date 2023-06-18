Куркума легко заменит эти 7 лекарств

Для облегчения симптомов различных заболеваний разработано множество лекарств; нередко их можно купить и без рецепта. Хотя большинство этих лекарств достаточно эффективны, они обычно имеют нежелательные побочные эффекты, особенно если их принимают в большом количестве или слишком часто.

Поэтому стоит обратить внимание на альтернативные натуральные средства. Они не имеют побочных эффектов, более экономичны, и многие из них по своей эффективности не уступают медицинским препаратам. Одним из таких натуральных средств является куркума, известная специя, широко применяемая в кулинарии.

Лекарства, аналогом которых может с легкостью стать куркума

Куркума — «родственница» имбиря. В ней очень много полезных и необходимых организму питательных веществ, благодаря чему она помогает при самых разных болезнях. Самое интересное — то, что она, как показывают исследования, близка по своим свойствам некоторым известным лекарствам.

1. Аторвастатин

Аторвастатин — это лекарство, созданное для того, чтобы контролировать уровень холестерина в крови и способствовать предотвращению сердечно-сосудистых болезней. Исследование, опубликованное в 2008 году в журнале «Drugs in R & D», показало, что куркуминоиды, содержащиеся в куркуме, действуют на дисфункцию эндотелия (патологию, которая ведет к атеросклерозу) примерно так же, как это лекарство. Согласно этим данным, куркума уменьшает воспаление и оксидативный стресс у пациентов с диабетом второго типа.

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2. Кортикостероиды

Тысячи людей принимают стероиды для борьбы с воспалением различных заболеваниях.

Согласно результатам исследования, опубликованного в издании «Phytotherapy Research», содержащийся в куркуме куркумин, действует при воспалительных заболеваниях глаз подобно кортикостероидам. Дальнейшие исследования показали, что куркума помогает и при других болезнях, связанных с воспалением, которые обычно лечат кортикостероидами.

3. Антидепрессанты

Такие антидепрессанты, как Прозак и Паксил, имеют серьезные побочные эффекты; у некоторых людей в результате их приема депрессия может даже усилиться. Но зачем принимать антидепрессанты, если их можно заменить куркумой? Куркумин, мощный антиоксидант, облегчает симптомы депрессии, и у него нет вредных побочных эффектов.

4. Препараты для разжижения крови

Пациентам, у которых высок риск сердечных приступов или проблем с сосудами, обычно назначают для профилактики лекарства, разжижающие кровь. Однако, они могут воспользоваться и куркумой, которая действует на кровь так же, как и аспирин, популярное средство для разжижения крови. Активные вещества в составе куркумы противодействуют слипанию тромбоцитов и отложению бляшек на стенках сосудов. Поэтому куркума полезна при тромбозе и артрите.

5. Противовоспалительные лекарства

Для лечения болезней, связанных с болью и воспалением, также можно использовать куркуму, а не лекарства, имеющие негативное побочное действие. Исследования показали, что она оказывает такое же противовоспалительное и противоопухолевое действие, как :

Аспирин

Ибупрофен

Напроксен

Диклофенак

Индометацин

Дексаметазон

Целекоксиб

Тамоксифен

6. Лекарства, применяемые при химиотерапии

Долгое время считалось, что лекарства, применяемые при химиотерапии — одни из немногих, помогающих при раке. Однако различные исследования показали, что куркумин действует не хуже, чем оксалиплатин, одно из лекарств, используемых при химиотерапии. Так, небольшая дневная доза куркумы подавляет развитие опухолевых клеток при раке прямой кишки.

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7. Медикаменты, применяемые при диабете

Пациентам с диабетом очень полезно включать эту специю в свой рацион. В журнале «Biochemistry and Biophysical Research Community» приводятся данные исследований, согласно которым куркума действует на процесс абсорбции глюкозы в 100 000 раз лучше, чем метформин. С другой стороны, куркума способствует предотвращению избыточной выработке глюкозы в печени так же, как большинство лекарств, разработанных для этого.

Внимание, это нужно иметь в виду!

Все эти эффекты куркумы выявлены в различных научных исследованиях. Но важно заметить, что нельзя просто так заменять куркумой лекарства, назначенные врачом. Это можно делать только после консультации со специалистом. Поскольку куркума не имеет серьезных противопоказаний, ее можно постоянно включать в свою диету (в умеренных количествах). Максимальная доза для взрослых составляет 5 граммов в день. опубликовано econet

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