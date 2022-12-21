Низкий кортизол: когда нет стресса, нет и ....

Это можно рассматривать и как механизм психофизиологической защиты, как попытку организма отгородиться от непереносимых, неуправляемых чувств. Такой тип реакции как бы приглушает все чувства и реакции индивида, что помогает справиться с болью, но мешает разворачиваться нормальным реакциям. У взрослых хронический стресс может привести к надпочечниковому истощению (adrenal resistance), что снизит стрессовый выброс кортизола и его базовый уровень.

Оба этих состояния имеют некоторые общие черты проявления:

Эмоциональное притупление, агрессия, нарушенная реакция на стресс (включая склонность к депрессиям), аутоимунные заболевания и синдром хронической усталости.

1. Да, высокий кортизол означает сильную реакцию на стресс, но нормальный кортизол важен для того, чтобы адекватно воспринимать окружающее. Низкий базовый уровень кортизола и низкий выброс кортизола в ответ на стресс. Звучит хорошо? Увы. Переключение на режим низкого кортизола, похоже, является одним из механизмов защиты.

Это попытка отключиться от болезненных чувств путем их игнорирования, замыкания в себе и отрицания болезненного опыта; лучше вообще ничего не чувствовать, чем иметь дело с болезненным опытом достаточно долгий период времени. Но эта (бессознательная) стратегия может привести к состоянию эмоционального оцепенения и, возможно, временной потери контроля над сознанием, что может заставить человека почувствовать опустошение, отчуждение по отношению к другим людям.

Дети в таком состоянии идут по пути пассивного копирования, которое делает их менее способными реагировать, когда это требуется. Например, в одном исследовании в детском саду дети с низким базовым уровнем кортизола не реагировали на крайне напряженный и стрессовый день повышением кортизола (Деттлинг и др., 1999).

Каким-то способом такие дети научаются не замечать воздействия болезненных или стрессовых происшествий, доходя даже до полного отключения своего механизма реагирования на стресс. К сожалению, это может привести и к полному отключению чувств вообще. Эти дети также мало реагируют и на счастливые события, хотя они научаются нацеплять на себя маску притворного счастья. Таким образом, низкий кортизол может привести к тому, что положительные стрессы (радость, эйфория, страсть) не смогут ощущаться.

2. Да, повышенный кортизол приводит к избыточному нервному возбуждению, но нормальный кортизол важен для адекватного мировосприятия. Низкий кортизол часто связывают с неудовлетворительным качеством жизни, частым эмоциональным (а также и физическим) насилием и пренебрежением.

Недавние опыты Андреа Деттлинг с мартышками (которые, как и мы, являются приматами) показали, что только у тех особей, которые в самом раннем возрасте разлучались с матерями (на время до двух часов в день), сформировался низкий базовый уровень кортизола. А их братья и сестры из того же помета, а также те особи, которых отлучали от матери в возрасте, когда они уже были частично независимы, такого низкого базового уровня не сформировали (Деттлинг и др., 2002).

Исследователи продолжают уточнять обстоятельства и возраст, к которым восходит феномен низкого кортизола, но похоже, что именно пренебрежение ребенком и лишения разного рода в самом раннем возрасте играют ключевую роль.

Может показаться парадоксальным, что именно те дети, которые демонстрируют наиболее деструктивное поведение, в наибольшей степени пытаются подавить собственные чувства. Так, наиболее агрессивные мальчики в школе — это не те, у кого зашкаливают гормоны стресса, а те, у кого наблюдается их низкий базовый уровень.

Их гнев кипит в них на медленном огне, прямо под поверхностью, возможно, они даже не отдают себе в этом отчета. Вероятно, корни его уходят в самое раннее детство, когда ребенком пренебрегали, когда он постоянно чувствовал враждебность, что и повлияло на формирование его системы реагирования на стресс.

В одном важном исследовании (Мак- Бернетт и др., 2000) было обнаружено, что чем раньше проявляется антисоциальное поведение у мальчиков, тем больше вероятность обнаружить, что их уровень кортизола является очень низким, было показано, что школьники с аномально низким базовым уровнем кортизола были неспособны отреагировать на стрессовую ситуацию выбросом нормальных доз гормона.

Меняя свои способы реагирования, ребенок защищает себя от непереносимых отрицательных эмоций. К сожалению, так он становится менее чувствительным и к положительным стимулам (имеется в виду именно гормональная реакция, ведь такие дети вполне могут изобразить положительную реакцию мимически).

К сожалению, подавление чувств не может заставить их исчезнуть. Как раз наоборот, это может даже повысить уровень нервно-психического напряжения. Вот почему эти чувства в конце концов выплескиваются наружу в форме, не поддающейся контролю и прогнозу. Подавленная агрессия может не проявляться до тех пор, пока не появится относительно безопасная ситуация, которая и освободит давно сдавливаемую пружину. В таком случае поведение ребенка будет неадекватно ситуации. «Откуда это в нем?», «Что на него нашло?» - это все про такие случаи.

Дети, которые начинают демонстрировать первые признаки агрессии в раннем возрасте, физиологически отличаются от тех мальчиков, которые становятся агрессивными подростками. Эти более взрослые бунтари, которые ведут себя антисоциально в подростковом возрасте, но не вели себя так в младшем возрасте, лучше понимают свои тонкие чувства и способны выразить свое беспокойство и тревоги. Их высокий кортизол свидетельствует о том, что эти подростки ведут себя плохо в ответ (возможно, временно) скорее на стрессы взросления, чем на более ранний неблагополучный опыт.

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3. Да, избыточный кортизол ухудшает когнитивные функции и память, но нормальный уровень кортизола важен, чтобы забывать стрессы и находить силы продолжать дальше. Люди, чьи системы отклика на стресс адаптировались к нему в раннем возрасте низким защитным уровнем кортизола, подвержены множеству болезней. В частности, существует сильная связь между низким кортизолом и посттравматическим стрессовым расстройством и депрессиями.

4. Да, высокий кортизол подавляет иммунитет. Но нормальный уровень кортизола важен для контроля иммунной системы, без него иммунитет начнет атаковать свой же собственный организм. Люди с низким кортизолом склонны к синдрому хронической усталости, астме, аллергии, артритам, и сезонным депрессиям (Хейм и др., 2000).

5. Да, кортизол это гормон стресса. Но не только плохого, но и хорошего стресса. Низкий кортизол также связывают с общим недостатком положительных чувств и эмоций в жизни. Несмотря на то что это расстройство не влечет постоянного плохого самочувствия, как это бывает при депрессии, оно может привести к общему ощущению безрадостной в эмоциональном смысле жизни. Эго наводит на мысль об особом типе эмоциональной жизни, который получил название «алекситимия» — сложность в выражении эмоций словами. И в самом деле, один из ученых обнаружил сниженный уровень кортизола у больных алекситимией (Генри и др., 1992; Генри, 1993).

Этот психологический тип был выявлен при работе с пациентами, страдавшими от классических психосоматических расстройств, таких как астма, артрит, язвенный колит (Немайа и Сифнеос, 1970), но в дальнейшем он нашел подтверждение для гораздо более широкого спектра болезней.

Сложности в назывании и проговаривают чувств восходят, возможно, к самой ранней коммуникации между родителем и ребенком. Если мать не учит ребенка облекать в слова телесные ощущения, он, вероятно, не обретает навык организовывать свои чувства и ощущения и управлять различного рода напряжением ментально, не обращаясь к помощи других.

Действительно, специалисты, работающие с пациентами, страдающими от психосоматических заболеваний, обнаружили, что они склонны к сильной зависимости от одного или нескольких людей (но небольшого их числа), когда же эти ключевые отношения, которые помогают им в регуляции, заканчиваются или становятся менее тесными, они заболевают (Тейлор и др., 1997).опубликовано econet