Эта маска — сокрушительный удар по черным точкам!

В этой статье мы говорим о достоинствах такого косметического средства как маска из соды для лица. Здесь представлены лучшие рецепты домашнего приготовления масок, основой которых является сода.

У каждой хозяйки на кухне есть маленькая коробочка с содой. Этот продукт мы чаще всего используем в кулинарии или для чистки посуды. Но мало кто знает, что сода является отличнейшим косметическим средством. Маски для лица из этого продукта помогут выполнить глубокую чистку лица, освежить кожу, придать ей свежести.

В этой статье мы говорим о достоинствах такого косметического средства как маска из соды для лица. Здесь представлены лучшие рецепты домашнего приготовления масок, основой которых является сода.

Состав и свойства соды

Еще из школьной программы мы помним формулу пищевой соды - NaHCO3. Расшифровка ее гласит о том, что сода - это соединение элементов:

натрий,

углерод,

кислород,

водород.

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Какое же влияние они оказывают на кожу?

Натрий - выполняет роль усилителя действия всех остальных компонентов. Под его воздействием процессы чистки и регенерации клеток проходят быстрее.

Кислород + водород = вода. В составе пищевой соды этот компонент выполняет смягчающее действие углерода. Вода выводит из кожных покровов токсины и шлаки, стимулирует работу клеток.

Уголь - этот элемент является главным воздействующим на кожу звеном. Именно он проникает глубоко в поры, очищая их. Зола нормализует работу сальных желез, что способствует устранению жирного блеска кожных покровов. Кроме того, уголь является заживляющим средством. Мелкие трещины и ранки на коже после процедуры чистки ее содой, затягиваются очень быстро и безболезненно.

Показания и противопоказания для маски с содой

Показания

Глубокая очистка кожных покровов лица.

Устранение угревой сыпи, прыщей.

Для ухода за жирной кожей.

Для избавления от черных точек (комедоны).

Противопоказания

Тонкая чувствительная кожа.

Наличие на кожных покровах царапин, гнойных ран, дерматитов.

Сухая кожа лица. Если в состав маски ввести жирные продукты (сливки, растительное масло), то тогда можно очищать ими сухую кожу лица, но не чаще 1 раза в 15 дней.

Правила выполнения масок с содой для лица

1. Пищевая сода, используемая в приготовлении маски, должна быть свежей. Нельзя брать просроченный продукт, а также отсыревший и пожелтевший.

2. Воду для выполнения масок, используйте очищенную, кипяченую или минеральную без газа.

3. Перед тем, как сделать маску на лицо, проведите тест на чувствительность. Смесь соды с водой нанесите на локоть, выдержите около часа и смойте. Если никаких отрицательных реакций на месте выполнения теста не произошло, смело наносите подобные маски и на кожу лица.

4. Не наносите содовые маски на область вокруг глаз и губ.

5. Смывать маски с содой следует прохладной водой (комнатной температуры) или травяным отваром.

6. Держать содовые маски на лице не рекомендуется более 10 минут, иначе вы можете получить ожог.

Рецепты эффективных масок с содой для лица в домашних условиях

Классическая очищающая маска с содой

Ингредиенты:

сода пищевая - 1 ст. ложка;

вода очищенная.

Приготовление:

В мисочку насыпьте соду и налейте немного воды.

Перемешайте компоненты между собой. Консистенция маски должна быть кашеобразной.

Нанесите средство на лицо и выдержите 10 минут.

Смойте маску проточной прохладной водой.

Действие: отшелушивает омертвевшие клетки, выводит из глубины пор грязь и токсины, улучшает функционирование сальных желез.

Показания: загрубевшая кожа, жирный блеск, прыщи, угри, комедоны.

Применение: такие маски для лица с содой выполняются не чаще одного раза в неделю.

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Маска для лица: мед, сода

Ингредиенты:

сода на кончике ножа;

мед - 1 ст. ложка;

сливки - 1 ст. ложка.

Приготовление:

Все продукты смешайте между собой.

Нанесите полученное средство на кожу лица.

По истечении 10 минут, умойтесь в проточной воде комнатной температуры.

Действие: увлажняет и питает кожу, выводит загрязнения через поры из глубины кожных покровов, очищает омертвевшие клетки, восстанавливает работу сальных желез, омолаживает.

Показания: сухая кожа, увядающая кожа, прыщи и комедоны.

Применение: маска из соды и меда выполняется 2 раза в месяц с равными интервалами.

Очищающая маска: вода, сода, мед

Ингредиенты:

мед жидкий - 1 ст. ложка;

сода - 3 ст. ложки;

вода.

Приготовление:

Перемешать все компоненты до кашеобразного состояния.

Нанести средство на лицо и выдержать его 10 минут.

Умыться в чистой прохладной воде.

Действие: питает клетки кожных покровов, выводит токсины и грязь из верхнего шара эпидермиса, омолаживает, освежает цвет лица.

Показания: жирный блеск, черные точки, увядающая кожа, угревые высыпания.

Применение: подобные маски с содой для лица выполняются не чаще 2-3-х раз в месяц.

Очищающая маска из овсянки и соды

Ингредиенты:

овсяные хлопья;

сода пищевая;

вода.

Приготовление:

Хлопья перемолоть в муку. На 1 столовую ложку соды понадобится 1 стакан (200 грамм) такой муки.

Перемешать эти продукты между собой, а затем разбавить их водой до консистенции густой сметаны.

Маска с содой и овсянкой наносится на кожу лица.

Смыть ее следует по истечению 10 минут.

После процедуры обработать кожу питательным косметическим средством (тоником, кремом).

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Действие: отшелушивает омертвевшие клетки, очищает кожу, выводит из пор грязь и жир, питает клетки полезными микроэлементами, входящими в состав овсянки, стимулирует работу клеток, омолаживает кожу.

Показание: увядающая кожа, жирный блеск, морщины, угревые высыпания и черные точки.

Применение: овсяные маски с содой от прыщей выполняются 1 раз в 10 дней.

Противовоспалительная маска из соды и муки

Ингредиенты:

пищевая сода - 1 ч. ложка;

мука пшеничная - 2 ст. ложки;

вода.

Приготовление:

Смешайте между собой сухие компоненты, а затем разбавьте их чистой водой. Тесто должно быть по густоте, как на оладьи.

Нанесите средство на лицо, а через 10 минут смойте проточной водой.

Обработайте кожу питательным кремом.

Действие: стягивает расширенные поры, благотворно воздействует на расширенные поры, устраняет сальный блеск, останавливает процессы воспаления.

Показания: жирная кожа, прыщи, угревая сыпь, нарушения в работе сальных желез.

Применение: противовоспалительная и очищающая маска с содой и мукой может выполняться 1 раз в неделю.опубликовано econet.ru

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