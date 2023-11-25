Боль в спине: радикулит или воспаление почек?

Мало кому незнакомо ощущение боли в области поясницы. Традиционно, такое состояние связывают с проблемами позвоночника или спинных мышц, однако многие люди даже и не подозревают, насколько анатомически богата и сложна область поясницы.

Следовательно, боли в ней могут быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем и еще многих других. Чаще всего приходится различать между собой две самые распространенные причины болей в пояснице - заболевания опорно-двигательной системы и заболевания почек.

Как различить причину боли в поясничной области

Частой причиной болей в пояснице являются радикулит или остеохондроз позвоночника. Это заболевания опорно-двигательной системы, поэтому их особенностью будет являться усиление или изменения характера боли при движении или изменении положения туловища. В этом же ее отличие от болей при патологии почек - она более-менее постоянна и не изменяется при движении.

Второй важной особенностью боли в пояснице при почечных заболеваниях является наличие сопутствующих симптомов:

повышение артериального давления и температуры тела,

наличие отеков на руках, голенях, лице (важной характеристикой этих отеков является их наличие утром после пробуждения и исчезновение в течение дня),

изменение мочеиспускания (оно может становиться частым и болезненным или наоборот редким, вплоть до полного его исчезновения) и мочи (в ней может определяться осадок, изменяться ее цвет, количество).

Помимо собственно почечных симптомов возникают признаки общей интоксикации организма:

вялость,

сонливость,

тошнота,

рвота,

подавленное настроение,

потеря аппетита.

Также нужно понимать, что никакое заболевание не возникает само по себе, ему всегда предшествуют некоторые провоцирующие его события. Боль в пояснице при заболеваниях опорно-двигательного аппарата возникает после физической нагрузки на позвоночник (подъем тяжестей, длительное стоячее положение), сна в неудобной позе.

Для заболеваний почек такими же провоцирующими факторами является:

общее переохлаждение,

недавно перенесенная ангина,

воспалительные заболевания половых органов.

Боль при заболеваниях почек локализуется с одной или с обеих сторон от позвоночного столба и способна иррадиировать в область паха, внутреннюю поверхность бедер, на переднюю брюшную стенку. Характеристика боли в пояснице при заболеваниях почек зависит от характера патологического процесса.

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При мочекаменной болезни возможно наступление так называемой почечной колики - это происходит в том случае, когда небольшой камень попадает в мочеточник. Мышцы, находящиеся в стенке мочеточника пытаются его протолкнуть вперед и при этом спазмически сокращаются, вызывая сильную острую боль, отдающую в область наружных половых органов. При этом камень перекрывает отток мочи из почки, она растягивается и вызывает менее сильную, тупую боль в области поясницы.

При воспалительных заболеваниях почек (гломерулонефрите, пиелонефрите) характер боли другой - она ноющая, постоянная, локализуется по сторонам от позвоночника. Болевой синдром не настолько сильный, как при радикулите или остеохондрозе позвоночника.

Для того, чтобы окончательно узнать причину боли в области пояснице можно ребром ладони аккуратно несильно постучать по спине немного ниже края реберной дуги - при воспалительных заболеваниях почек такое поколачивание будет вызывать тупую боль, отдающую вниз живота.

Различить причину боли в поясничной области крайне важно, так как от этого зависит тактика лечения.

Кроме того, часто бывали случаи, когда люди, не разобравшись, принимали нестероидные противовоспалительные средства от радикулита при воспалении почек. Это приводило к тяжелым отравлениям этими препаратами, так как они выводятся почками, а в данном случае их функция была нарушена. Поэтому при малейших подозрениях на патологию почек сразу обращайтесь к врачу. опубликовано econet

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