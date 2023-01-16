СУПЕР омолаживающие маски для лица с фитоэстрогенами: 3 рецепта

Если вы решили заняться делом омоложения всерьез, а не от случая к случаю, то пришла пора попробовать на своей коже активные омолаживающие маски с маслами. И масла эти не простые, а содержащие незаменимые жирные кислоты и, что в нашем случае самое главное, фитоэстрогены, которые и призваны нас омолодить, повернув время вспять, в те времена, когда эстрогены наш организм вырабатывал самостоятельно и в нужных для молодости кожи количествах.
Если вы решили заняться делом омоложения всерьез, а не от случая к случаю, то пришла пора попробовать на своей коже активные омолаживающие маски с маслами. И масла эти не простые, а содержащие незаменимые жирные кислоты и, что в нашем случае самое главное, фитоэстрогены, которые и призваны нас омолодить, повернув время вспять, в те времена, когда эстрогены наш организм вырабатывал самостоятельно и в нужных для молодости кожи количествах.
Очистите виноград от кожуры и, если они есть, косточек, разомните с маслом шиповника и слегка загустите маску соевой мукой.
Нанесите готовую омолаживающую маску толстым слоем на кожу лица (шеи, декольте, предплечья…). Можно нанести ее и на кожу вокруг глаз.
Смойте маску через 20-30 минут прохладной водой. Обязательно увлажните кожу легким и интенсивным средством, лучше увлажняющей сывороткой.
Курс омолаживающих домашних масок: через 1-2 дня в течение 6-8 недель.
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Смешайте гель алое вера с маслом примулы вечерней, добавьте зеленый чай и нанесите маску на кожу на 20-30 минут. В остальном тоже используйте так же, как и первую маску.
Эту домашнюю омолаживающую маску можно приготовить впрок и хранить в чистой и сухой емкости в холодильнике, тщательно следя, чтобы в нее не попала вода.
Тщательно разотрите масла с мякотью банана и авокадо, затем добавьте сыворотку. Если маска для вас слишком жидкая, загустите ее соевой, нутовой или гороховой мукой.
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Используйте так же, как и первую маску.
Курс домашних омолаживающих масок: через 2-3 дня в течение как минимум 6 недель.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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