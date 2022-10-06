Как создать гормональное равновесие в организме

Менопауза и пременопауза — это не болезнь, а естественный биологический процесс. Однако в неподходящей окружающей среде эти процессы приобретают патологический характер. Независимо от того, каков был стиль жизни в прошлом, никогда не поздно начать оздоровление.
Когда мы обеспечиваем оптимальную среду обитания, каш организм оживает и становится способен излечивать самого себя. Менопауза и пременопауза — это не болезнь, а естественный биологический процесс. Однако в неподходящей окружающей среде эти процессы приобретают патологический характер. Независимо от того, каков был стиль жизни в прошлом, никогда не поздно начать оздоровление. Каждый маленький шаг навстречу здоровью вскоре даст результат.
Если человек десятилетиями ел рафинированную или консервированную пищу, избегал физических нагрузок, подвергался действию ксеноэстрогенов, то попытки восстановить гормональный баланс могут показаться утопией, Не всегда легко изменить привычке. Мы любим жареный картофель, пирожные, конфеты, мороженое и пироги. Но если вы уже знаете, что представляют собой эти продукты, не старайтесь внезапно и полностью изъять их из пищевого рациона. Это слишком тяжелый шаг для большинства из нас.
Наоборот, следует постепенно сокращать количество пищи: съедать два пирожных вместо десяти, четверть пакетика чипсов вместо целого, думать об этих продуктах как о случайном эпизоде, а не о ежедневной пище, стараться насытиться иным способом. По мере того, как гормоны станут приходить в равновесие и начнет стабилизироваться уровень сахара в крови, тяга к сладкому и соленому начнет ослабевать.
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Многие жиры, прежде чем попасть на наш стол, подвергаются технологической обработке и поэтому значительно отличаются от тех натуральных продуктов, из которых они произведены. В процессе обработки жиры подвергаются нагреванию, отжиму под высоким давлением, дегуммизации (удаляются лецитин, сложные углеводы, хлорофилл, кальций, магний, железо и медь), ощелачиванию (удаляются свободные жирные кислоты), гидрогенации (плотные жиры превращаются в жидкую массу).
Такие жиры и масла становятся чужеродными для организма. Они могут оказывать токсическое воздействие на уровне клетки и иммунной системы.
Один из наиболее важных шагов, который можно сделать навстречу здоровью — отказаться от рафинированных масел. В течение многих десятилетий нам говорили, что эти масла лучше, чем сливочное масло или животный жир, но это положение не подтверждается данными науки. Содержащиеся в маргарине, печеных продуктах, картофельных чипсах гидрогенированные масла в большей степени влияют на заболевания сердца, чем животные жиры. Парадокс состоит в том, что мы изымаем из масел естественные консерванты, такие как витамин С и Е, а затем вводим синтетические консерванты, например, ВНТ.
Нерафинированные растительные масла содержат важнейшие витамины и минералы, включая витамин Е, поэтому они должны быть обязательным компонентом пищи.
Существуют «хорошие» жиры и масла. Некоторые из них нужно употреблять в пищу обязательно, в том смысле, что наш организм требует их и не может сам их создать из других продуктов. Обычно они поступают в организм со свежими овощами и злаками. Ценным источником необходимых жиров также является рыба.
Оливковое масло применяют тысячелетиями. Есть данные, что оно понижает риск рака груди. Доктор Трихополюс (США) заявил, что задача не в том, чтобы добавлять оливковое масло в пищу, которую мы едим обычно, а в том, чтобы подменить оливковым маслом все другие жиры и масла.
Рекомендуют строить пищевой рацион таким образом, чтобы в нем большое место занимали сливочное или оливковое масло. Конечно, звучит почти преступно рекомендовать сливочное масло, но оно будет негативно действовать на организм, если поедать его в чрезмерных количествах. Небольшой бутерброд с маслом по утрам удовлетворит вашу потребность в жире и не навредит, потому что это стабильный насыщенный жир.
Такой жир сам по себе не плох для организма. Когда мы съедаем больше жира, чем можем сжечь, мы полнеем, организм становится несбалансированным. Не нужно обвинять масло, нужно обвинять чрезмерное его употребление.
Оливковое масло представляет собой мононенасыщенный жир, поэтому он стабилен и не подвергается реакциям окисления. Лучше всего зеленое нерафинированное оливковое масло, которое сохраняет почти все питательные вещества. Некоторые группы населения в Греции и Италии отличаются очень низкой частотой сердечных заболеваний. Большую часть в их пище составляет оливковое масло.
Если бы предложили дать единственный совет, как улучшить здоровье, то нужно бы посоветовать питаться свежими натуральными необработанными продуктами. Они содержат в избытке витамины, минералы и другие питательные вещества, а также клетчатку, которая очень важна для гормонального баланса. Они не содержат рафинированный сахар, белую муку, консерванты или красители.
Среди необработанных продуктов стоит назвать хлеб с отрубями, коричневый сахар, коричневый рис, бобы, включая сою. Бобы не будут вызывать газообразования в кишечнике, если их вводить в диету постепенно, замачивать на ночь в воде и эту воду сливать перед варкой. В Японии, где употребляют много соевых бобов, рак груди и простаты встречаются довольно редко.
Необработанная пища включает свежие овощи. Можно сказать, что варка овощей — это жуткая традиция. Свежие овощи становятся деликатесами, если их употреблять сырыми или после обработки на пару. Свежие корнеплоды — свекла, морковь, репа, лук, чеснок, картофель — удивительно вкусны запеченные в оливковом масле со свежими травами. И, наконец, нельзя не сказать о свежих фруктах, которые должны заменить разнообразные десерты с белым сахаром.
Если вы привыкли питаться рафинированными обработанными продуктами, то обращение к натуральной пище должно проходить постепенно. Пищеварительная система сможет адаптироваться к повышенному содержанию клетчатки в пище.
Не нужно говорить о том, как важно прекратить курение. Не следует также забывать о том, что алкоголь разрушает печень, препятствует усвоению питательных веществ, подвергает риску заболеть раком.
Существуют буквально тысячи растений, в том числе овощи, которые содержат стеролы. Растительные стеролы — близкие родственники стероидных гормонов человека. В некоторых случаях организм использует стеролы для создания равновесия между гормонами. Например, фитоэстрогены в соевых бобах оккупируют рецепторы эстрогенов, но оказывают очень слабое эстрогенное воздействие. Употребление сои может косвенно снизить активность эстрогенов, поскольку препятствуют их контакту с рецепторами.
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Соевый стерол, называемый диосгинин, используется для производства многих фармацевтических гормональных продуктов, включая прогестерон, ДГЭА, эстроген, тестостерон и кортизон. Молекула диосгинина такова, что является подходящим лабораторным предшественником стероидных гормонов человека. Несмотря на то, что они произведены в искусственных условиях, мы можем их назвать натуральными гормонами. В самом организме нет биохимических путей для переработки диосгинина в прогестерон, ДГЭА, эстроген, тестостерон и кортизон.
При приеме диосгинина внутрь уровень гормонов не повышался, однако иногда снижалось содержание холестерина. У японцев, в чьем рационе много сои, частота рака груди и простаты ниже, чем в западных странах. Когда японцы переезжают в Америку и изменяют стиль питания, то заболеваемость у них становится такой же, как у американцев.
Многие врачи и натуропаты с успехом применяют травы для создания равновесия гормонов. Хотя травы действуют мягче, чем фармацевтические лекарства, их следует использовать только по предписанию специалистов. Обычно не рекомендуют принимать травы во время беременности, но в исключительных случаях это можно делать под наблюдением опытного эксперта.
Вот небольшой список трав, которые широко применяются и достаточно хорошо изучены.
Анжелика — ее называют лучшим тоником для женщин. Она широко используется в китайской медицине. Вопреки распространенному мнению, Анжелика не содержит ни эстроген, ни фитоэстрогены. Ее действие заключается в расслаблении или усилении мускулатуры матки, улучшении функции печени. Кроме того, лучше утилизируется витамин Е, восстанавливается нормальный сердечный ритм, снижается артериальное давление. Иными словами, Анжелика может быть отнесена к разряду адаптогенов, т.е. приводит организм в состояние гармонии.
Анжелика архангелика — другой тип Анжелики, который проявляет легкую гормональную активность. Растение оказывает легкое стимулирующее действие. В народной медицине используется при нарушениях менструального цикла.
Фенугрик — известен как растительный чай. Зерна этого растения содержат стеролы, включая диосгинин, в относительно больших количествах. Он вызывает сокращение матки. Трава полезна, когда менструальный период запаздывает. Фенугрик также понижает в крови уровень сахара и холестерина, а зерна действуют как слабительное.
Уникорн руд — изучен недостаточно. Он содержит диосгинин и гормонально активен. Фитотерапевты используют его для борьбы с проявлениями менопаузы, для предупреждения выкидыша.
Сарсапарилла — содержит растительные стеролы и сарсапогинин, сходный по структуре с некоторыми гормонами. По мнению одного из видных фитотерапевтов, это растение стимулирует кору надпочечников, поэтому может оказаться полезным при недостаточности этих желез.
Ликорицея — самый частый ингредиент китайских травяных формул. Широко используется для лечения язвы желудка. В китайской медицине с его помощью лечат недостаточность надпочечников. Один из ингредиентов — глирицизин, если его принимать долгое время в больших дозах может повысить артериальное давление.
Дикий ямс — широко используют для производства стероидных гормонов из содержащегося в нем диосгинина. На многих прогестероновых кремах указано: «экстракт дикого ямса».
К сожалению, это вносит путаницу, поскольку фармацевтические компании добавляют диосгинин в крем и заявляют, что это то же самое, что и прогестерон. Диосгинин не является эквивалентом прогестерона. Используйте кремы, на которых написано “экстракт дикого ямса”, если вы уверены, что там содержится прогестерон.
У детей, как и у взрослых, секрет гормонального дисбаланса позднего полового созревания один и тот же: недостаточное питание н отсутствие физических упражнений. Колебание уровня гормонов у подростков часто можно свести к минимуму при соблюдении здорового образа жизни. Самая большая угроза гормональному равновесию у наших детей состоит в загрязнении мясных продуктов эстрогеном.
Эстроген стимулирует развитие женских признаков в период полового созревания. Раннее половое созревание означает более долгое воздействие эстрогена на организм, что повышает риск ракового заболевания. В предыдущих двух поколениях период полового созревания заканчивался к 18-20 годам. Сейчас девочки начинают менструировать уже в 11-12 лет. Мы принимаем теперь это за норму. Это не так. По-видимому, ранняя половая перестройка вызвана воздействием эстрогенов и ксеноэстрогенов, содержащихся в мясных продуктах и во вдыхаемом воздухе.
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В 70 — 80 годы в Пуэрто-Рико отмечалось странное массовое явление, когда половое созревание девочек начиналось в возрасте 1-го года, а у мальчиков развивались грудные железы. Было установлено, что причиной указанного явления явилось высокое содержание эстрогеноподобных веществ в мясных продуктах.
Пока человечество не отказалось от практики повышать вес животных за счет гормонов, самый безопасный способ оградить детей от гормональных нарушений — сократить употребление мясных продуктов или тратить немного больше денег на покупку мяса, свободного от гормонов.
Не следует увлекаться мясной пищей еще и потому, что чрезмерное употребление мясных продуктов негативно влияет на рост костной ткани. Слишком высокое содержание белка в организме создает в крови кислотное состояние, которое можно было бы нейтрализовать с помощью кальция. Если его недостаточно, то кальций будет выходить из костей, а детство и подростковый возраст — это время строить кости, а не разрушать их!
Еще одна угроза здоровью подростка — безалкогольные напитки. Они содержат гигантское количество сахара. Например, в одной банке кока-колы находится 9 чайных ложек сахара. Принять сразу такое количество сахара — это значит вызвать колебание его уровня в крови, повысить вес, спровоцировать недостаточность надпочечников. Кроме того, некоторые напитки содержат аспартам, синтетическое химическое соединение, которое может вызвать повреждение мозговых клеток, гиперактивность, снижение умственных способностей, синдром Альцгеймера.
Хорошее питание для детей и подростков означает растительную диету с включением умеренного количества мяса. Дети могут есть больше жиров, чем взрослые (до 30 % пищевого рациона). Следует давать детям овощи, тушенные в небольшом количестве оливкового масла. Если они любят соленое, то рекомендуется включать в пищевой рацион кукурузные, овсяные или рисовые хлопья.
Любителям сладостей стоит давать больше фруктов, богатых растительной клетчаткой.
Физические упражнения чрезвычайно важны, чтобы успешно пройти период полового становления. Родители подростков должны сделать все от них зависящее, чтобы дети после школы занимались спортом.
Не имеет значения, будут ли они в баскетбольной команде или заниматься коньками, гимнастикой или восточными единоборствами, — главное, чтобы они были активны и много двигались. Это лучший способ направить энергию подростка в положительное русло, поддержать его здоровье и гормональный баланс.
Если у ребенка появляется акне, подавленное настроение и другие признаки чрезмерной выработки гормонов, прежде всего, следует внести изменение в диету: ограничить молоко, мясо, рафинированные продукты. Предпочтение следует отдать относительно необработанной растительной пище.
Это позволит, с одной стороны, исключить из пищи ксеноэстрогены и другие инородные химические вещества и, с другой стороны, обеспечить полный набор необходимых питательных веществ. Включение антиоксидантов, таких как витамин С (500 мг) и витамин Е (100 мг), поможет нейтрализовать токсичные вещества, поступающие из внешней среды. Морковь и зеленые лиственные овощи — важный источник бета-каротина.
Самая большая угроза гормональному равновесию у молодых женщин исходит от противозачаточных таблеток. Существуют горы доказательств, что такие таблетки вызывают многочисленные серьезные проблемы со здоровьем, включая депрессию, головные боли, тошноту, отеки, высокий уровень холестерина и триглицеридов, болезни печени, инфекции мочевых путей, образование тромбов, кровоизлияния в мозг и все признаки доминирования эстрогенов.
Родители должны информировать своих дочерей о процессах, связанных с гормональным балансом, и препятствовать использованию любых химических контрацептивов. Чаще всего молодые узнают обо всех этих проблемах друг от друга, а не от родителей или врача.
Молодые женщины, как и подростки, нуждаются в витаминах. Поливитамины с достаточным количеством антиоксидантов должны обеспечить защиту от вредных факторов внешней среды. Кроме того, важна разумная диета и некоторая физическая активность.
Признаки менопаузы впервые могут появиться у женщин на третьем десятилетии жизни. Они обусловлены ановуляторными циклами, вследствие чего эстроген начинает доминировать над прогестероном.
В результате разбалансирования гормонов возникает мириад симптомов, о которых мы многократно писали выше. Менструальные периоды будут продолжаться, даже если нет овуляции, однако они могут стать нерегулярными.
Недостаточность надпочечников, связанная с напряженным образом жизни, может усугубить эстрогенное доминирование. Поскольку беременность невозможна без овуляции, бесплодие часто является проблемой для женщин, пытающихся забеременеть в этом возрасте.
Можно предположить, что синдром хронической усталости обусловлен сочетанием доминирования эстрогена и недостаточности надпочечников. При синдроме хронической усталости нужно предпринять ряд шагов.
Во-первых, оценить свой образ жизни.
Если женщина плохо ест, не пьет достаточного количества жидкости, не занимается физкультурой, испытывает постоянный стресс, то от всего этого нет волшебной таблетки и только женщина сама может справиться с существующей проблемой. Забота о своем здоровье должна стать высшим приоритетом.
Во-вторых, можно попытаться использовать прогестероновый крем с 12 по 26 день цикла и затем оценить, снимает или нет такое лечение симптоматику. Многие женщины говорят, что они вздохнули с облегчением после двух дней пользования кремом.
У других позитивные сдвиги начались только после одного-двух месяцев приема. Иногда в начале лечения симптомы доминирования эстрогена становились более яркими. Однако через неделю или две эти симптомы исчезали. Пациенткам, начавшим пользоваться прогестероном, целесообразно вести дневник, в котором отмечать свое физическое, эмоциональное и психическое состояние.
Если женщина хрупкого телосложения с тонкими костями и наличием остеопороза у родителей, рекомендуется проверить плотность костей на приборе и если таковая уменьшается, нужно немедленно начать пользоваться прогестероновым кремом.
Если женщина употребляет натуральные продукты, пьет достаточное количество чистой воды, занимается физкультурой, имеет хорошее пищеварение, то потребность вводить витамины извне минимальна. Однако при несбалансированности гормонов следует принимать: витамин В-комплекс, включающий витамин В6 — 50 мг; витамин С — 2000 мг в день; витамин Е — 400 ME в день; магний — 500 мг в день. Когда баланс гормонов установится, нужно продолжить прием только витаминов — антиоксидантов.
В возрасте, приближающемся к 50-ти годам, женщины, как правило, получают гормональную заместительную терапию (ГЗТ), чтобы снять неприятные проявления менопаузы. Проведенный через год тест на рост клеток обнаруживает активный тканевой рост. Доктор обычно расценивает такие изменения как «предрак» и предлагает удалить матку. После удаления матки женщины вновь начинают принимать ГЗТ. Что можно сказать о такой ситуации?
Обычно можно ограничиться вагинальным кремом. Большинство женщин проходит через период менопаузы благополучно и им необходим только прогестерон в небольшом количестве.
В-третьих, «предраковые» изменения в тканях, возникшие на фоне гормональной заместительной терапии или эстрогенного доминирования, исчезают через несколько месяцев после приема прогестерона.
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Тканевой рост непосредственно связан с эстрогенами, он очень медленно прогрессирует, поэтому есть возможность подождать некоторое время и проследить эффективность лечения прогестероном. При приливах и сухости слизистых оболочек нужно попробовать прогестероновый крем. Если он не помогает, то следует применить эстрогеновый крем в течение нескольких месяцев, затем снова пройти тест и постепенно завершить лечение (в течение 1-2-х месяцев).
По мере того, как мы стареем, процессы пищеварения все ухудшаются, плохо всасываются питательные вещества. Поэтому женщина в менопаузе должна особое внимание обращать на пищеварительную систему: употреблять больше растительной клетчатки, ежедневно пить йогурт, пользоваться ацидофильными препаратами.
У большинства женщин преклонного возраста высок риск остеопороза. Наряду с хорошим питанием и физическими упражнениями прогестерон является прекрасным способом предупреждать остеопороз и не давать ему развиваться. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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