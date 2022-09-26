Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Красота
  4. Избавляемся от морщин! Лимфодренажный самомассаж области вокруг глаз

Избавляемся от морщин! Лимфодренажный самомассаж области вокруг глаз

Источник: vk.com 26 сентября 2022 6340
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

При лимфодренажном массаже области вокруг глаз происходит отток жидкости из лимфатических сосудов глаз, в результате чего мешки и синяки под глазами исчезают, кожа выглядит более молодой и здоровой.

Избавляемся от морщин! Лимфодренажный самомассаж области вокруг глаз

Кроме этого, лимфодренажный массаж век помогает избавиться от морщин или предотвратить их появление и заметно уменьшает дряблость кожи.

Лимфодренажный массаж глаз

Шаг 1. Очищаем кожу вокруг глаз.

Для этого умываемся специальным средством (пенка, гель), протираем области вокруг глаз тоником и аккуратно наносим крем вокруг глаз, питательную маску, сыворотку или косметическое масло.

Шаг 2. Начинаем процедуру лимфодренажного массажа.

Выполняем массаж сразу на обоих глазах двумя руками одновременно. Двумя пальцами (указательным и средним) делаем 10 круговых движений по часовой стрелке у внешнего уголка глаза в области виска.

Шаг 3. Подушечками все тех же указательного и среднего пальцев производим легкие надавливания на кожу век в направлении от виска к носу.

Кожа при этом не должна смещаться. Повторяем 3 раза для нижнего века, затем переходим на верхнее и выполняет еще 3 подхода, но уже от носа к виску. 

Шаг 4. Если средство, которое Вы наносили на кожу вокруг глаз перед массажем полностью впиталось, нанесите еще раз его небольшое количество, это предотвратит растяжение чувствительной кожи век.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Избавляемся от морщин! Лимфодренажный самомассаж области вокруг глаз

После этого на несколько секунд придавите нижнее веко подушечками 4-ех пальцев (пальцы расположены вертикально), повторите для верхнего века. Легонько пройдитесь подушечками указательного и среднего пальцев по нижнему веку от виска к носу, производя поколачивающие движения, затем по верхнему веку в направлении от носа к виску.

Шаг 5. Ставим средний палец на ребро у внешнего уголка глаза рядом с виском, ноготь при этом повернут к виску.

Прокатываем палец на другое ребро, чтобы ноготь теперь смотрел на переносицу. Медленно продвигаемся такими «прокатами» по косточке под глазом от виска к носу. Повторяем около 5 раз, переходим на область под бровью, выполняем движение в обратном направлении (от носа к виску).

Шаг 6. Делаем средним пальцем 10 легких надавливаний у внешнего уголка глаза, прокатываем палец по косточке под глазом к внутреннему уголку глаза (как в предыдущем упражнении), 10 надавливаний у внутреннего уголка рядом с переносицей, прокатываем палец под бровью по направлению к виску. Делаем около 10 таких кругов, не забывая про надавливания в каждом уголке глаза.

Шаг 7. Легким нажатием указательного и среднего пальцев выполняем круговые движения вдоль круговой мышцы глаза, захватывая область над бровью и верхнюю часть скулы. Начинаем с внешнего уголка глаза возле виска и движемся через низ к носу.

Шаг 8. Завершаем лимфодренажный массаж легкими поколачивающими движениями по тому же «маршруту», что и в предыдущем движении.

Шаг 9. Снова умываемся.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Избавляемся от морщин! Лимфодренажный самомассаж области вокруг глаз

Но теперь это займет немного больше времени. Сначала держим лицо под холодной водой около 10 секунд, затем столько же под теплой водой. Старайтесь выполнять это процедуру не менее 10 раз, в идеале около 3 минут. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

красота массаж глаза кожа омоложение

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Осознание и знание того, что на Земле еще есть человек, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в Рай. Иоганн Вольфганг Гете
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.