Приливы во время менопаузы: как с ними справиться

Биологическая жизнь женщины очень активна, и начинается она с наступлением половой зрелости. Если у женщины появляются дети, то в ее организме происходит множество изменений, например, в период лактации.Когда женщина достигает определенного возраста, наступает менопауза, и она сопровождается такими неприятными проявлениями, как приливы.

Биологическая жизнь женщины очень активна, и начинается она с наступлением половой зрелости. Если у женщины появляются дети, то в ее организме происходит множество изменений, например, в период лактации.Когда женщина достигает определенного возраста, наступает менопауза, и она сопровождается такими неприятными проявлениями, как приливы.

Что стоит знать о приливах?

Во время приливов у женщины внезапно появляется ощущение, что ей стало жарко. Жар ощущается в области лица и верхней части тела. Приливыбеспокоят женщину регулярно. В некоторых случаях они сопровождаются тошнотой, рвотой, излишним потоотделением, головокружением и другими подобными симптомами.

Причина этого заключается в снижении уровня эстрогенов из-за происходящих в этом возрасте гормональных изменений в женском организме. На снижение уровня эстрогенов неблагоприятное влияние оказывают и такие факторы, как сидячий образ жизни, курение, стрессы и полнота.

Частота появления приливов и их длительность у каждой женщины индивидуальны. В некоторых случаях это явление скоро проходит и гормональный фон вновь возвращается к равновесию. В других случаях проблема может растянуться на много лет. Потому очень важно знать о том, какие именно факторы усугубляют ситуацию, и в соответствии с этим изменить некоторые привычки.

Конечно же, хотелось бы избавиться от приливов, ведь они доставляют женщине немало проблем, особенно когда появляются в рабочее время. Ты начинаешь нервничать и испытывать неудобство, становится трудно сосредоточиться на выполнении работы.

Всегда существует возможность приема гормональных медицинских препаратов. Но случается, что через некоторое время проблема вновь возвращается. Поэтому мы рекомендуем попробовать несколькодомашних рецептов.

Рецепты, которые помогут победить приливы во время менопаузы

Яблочный уксус

Яблочный уксус способствует обновлению и очищению нашего организма, а также восполняет потерю минералов. В нем содержится более 30 необходимых человеку питательных веществ (большое количество витаминов, жирных кислот, минеральных солей, фосфор, кальций, калий, магний, сера, натрий, цинк, железо, фтор и другие вещества).

Яблочный уксус помогает справиться с дефицитом этих веществ, а также позволяет сбалансировать метаболизм.

Ингредиенты:

2 столовые ложки чистого непастеризованного яблочного уксуса

Применение:

Можешь принимать яблочный уксус в чистом виде. Будет лучше, если ты будешь делать это перед сном.

Если тебе не нравится вкус чистого уксуса, раствори его в половине стакана теплой воды, овощного или фруктового сока.

Соя

В сое содержатся фитоэстрогены, вещества, схожие с женскими эстрогенами. Помимо этого соя является богатым источником лецитина, который благодаря высокому содержанию кальция позволяет предотвратить остеопороз. Это помогает избежать потери костной массы, которая часто возникает у женщин в этом возрасте.

Поэтому рекомендуется включить в свой рацион следующие продукты:

Соевое молоко

Соевый лецитин

Соевые бобы

Соевое мясо

Тофу

Рекомендуется употреблять две порции продуктов с содержанием сои каждый день. Так, одну из них можешь съедать по утрам для профилактики приливов, а вторую — вечером, что позволит тебе заботиться о здоровье костей.

Если ты никогда не ела подобные продукты, то, возможно, по началу они покажутся тебе довольно безвкусными. Но все дело в привычке.

Шалфей

Помимо содержания фитоэстрогенов, шалфей также обладает стимулирующими свойствами. Он стимулирует кровообращение, благотворно влияет на тонус сосудов, что помогает облегчить состояние женщины во время приливов.

Чаще всего шалфей употребляют в виде чая, отваров и настоев на вине (в последнем случае цветки шалфея замачивают в вине и оставляют настояться на ночь). Если у тебя нет возможности приобрести свежий или засушенный шалфей, можешь использовать его эфирное масло. Оно не менее полезно.

Ингредиенты:

1 столовая ложка свежих листьев шалфея или 2 чайных ложки сухих листьев этого растения

Приготовление:

Приготовим настой листьев шалфея. Для этого положи необходимое количество листьев в чашку и залей их горячей водой (примерно 90 градусов).

Закрой чашку крышкой или блюдцем и дай настояться чаю 30 минут. После этого настой необходимо процедить.

Теперь его можно пить! Повторяй эту процедуру три раза в день.

Семена льна

Когда симптомы менопаузы выражены слабо или умеренно, семена льна являются очень эффективным домашним средством. Потерю эстрогенов организмом помогут восполнить содержащиеся в семенах льна фитоэстрогены. Это поможет справиться с приливами.

Также семена льна помогают победить запоры и снижают уровень холестерина в крови. Это средство поможет тебе облегчить неприятные симптомы менопаузы и наладить работу кишечника.

Ингредиенты:

2 столовые ложки семян льна

Применение:

Можешь добавлять льняное семя в салаты.

Семена льна отлично сочетаются с йогуртом, а также могут стать полезным ингредиентом соков и супов.

Можешь посыпать семенами льна бутерброды с сыром или джемом.

Красный клевер

Красный клевер не только поможет справиться с приливами, но и позволит снизить уровень холестерина в крови, нормализовать кровообращение, избавить тебя от неприятных ощущений в груди. Это средство играет важную роль в профилактике остеопороза.

Если ты принимаешь какие-либо медицинские препараты, то перед употреблением красного клевера необходимо проконсультироваться с врачом. Применение красного клевера на самом деле гораздо шире, чем мы думаем. Так, он используется в качестве вкусовой добавки в пищевой промышленности.

Ингредиенты:

2 чайные ложки сухого красного клевера

Приготовление:

Приготовим чай из клевера. Для этого необходимо положить две чайные ложки клевера в чашку и залить их горячей водой (90 градусов).

Закрой чашку крышкой и дай чаю настояться 30 минут. После этого напиток необходимо процедить. Вот и все, теперь его можно пить!

Рекомендуется выпивать такой чай 2-3 раза в день.

Не забудь о физических упражнениях

Физические упражнения не имеют прямой связи с облегчением состояния женщины во время приливов. Но они благотворно сказываются на состоянии нашего здоровья в целом. Они наполняют наше тело энергией и помогают нам развеяться.

Можешь выбрать любой тип упражнений: аэробику, ходьбу, бег, танцы. Или записаться в школу танцев, сейчас их очень много, и выбрать занятие, которое тебе по душе.

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Еще один хороший совет: постарайся одеваться так, чтобы одежда имела несколько слоев (как у капусты). В этом случае при наступлении приливов ты сможешь снять часть одежды.

Наберись терпение и внимательно следуй этим рецептам, через некоторое время ты заметишь, что твое состояние стало лучше. Не забудь, что это один из этапов твоей жизни, который рано или поздно завершится, и твое состояние снова вернется к норме.опубликовано econet

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