СУПЕР омолаживающие маски для лица с фитоэстрогенами: 3 рецепта

Если вы решили заняться делом омоложения всерьез, а не от случая к случаю, то пришла пора попробовать на своей коже активные омолаживающие маски с маслами. И масла эти не простые, а содержащие незаменимые жирные кислоты и, что в нашем случае самое главное, фитоэстрогены, которые и призваны нас омолодить, повернув время вспять, в те времена, когда эстрогены наш организм вырабатывал самостоятельно и в нужных для молодости кожи количествах.

Если вы решили заняться делом омоложения всерьез, а не от случая к случаю, то пришла пора попробовать на своей коже активные омолаживающие маски с маслами. И масла эти не простые, а содержащие незаменимые жирные кислоты и, что в нашем случае самое главное, фитоэстрогены, которые и призваны нас омолодить, повернув время вспять, в те времена, когда эстрогены наш организм вырабатывал самостоятельно и в нужных для молодости кожи количествах.

Домашняя омолаживающая маска с маслом шиповника и виноградом

3-5 ягод красного винограда (для сухой кожи – сладкие сорта, для жирной – кислые),

1-2 чайные ложки масла шиповника,

соевая мука.

Очистите виноград от кожуры и, если они есть, косточек, разомните с маслом шиповника и слегка загустите маску соевой мукой.

Нанесите готовую омолаживающую маску толстым слоем на кожу лица (шеи, декольте, предплечья…). Можно нанести ее и на кожу вокруг глаз.

Смойте маску через 20-30 минут прохладной водой. Обязательно увлажните кожу легким и интенсивным средством, лучше увлажняющей сывороткой.

Курс омолаживающих домашних масок: через 1-2 дня в течение 6-8 недель.

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Примула вечерняя с зеленым чаем для активного домашнего омоложения

2 чайные ложки масла примулы вечерней (ослинника),

2 чайные ложки перемолотого в кофемолке в порошок листового (не порох) зеленого чая без добавок,

2-3 чайные ложки геля алое вера.

Смешайте гель алое вера с маслом примулы вечерней, добавьте зеленый чай и нанесите маску на кожу на 20-30 минут. В остальном тоже используйте так же, как и первую маску.

Эту домашнюю омолаживающую маску можно приготовить впрок и хранить в чистой и сухой емкости в холодильнике, тщательно следя, чтобы в нее не попала вода.

Домашняя омолаживающая маска с авокадо и маслом шиповника

1 чайная ложка масла шиповника,

1 чайная ложка масла черной смородины (можно заменить рыбьим жиром),

1-2 чайные ложки мякоти спелого, без темных пятен, авокадо,

1-2 чайные ложки размятого в нежное пюре тоже спелого и без темных пятен банана,

1-2 чайные ложки молочной сыворотки или любого другого кисломолочного продукта.

Тщательно разотрите масла с мякотью банана и авокадо, затем добавьте сыворотку. Если маска для вас слишком жидкая, загустите ее соевой, нутовой или гороховой мукой.

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Используйте так же, как и первую маску.

Курс домашних омолаживающих масок: через 2-3 дня в течение как минимум 6 недель.опубликовано econet

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