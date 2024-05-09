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Симптомы основных заболеваний пищевода

Источник: steptohealth.ru 09 мая 2024 6460
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Пищевод в высшей степени важен для нормальной работы твоего организма. Именно он отвечает за перемещения как еды, так и жидкостей внутри тебя, но мы вспоминаем о существовании пищевода, только когда хотим проглотить что-нибудь больше, холоднее или горячее, чем обычно. Однако за своим здоровьем надо постоянно следить. Есть признаки и симптомы, которые слишком опасно пропускать. В этой статье мы расскажем тебе о них.

Симптомы основных заболеваний пищевода

Пищевод в высшей степени важен для нормальной работы твоего организма. Именно он отвечает за перемещения как еды, так и жидкостей внутри тебя, но мы вспоминаем о существовании пищевода, только когда хотим проглотить что-нибудь больше, холоднее или горячее, чем обычно. Однако за своим здоровьем надо постоянно следить. Есть признаки и симптомы, которые слишком опасно пропускать. В этой статье мы расскажем тебе о них.

Самое распространенное заболевание, связанное с пищеводом, — это, конечно, гастроэзофагеальный рефлюкс. Но есть и другие болезни со своими особыми симптомами, которые могут привести к тому, что ты не сможешь нормально питаться или получать из пищи необходимые элементы. Рассмотрим же каждую из этих болезней по отдельности.

Заболевания пищевода и их симптомы

1. Ахалазия кардии

Что это?

Это заболевание, иногда передающееся по наследству, при котором пищевод (состоящий из своего рода колечек) перестает сжиматься и проводить пищу в желудок надлежащим образом.

Симптомы

  • Чувство, что еда застревает в пищеводе, что тебе трудно глотать.
  • Сначала это не очень заметно, но потихоньку болезнь развивается, и тебе становится сложно даже проглотить жидкость.
  • Когда ты ложишься, то чувствуешь тошноту, или же во рту образуется густая жидкость.
  • Во время рвоты по пищеводу поднимаются кусочки пищи, но у них нет характерного кислого запаха, так как они еще не успели добраться до желудка.
  • Кашель.
  • Приступы пневмонии.
  • Боль в груди, которая может переходить в спину и челюсть.
  • Потеря веса.

2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Что это?

Известно, что желудок вырабатывает кислоту и пепсин, необходимые для переваривания пищи. Но иногда клапан, отделяющий пищевод от желудка, не работает должным образом, и кислота попадает в пищевод, приводя к появлению ранок.

Симптомы

  • Чувство жжения в груди и горле.
  • Ощущение, что съеденная пища возвращается в глотку.
  • Постоянное попадание желудочного сока в горло, что приводит к раздражению последнего.
  • Кашель и хрипота, в особенности по утрам.
  • Сильная боль в груди, которую вызывает кислота, накопившая в пищеводе.
  • Ощущение удушения по ночам.
  • Рвота с кровью.
  • Темный кал.
  • Потеря веса.

3. Варикозное расширение вен пищевода

Что это?

Варикозное расширение вен пищевода — это аномальное расширение вен в конце пищевода, которые сообщаются с печенью. Когда печень заболевает, эти вены могут лопнуть. Это очень тяжелое заболевание.

Симптомы

  • При варикозе пищевода, как правило, кал очень темный.
  • Постоянная рвота с кровью или осадком, похожим на кофе.
  • Тошнота, чувство холода, слабость — все эти симптомы связаны с потерей крови.

Симптомы основных заболеваний пищевода

4. Рак пищевода

Что это?

Рак пищевода — это распространение злокачественных клеток в этом органе. Зачастую причина рака пищевода — это употребление табака, но нередко совершенно неясно, почему развивается эта болезнь.

Симптомы

  • Трудности при глотании (как жидкостей, так и твердой пищи).
  • Слюна становится более густой.
  • Боль в груди.
  • Боль при глотании и повышенная кислотность, из-за чего рак можно спутать с гастроэзофагеальным рефлюксом.
  • Потеря веса.
  • Постоянный кашель день изо дня.
  • Икота.
  • Приступы пневмонии.
  • Боль в костях и ужасная усталость.
  • Анемия. Из-за потери крови внутри организма кал темнеет, а ты чувствуешь тошноту.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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