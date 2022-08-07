Массаж для снятия похмельного синдрома: боль и похмелье уйдут через 5 минут

При похмелье массаж головы и шеи способствует улучшению мозгового кровообращения, уменьшению головной боли, скорейшему восстановлению работоспособности...

При похмелье массаж головы и шеи способствует:

улучшению мозгового кровообращения,

уменьшению головной боли,

скорейшему восстановлению работоспособности.

Массаж головы делают в направлении роста волос, пальцы по возможности должны касаться кожи, корней волос.

Расчёской делается прямой пробор от лба к затылку посередине волосяного покрова.

Четырьмя пальцами (всеми, кроме большого) нужно слегка погладить голову три-четыре раза — спереди назад вдоль пробора.

Повторить предыдущее действие, но уже с большой силой.

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Затем, одной рукой придерживая кожу головы, нужно другой рукой растирать кожу головы круговыми или зигзагообразными движениями.

Большими пальцами обеих рук сдвигать-растягивать кожу в направлении вперёд-назад по всей поверхности.

Указательным и средним пальцам делаются несильные удары (вибрация).

Далее делается ещё один пробор в паре сантиметров от первого, справа или слева. Таким образом, повторяя все операции можно пройти всю голову в поперечном направлении, левой рукой поддерживается голова.

Также можно произвести массаж шеи: пациент должен сидеть или полусидеть в кресле, голова - откинута на подголовник. Массажист стоит спереди или сбоку.

Ладонь кладётся на боковую поверхность шеи (большой палец у челюсти, а остальные пальцы под ухом). Массажист поглаживает шею сверху вниз, плавно спускаясь вниз. Ладонь опускается до ключиц. Далее всё повторяется для другой стороны шеи.

Также повторяется операция, но с растиранием и разминанием, без ударов. Необходимо следить, чтобы не произошло надавливания на ярёмную вену (может спровоцировать обморок или головокружение).

Массаж передней части шеи: ладонь правой руки кладётся под нижнюю челюсть, левой рукой поддерживается голова. Массажист поглаживает шею сверху вниз, от челюсти к груди.

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Как массаж открывает внутренние резервы организма

Точечный массаж

При похмелье надо активно массировать середину ладони ближе к основанию большого пальца. Через 5 минут уйдет боль и похмелье.

На указа­тельных пальцах рук нахо­дятся точки, принадлежащие меридиану толстой кишки. Поэтому, тщательно массируйте оба указательных пальца в тече­ние максимально долгого времени.опубликовано econet.ru

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