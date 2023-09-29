Простая и полезная техника массажа для снятия усталости глаз

Тщательно потрите ладони до горячих ощущений, затем встряхните их и приступайте к массажу...

Массаж глаз надо делать утром и вечером после упражнений для улучшения мозгового кровообращения и перед выполнением полного комплекса упражнений для развития глазодвигательных мышц.

Выполнять массаж глаз можно в удобном положении - стоя или сидя. Тщательно потрите ладони до горячих ощущений, затем встряхните их и приступайте к массажу.

1. ЛОБ

Массируйте лоб обеими руками. Пальцы сложите так, чтобы массирующие движения выполнялись тремя пальцами каждой руки (указательным, средним и безымянным). Выполняйте круговые движения несколько раз по часовой стрелке и против часовой стрелки.

2. БРОВИ

Массируйте брови так же тремя пальцами обеих рук. Как класть пальцы: безымянный палец легко нажимает на начало брови (у носа), средний палец нажимает на маленькую ямку на брови (примерно в том месте, где бровь переходит от подъема к горизонтали), указательный палец нажимает на конец брови. Легонько надавите и помассируйте несколько раз по часовой стрелке и против часовой стрелки.

3. ВИСКИ

Массирующие движения выполняются указательным и средним пальцами каждой руки. Массируйте виски круговыми движениями, несколько раз по часовой стрелке и несколько раз против часовой стрелки.

4. СКУЛЫ

Надавите слегка теми же тремя пальцами каждой руки на скулы сразу же под глазными впадинами. Пальцы распределите по всей косточке. Массируйте скулы круговыми движениями, несколько раз по часовой стрелке и против часовой стрелки.

5. НОЗДРИ

Массируйте указательными пальцами крылья носа круговыми движениями несколько раз по часовой стрелке и против часовой стрелки.

6. ПЕРЕНОСИЦА

Надавите слегка средними пальцами с двух сторон на бока носа в районе переносицы. Массируйте эти места круговыми движениями несколько раз по часовой стрелке и против часовой стрелки.

7. КОЗЕЛКИ

Помассируйте козелки - штучки в виде выступов, которые прикрывают вход в уши - средними пальцами круговыми движениями, несколько раз по часовой стрелке и несколько раз против часовой стрелки.





8. УШНАЯ РАКОВИНА

Помассируете круговыми движениями всю ушную раковину. Делать этот массаж нужно с особой любовью к себе, так как на наших ушах есть представительства всех наши внутренних органов.

9. ЗА УШАМИ

Указательными и средними пальцами помассируйте за ушами круговыми движениями, несколько раз по часовой стрелке и несколько раз против часовой стрелки.

10. ШЕЯ

Очень полезно массировать шею, так как именно мышцы шеи особенно страдают у тех, кто много сидит и смотрит в экран монитора. Мышцы шеи должны быть расслаблены, кровь должна свободно циркулировать. Чуть нагните голову и помните шею рукой или попросите товарища.

11. ВЕРХНЕЕ ВЕКО

Опять хорошенько разотрите ладони, смахните с них излишек энергии и переходите к глазам. Глаза закрыты, массаж выполняем обеими руками одновременно.

Указательным и средним пальцами слегка надавите на верхнее веко и ТОЧЕЧНО помассируйте верхние веки с небольшими перерывами в течение 15-20 секунд. Движения легкие, порхающие, быстрые.

12. НАРУЖНЫЙ УГОЛОК

Так же ТОЧЕЧНО и с перерывами помассируйте средними пальцами наружные уголки глаз на верхних веках в течение 15-20 секунд.

13. НИЖНЕЕ ВЕКО

Так же ТОЧЕЧНО и с перерывами помассируйте указательным и средним пальцами нижние веки (при закрытых глазах) в течение 15-20 секунд.

14. ВНУТРЕННИЙ УГОЛОК

Так же ТОЧЕЧНО и с перерывами помассируйте средними пальцами внутренние уголки глаз (на верхних веках у переносицы) в течение 15-20 секунд.

15. ГЛАЗА

Теперь захватывайте глаза всеми пальцами и легкими движениями потрите их. Движения пальцев при этом такие, как-будто вы хотите вытащить глаза из глазных впадин. Постарайтесь охватить как можно больше площади глазного яблока, естественно, аккуратно.

16. АСТИГМАТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

Теперь исследуем свои глаза на предмет наличия астигматических точек. Астигматическая точка - это место на глазном яблоке, в котором глазное яблоко максимально деформировано. Если ее найти и слегка нажать, то сразу улучшается симметрия хода оптических лучей, и картинка становится четкой.



Смотрите на какой-нибудь предмет и понажимайте на глазное яблоко через веки по всей окружности (не спеша, чтобы не пропустить точку!). В один момент, на ваше удивление, предмет, на который вы смотрите, станет четким! А теперь, найдя астигматическую точку, сделайте ей ТОЧЕЧНЫЙ массаж одним пальцем. Удобнее одновременно массировать точки на обоих глазах. Массируйте так же с перерывами в течение 15 секунд. Массаж астигматических точек полезно делать несколько раз в день.

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17. "КИТАЙСКИЕ ГЛАЗА"

После массажа астигматических точек откройте глаза, недолго поморгайте. Затем зажмурьтесь, откройте глаза и растяните их за наружные уголки в стороны. Опять зажмурьтесь, откройте глаза и растяните их за наружные уголки вверх. Опять зажмурьтесь, откройте глаза и растяните их за наружные уголки вниз. опубликовано econet

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