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Открываем секрет: что делать, если на лице появились такие пятна

Источник: g8ozd.ru 05 января 2023 6594
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Если однажды утром вы обнаружили на лице россыпь белых пятнышек, не спешите бить тревогу. Скорее всего, это милии - небольшие наросты с просвечивающим через тонкий слой кожи желтоватым содержимым. Они возникают из-за нарушения работы сальных желез и могут появиться в любом возрасте.

Открываем секрет: что делать, если на лице появились такие пятна

Если однажды утром вы обнаружили на лице россыпь белых пятнышек, не спешите бить тревогу. Скорее всего, это милии - небольшие наросты с просвечивающим через тонкий слой кожи желтоватым содержимым. Они возникают из-за нарушения работы сальных желез и могут появиться в любом возрасте.

Можно просто проигнорировать желтоватые кожные наросты, и рано или поздно они сойдут на нет. Но что делать, если на носу важная встреча, и нужно выглядеть на все сто? Несколько простых трюков помогут избавиться от белых пятен намного быстрее. Трудно поверить, но решение проблемы вы найдете на собственной кухне.

1. Уход за лицом

Милии могут возникнуть в результате использования некачественной или неподходящей косметики. Так что россыпь белых точек на лице - это в первую очередь знак, что ваши методы ухода за кожей лица стоит пересмотреть. Не забывайте тщательно очищать кожу от грязи и косметики и ежедневно пользоваться увлажняющим кремом.  

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Открываем секрет: что делать, если на лице появились такие пятна

2. Сауна

Хорошенько попарившись в сауне, вы сможете раскрыть закупоренные поры и лучше очистить кожу лица. 

3. Слишком много солнца

Если белые точки на вашем лице появились летом, постарайтесь защитить лицо от солнца. Под прямыми солнечными лучами милии разрастутся еще больше, и избавиться от них будет намного сложнее.

Открываем секрет: что делать, если на лице появились такие пятна

4. Мед

Медовая маска - еще один из способов быстрее забыть о белых наростах на лице. Мед одновременно увлажнит и очистит кожу.

5. Лимон

Быстро очистить кожу от поможет лимонный скраб. Вы запросто приготовите его дома. Выжмите половинку лимона, добавьте две столовые ложки сахара и столовую ложку оливкового масла. Нанесите маску на лицо и оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.

Открываем секрет: что делать, если на лице появились такие пятна

6. Кукурузный крахмал и уксус

Если под рукой нет лимона, не беда. Проблему решит кукурузный крахмал. Смешайте крахмал с яблочным уксусом и нанесите получившуюся густую пасту на проблемные участки кожи. Оставьте на 20-30 минут, смойте теплой водой.

7. Пажитник

Пажитник обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, благодаря которым помогает при различных кожных заболеваниях. Акне, черные точки, милии пропадут как страшный сон.

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8. Касторка

Касторовое масло - еще один проверенный способ справиться с различными нарушениями работы сальных желез, например, с прыщами или акне. Оно также поможет вам забыть о белых точках на лице. Просто нанесите масло на лицо и оставьте до тех пор, пока оно полностью не впитается. Затем тщательно умойтесь теплой водой.

9. Гранат

Порошок граната также поможет быстро избавиться от белых точек. Гранат - это мощный антиоксидант, который к тому же богат витамином С. Просто возьмите кожуру и пожарьте, пока она не высохнет и не потемнеет. Затем разотрите сухие шкурки в порошок. Раз в неделю наносите порошок на увлажненную кожу лица, пока белые точки не исчезнут.

Открываем секрет: что делать, если на лице появились такие пятна

Если ни одно из средств не помогает, проконсультируйтесь с врачом. Внимание: не используйте перечисленные средства на детях. В детском возрасте милии чаще всего быстро исчезают сами, и, попытавшись избавиться от них, можно лишь сильнее повредить нежную детскую кожу.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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