Как создать гормональное равновесие в организме

Менопауза и пременопауза — это не болезнь, а естественный биологический процесс. Однако в неподходящей окружающей среде эти процессы приобретают патологический характер. Независимо от того, каков был стиль жизни в прошлом, никогда не поздно начать оздоровле­ние.

Когда мы обеспечиваем оптималь­ную среду обитания, каш организм оживает и становится спо­собен излечивать самого себя. Менопауза и пременопауза — это не болезнь, а естественный биологический процесс. Однако в неподходящей окружающей среде эти процессы приобретают патологический характер. Независимо от того, каков был стиль жизни в прошлом, никогда не поздно начать оздоровле­ние. Каждый маленький шаг навстречу здоровью вскоре даст результат.

Питание для счастливых гормонов

Если человек десятилетиями ел рафинированную или кон­сервированную пищу, избегал физических нагрузок, подвер­гался действию ксеноэстрогенов, то попытки восстановить гормональный баланс могут показаться утопией, Не всегда легко изменить привычке. Мы любим жареный картофель, пирожные, конфеты, мороженое и пироги. Но если вы уже знаете, что представляют собой эти продукты, не старайтесь вне­запно и полностью изъять их из пищевого рациона. Это слиш­ком тяжелый шаг для большинства из нас.

Наоборот, следует постепенно сокращать количество пищи: съедать два пиро­жных вместо десяти, четверть пакетика чипсов вместо цело­го, думать об этих продуктах как о случайном эпизоде, а не о ежедневной пище, стараться насытиться иным способом. По мере того, как гормоны станут приходить в равновесие и нач­нет стабилизироваться уровень сахара в крови, тяга к сладко­му и соленому начнет ослабевать.

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Многие жиры, прежде чем попасть на наш стол, подверга­ются технологической обработке и поэтому значительно от­личаются от тех натуральных продуктов, из которых они про­изведены. В процессе обработки жиры подвергаются нагрева­нию, отжиму под высоким давлением, дегуммизации (удаля­ются лецитин, сложные углеводы, хлорофилл, кальций, маг­ний, железо и медь), ощелачиванию (удаляются свободные жирные кислоты), гидрогенации (плотные жиры превраща­ются в жидкую массу).

Такие жиры и масла становятся чуже­родными для организма. Они могут оказывать токсическое воздействие на уровне клетки и иммунной системы.

Один из наиболее важных шагов, который можно сделать навстречу здоровью — отказаться от рафинированных масел. В течение многих десятилетий нам говорили, что эти масла лучше, чем сливочное масло или животный жир, но это поло­жение не подтверждается данными науки. Содержащиеся в маргарине, печеных продуктах, картофельных чипсах гидрогенированные масла в большей степени влияют на заболева­ния сердца, чем животные жиры. Парадокс состоит в том, что мы изымаем из масел естественные консерванты, такие как витамин С и Е, а затем вводим синтетические консерванты, например, ВНТ.

Нерафинированные растительные масла содержат важней­шие витамины и минералы, включая витамин Е, поэтому они должны быть обязательным компонентом пищи.

Какие жиры и масла следует употреблять в пищу

Существуют «хорошие» жиры и масла. Некоторые из них нужно употреблять в пищу обязательно, в том смысле, что наш организм требует их и не может сам их создать из других про­дуктов. Обычно они поступают в организм со свежими ово­щами и злаками. Ценным источником необходимых жиров также является рыба.

Оливковое масло применяют тысячелетиями. Есть данные, что оно понижает риск рака груди. Доктор Трихополюс (США) заявил, что задача не в том, чтобы добавлять оливко­вое масло в пищу, которую мы едим обычно, а в том, чтобы подменить оливковым маслом все другие жиры и масла.

Рекомендуют строить пищевой рацион таким образом, что­бы в нем большое место занимали сливочное или оливковое масло. Конечно, звучит почти преступно рекомендовать сли­вочное масло, но оно будет негативно действовать на орга­низм, если поедать его в чрезмерных количествах. Небольшой бутерброд с маслом по утрам удовлетворит вашу потребность в жире и не навредит, потому что это стабильный насыщен­ный жир.

Такой жир сам по себе не плох для организма. Когда мы съедаем больше жира, чем можем сжечь, мы полнеем, орга­низм становится несбалансированным. Не нужно обвинять масло, нужно обвинять чрезмерное его употребление.

Оливковое масло представляет собой мононенасыщенный жир, поэтому он стабилен и не подвергается реакциям окисле­ния. Лучше всего зеленое нерафинированное оливковое мас­ло, которое сохраняет почти все питательные вещества. Не­которые группы населения в Греции и Италии отличаются очень низкой частотой сердечных заболеваний. Большую часть в их пище составляет оливковое масло.

Необработанные продукты

Если бы предложили дать единственный совет, как улуч­шить здоровье, то нужно бы посоветовать питаться свежими натуральными необработанными продуктами. Они содержат в избытке витамины, минералы и другие питательные веще­ства, а также клетчатку, которая очень важна для гормональ­ного баланса. Они не содержат рафинированный сахар, белую муку, консерванты или красители.

Среди необработанных продуктов стоит назвать хлеб с от­рубями, коричневый сахар, коричневый рис, бобы, включая сою. Бобы не будут вызывать газообразования в кишечнике, если их вводить в диету постепенно, замачивать на ночь в воде и эту воду сливать перед варкой. В Японии, где употребляют много соевых бобов, рак груди и простаты встречаются до­вольно редко.

Необработанная пища включает свежие овощи. Можно ска­зать, что варка овощей — это жуткая традиция. Свежие овощи становятся деликатесами, если их употреблять сырыми или после обработки на пару. Свежие корнеплоды — свекла, мор­ковь, репа, лук, чеснок, картофель — удивительно вкусны запе­ченные в оливковом масле со свежими травами. И, наконец, нельзя не сказать о свежих фруктах, которые должны заменить разнообразные десерты с белым сахаром.

Если вы привыкли питаться рафинированными обработан­ными продуктами, то обращение к натуральной пище должно проходить постепенно. Пищеварительная система сможет адаптироваться к повышенному содержанию клетчатки в пище.

Не нужно говорить о том, как важно прекратить курение. Не следует также забывать о том, что алкоголь разрушает пе­чень, препятствует усвоению питательных веществ, подверга­ет риску заболеть раком.

Специальные продукты для гормонального баланса

Существуют буквально тысячи растений, в том числе ово­щи, которые содержат стеролы. Растительные стеролы — близ­кие родственники стероидных гормонов человека. В некоторых случаях организм использует стеролы для создания рав­новесия между гормонами. Например, фитоэстрогены в соевых бобах оккупируют рецепторы эстрогенов, но оказывают очень слабое эстрогенное воздействие. Употребление сои может кос­венно снизить активность эстрогенов, поскольку препятству­ют их контакту с рецепторами.

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Соевый стерол, называемый диосгинин, используется для производства многих фармацевтических гормональных про­дуктов, включая прогестерон, ДГЭА, эстроген, тестостерон и кортизон. Молекула диосгинина такова, что является подхо­дящим лабораторным предшественником стероидных гормо­нов человека. Несмотря на то, что они произведены в искусст­венных условиях, мы можем их назвать натуральными гормо­нами. В самом организме нет биохимических путей для пере­работки диосгинина в прогестерон, ДГЭА, эстроген, тестос­терон и кортизон.

При приеме диосгинина внутрь уровень гормонов не повы­шался, однако иногда снижалось содержание холестерина. У японцев, в чьем рационе много сои, частота рака груди и про­статы ниже, чем в западных странах. Когда японцы переезжа­ют в Америку и изменяют стиль питания, то заболеваемость у них становится такой же, как у американцев.

Травы и гормональный баланс

Многие врачи и натуропаты с успехом применяют травы для создания равновесия гормонов. Хотя травы действуют мягче, чем фармацевтические лекарства, их следует использо­вать только по предписанию специалистов. Обычно не реко­мендуют принимать травы во время беременности, но в ис­ключительных случаях это можно делать под наблюдением опытного эксперта.

Вот небольшой список трав, которые ши­роко применяются и достаточно хорошо изучены.

Анжелика — ее называют лучшим тоником для женщин. Она широко используется в китайской медицине. Вопреки распро­страненному мнению, Анжелика не содержит ни эстроген, ни фитоэстрогены. Ее действие заключается в расслаблении или усилении мускулатуры матки, улучшении функции печени. Кроме того, лучше утилизируется витамин Е, восстанавлива­ется нормальный сердечный ритм, снижается артериальное давление. Иными словами, Анжелика может быть отнесена к разряду адаптогенов, т.е. приводит организм в состояние гар­монии.

Анжелика архангелика — другой тип Анжелики, который проявляет легкую гормональную активность. Растение оказы­вает легкое стимулирующее действие. В народной медицине используется при нарушениях менструального цикла.

Фенугрик — известен как растительный чай. Зерна этого рас­тения содержат стеролы, включая диосгинин, в относительно больших количествах. Он вызывает сокращение матки. Трава полезна, когда менструальный период запаздывает. Фенуг­рик также понижает в крови уровень сахара и холестерина, а зерна действуют как слабительное.

Уникорн руд — изучен недостаточно. Он содержит диосги­нин и гормонально активен. Фитотерапевты используют его для борьбы с проявлениями менопаузы, для предупреждения выкидыша.

Сарсапарилла — содержит растительные стеролы и сарсапогинин, сходный по структуре с некоторыми гормонами. По мнению одного из видных фитотерапевтов, это растение сти­мулирует кору надпочечников, поэтому может оказаться по­лезным при недостаточности этих желез.

Ликорицея — самый частый ингредиент китайских травяных формул. Широко используется для лечения язвы желудка. В китайской медицине с его помощью лечат недостаточность надпочечников. Один из ингредиентов — глирицизин, если его принимать долгое время в больших дозах может повысить артериальное давление.

Дикий ямс — широко используют для производства стероид­ных гормонов из содержащегося в нем диосгинина. На мно­гих прогестероновых кремах указано: «экстракт дикого ямса».

К сожалению, это вносит путаницу, поскольку фармацевти­ческие компании добавляют диосгинин в крем и заявляют, что это то же самое, что и прогестерон. Диосгинин не является эквивалентом прогестерона. Используйте кремы, на которых написано “экстракт дикого ямса”, если вы уверены, что там содержится прогестерон.

Гормональный баланс у детей и подростков

У детей, как и у взрослых, секрет гормонального дисбалан­са позднего полового созревания один и тот же: недостаточ­ное питание н отсутствие физических упражнений. Колебание уровня гормонов у подростков часто можно свести к миниму­му при соблюдении здорового образа жизни. Самая большая угроза гормональному равновесию у наших детей состоит в загрязнении мясных продуктов эстрогеном.

Эстроген стимулирует развитие женских признаков в пери­од полового созревания. Раннее половое созревание означает более долгое воздействие эстрогена на организм, что повы­шает риск ракового заболевания. В предыдущих двух поколе­ниях период полового созревания заканчивался к 18-20 годам. Сейчас девочки начинают менструировать уже в 11-12 лет. Мы принимаем теперь это за норму. Это не так. По-видимому, ранняя половая перестройка вызвана воздействием эстроге­нов и ксеноэстрогенов, содержащихся в мясных продуктах и во вдыхаемом воздухе.

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В 70 — 80 годы в Пуэрто-Рико отмечалось странное массовое явление, когда половое созревание девочек начиналось в воз­расте 1-го года, а у мальчиков развивались грудные железы. Было установлено, что причиной указанного явления явилось высокое содержание эстрогеноподобных веществ в мясных продуктах.

Пока человечество не отказалось от практики повышать вес животных за счет гормонов, самый безопасный способ огра­дить детей от гормональных нарушений — сократить употребление мясных продуктов или тратить немного больше денег на покупку мяса, свободного от гормонов.

Не следует увлекаться мясной пищей еще и потому, что чрез­мерное употребление мясных продуктов негативно влияет на рост костной ткани. Слишком высокое содержание белка в организме создает в крови кислотное состояние, которое мож­но было бы нейтрализовать с помощью кальция. Если его не­достаточно, то кальций будет выходить из костей, а детство и подростковый возраст — это время строить кости, а не разру­шать их!

Еще одна угроза здоровью подростка — безалкогольные на­питки. Они содержат гигантское количество сахара. Напри­мер, в одной банке кока-колы находится 9 чайных ложек саха­ра. Принять сразу такое количество сахара — это значит выз­вать колебание его уровня в крови, повысить вес, спровоци­ровать недостаточность надпочечников. Кроме того, некото­рые напитки содержат аспартам, синтетическое химическое соединение, которое может вызвать повреждение мозговых клеток, гиперактивность, снижение умственных способностей, синдром Альцгеймера.

Хорошее питание для детей и подростков означает расти­тельную диету с включением умеренного количества мяса. Дети могут есть больше жиров, чем взрослые (до 30 % пище­вого рациона). Следует давать детям овощи, тушенные в не­большом количестве оливкового масла. Если они любят соле­ное, то рекомендуется включать в пищевой рацион кукуруз­ные, овсяные или рисовые хлопья.

Любителям сладостей сто­ит давать больше фруктов, богатых растительной клетчаткой.

Физические упражнения чрезвычайно важны, чтобы успеш­но пройти период полового становления. Родители подрост­ков должны сделать все от них зависящее, чтобы дети после школы занимались спортом.

Не имеет значения, будут ли они в баскетбольной команде или заниматься коньками, гимнас­тикой или восточными единоборствами, — главное, чтобы они были активны и много двигались. Это лучший способ напра­вить энергию подростка в положительное русло, поддержать его здоровье и гормональный баланс.

Пищевые добавки для детей и подростков

Если у ребенка появляется акне, подавленное настроение и другие признаки чрезмерной выработки гормонов, прежде все­го, следует внести изменение в диету: ограничить молоко, мясо, рафинированные продукты. Предпочтение следует отдать отно­сительно необработанной растительной пище.

Это позволит, с одной стороны, исключить из пищи ксеноэстрогены и другие инородные химические вещества и, с другой стороны, обеспе­чить полный набор необходимых питательных веществ. Вклю­чение антиоксидантов, таких как витамин С (500 мг) и вита­мин Е (100 мг), поможет нейтрализовать токсичные вещества, поступающие из внешней среды. Морковь и зеленые листвен­ные овощи — важный источник бета-каротина.

Гормональный баланс у молодых женщин

Самая большая угроза гормональному равновесию у моло­дых женщин исходит от противозачаточных таблеток. Суще­ствуют горы доказательств, что такие таблетки вызывают многочисленные серьезные проблемы со здоровьем, включая депрессию, головные боли, тошноту, отеки, высокий уровень холестерина и триглицеридов, болезни печени, инфекции мо­чевых путей, образование тромбов, кровоизлияния в мозг и все признаки доминирования эстрогенов.

Родители должны информировать своих дочерей о процес­сах, связанных с гормональным балансом, и препятствовать использованию любых химических контрацептивов. Чаще все­го молодые узнают обо всех этих проблемах друг от друга, а не от родителей или врача.

Молодые женщины, как и подростки, нуждаются в витами­нах. Поливитамины с достаточным количеством антиоксидан­тов должны обеспечить защиту от вредных факторов внеш­ней среды. Кроме того, важна разумная диета и некоторая физическая активность.

Гормональная система в пременструальный период

Признаки менопаузы впервые могут появиться у женщин на третьем десятилетии жизни. Они обусловлены ановуляторными циклами, вследствие чего эстроген начинает доминиро­вать над прогестероном.

В результате разбалансирования гор­монов возникает мириад симптомов, о которых мы многократ­но писали выше. Менструальные периоды будут продолжать­ся, даже если нет овуляции, однако они могут стать нерегу­лярными.

Недостаточность надпочечников, связанная с напря­женным образом жизни, может усугубить эстрогенное доми­нирование. Поскольку беременность невозможна без овуля­ции, бесплодие часто является проблемой для женщин, пыта­ющихся забеременеть в этом возрасте.

Можно предположить, что синдром хронической усталос­ти обусловлен сочетанием доминирования эстрогена и недо­статочности надпочечников. При синдроме хронической ус­талости нужно предпринять ряд шагов.

Во-первых, оценить свой образ жизни.

Если женщина плохо ест, не пьет достаточ­ного количества жидкости, не занимается физкультурой, ис­пытывает постоянный стресс, то от всего этого нет волшеб­ной таблетки и только женщина сама может справиться с су­ществующей проблемой. Забота о своем здоровье должна стать высшим приоритетом.

Во-вторых, можно попытаться использовать прогестероновый крем с 12 по 26 день цикла и затем оценить, снимает или нет такое лечение симптоматику. Мно­гие женщины говорят, что они вздохнули с облегчением пос­ле двух дней пользования кремом.

У других позитивные сдви­ги начались только после одного-двух месяцев приема. Иног­да в начале лечения симптомы доминирования эстрогена ста­новились более яркими. Однако через неделю или две эти сим­птомы исчезали. Пациенткам, начавшим пользоваться проге­стероном, целесообразно вести дневник, в котором отмечать свое физическое, эмоциональное и психическое состояние.

Если женщина хрупкого телосложения с тонкими костями и наличием остеопороза у родителей, рекомендуется проверить плотность костей на приборе и если таковая уменьшается, нуж­но немедленно начать пользоваться прогестероновым кремом.

Если женщина употребляет натуральные продукты, пьет достаточное количество чистой воды, занимается физкульту­рой, имеет хорошее пищеварение, то потребность вводить ви­тамины извне минимальна. Однако при несбалансированнос­ти гормонов следует принимать: витамин В-комплекс, вклю­чающий витамин В6 — 50 мг; витамин С — 2000 мг в день; вита­мин Е — 400 ME в день; магний — 500 мг в день. Когда баланс гормонов установится, нужно продолжить прием только ви­таминов — антиоксидантов.

Гормональный баланс в период менопаузы

В возрасте, приближающемся к 50-ти годам, женщины, как правило, получают гормональную заместительную терапию (ГЗТ), чтобы снять неприятные проявления менопаузы. Про­веденный через год тест на рост клеток обнаруживает актив­ный тканевой рост. Доктор обычно расценивает такие изме­нения как «предрак» и предлагает удалить матку. После уда­ления матки женщины вновь начинают принимать ГЗТ. Что можно сказать о такой ситуации?

Во-первых, непонятно, почему женщина должна принимать синтетические гормоны. Существуют натуральные гормоны, они безопасны, свободны от побочных эффектов.

Во-вторых, только очень немногие женщины нуждаются в добавке эстро­гена.

Обычно можно ограничиться вагинальным кремом. Большинство женщин проходит через период менопаузы бла­гополучно и им необходим только прогестерон в небольшом количестве.

В-третьих, «предраковые» изменения в тканях, возникшие на фоне гормональной заместительной терапии или эстрогенного доминирования, исчезают через несколько ме­сяцев после приема прогестерона.

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Тканевой рост непосредственно связан с эстрогенами, он очень медленно прогрессирует, поэтому есть возможность подождать некоторое время и проследить эффективность ле­чения прогестероном. При приливах и сухости слизистых обо­лочек нужно попробовать прогестероновый крем. Если он не помогает, то следует применить эстрогеновый крем в тече­ние нескольких месяцев, затем снова пройти тест и постепен­но завершить лечение (в течение 1-2-х месяцев).

По мере того, как мы стареем, процессы пищеварения все ухудшаются, плохо всасываются питательные вещества. По­этому женщина в менопаузе должна особое внимание обра­щать на пищеварительную систему: употреблять больше рас­тительной клетчатки, ежедневно пить йогурт, пользоваться ацидофильными препаратами.

У большинства женщин преклонного возраста высок риск остеопороза. Наряду с хорошим питанием и физическими упражнениями прогестерон является прекрасным способом предупреждать остеопороз и не давать ему развиваться. опубликовано econet.ru

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